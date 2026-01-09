Lukács Dániel a Mandinernek: „Mindig van feljebb…”

Őszintén, mennyire lepődött meg a Puskás Akadémia megkeresésén a kiesés után?
Hogy egy ötgólos, kieséssel végződő idény után bejelentkezett értem a bajnokság egyik legjobb csapata? Naná, hogy meglepődtem, nem is kicsit… El lehet képzelni, mennyire izgatottan vártam a fejleményeket. Kecskemétről végül elengedtek, amiért a mai napig hálás vagyok, elvégre ott a visszajutás volt a kimondott cél, mégsem álltak az utamba. Ami pedig a Puskást illeti, sejtettem, hogy profi csapathoz érkezem, az is sokatmondó, ha az edző hat éve ott van egyhuzamban, valamit csak tud… És nem is csalódtam, minden körülmény adott a kibontakozáshoz. Nyilván mindannyian nyerni akarunk, mindenki tisztában van vele, mi a dolga.
Elöl hol érzi magát a legjobban? Lassan bejátszotta már arrafelé az összes létező posztot, Németh András pedig a múltkor úgy jellemezte önt, mint aki „szereti a mélységet is támadni, de ugyanúgy a tizenhatosra is betörni.”
Ez rendszerfüggő: egycsatáros rendszerben is feltalálom magam, de a legjobban kétcsatárosban szeretek játszani – főleg, ha van egy tőlem eltérő típusú támadótárs, aki megtartja, megcsúsztatja a labdákat, miközben én tudok körülötte futkározni.
A legjobban a tizenhatoson belül érzem magam, de mostanában tízest is elkezdtem játszani, az ék mögött, ez is tetszik, és szerencsére sikerül gólokat lőnöm innen is. Az elmúlt félévben a négy elülső poszt mindegyikét bejátszottam, személy szerint mégiscsak a klasszikus csatár szerepkört élvezem a leginkább,