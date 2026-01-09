Lukács Dániel a Mandinernek: „Mindig van feljebb…”

Úgy tűnik, mostanában a későn érő típusoké a világ, legalábbis Varga Barnabás után az ön példája is ezt támasztja alá. Az NB II-es áttörés is viszonylag későn, 25-26 éves korában jött, az élvonalbeli és a válogatott pedig 29 esztendősen. Mi hozta meg végül a sikert?

Kétségkívül ezt a tábort képviselem én is. Viszont különösebb titokról nem tudok beszámolni: biztosan mindenkinek a könyökén jön már ki ez a szöveg, de nagy igazság, hogy soha ne add fel, ne engedd el az álmaidat. Tulajdonképpen én is csak ennyit tettem, minden edzésen beleraktam a maximumot, és végül csak meglett az eredménye.