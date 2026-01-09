Ft
01. 09.
péntek
Liverpool Arsenal Premier League Szoboszlai Dominik

„Hazaértem, és Szoboszlai már ott várt” – a magyar középpályás mindenhol feltűnik

2026. január 09. 09:38

A nyilatkozatával nem mindenki értett egyet, a pályán nyújtott teljesítménye kapcsán azonban nincs vita. Szoboszlai Dominikről az Arsenal elleni meccs után is pozitívan írnak a Liverpool szurkolói.

2026. január 09. 09:38
null

Szoboszlai Dominik a bajnoki éllovas Arsenal otthonában elért gól nélküli döntetlen után azt nyilatkozta, a jelenleg negyedik helyen álló Liverpool számára ez az eredmény előrelépés az elmúlt hetek után. Kijelentésével nem minden szurkoló értett egyet, a klub közösségi oldalán olvasható hozzászólások alapján többen is úgy vélik, a valódi előrelépést egy győzelem jelentette volna, vagy legalább az, hogy a csapatnak legyen kaput eltaláló lövése a meccsen, de a drukkerek abban egyetértenek, hogy a Vörösök egyik legjobbja ezúttal is a magyar válogatott középpályás volt.

Szoboszlai Dominik, Conor Bradley, Liverpool, Arsenal, Premier League
Centimétereken múlt, hogy Conor Bradley emelésénél Szoboszlaiék megszerezzék a vezetést (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A Sky Sportsnál Szoboszlai lett a meccs embere

  • „Most értem haza, és Szoboszlai már itt várt. Mindenhol ott van ez a srác” – méltatta Szoboszlai munkabírását és futómennyiségét az egyik szimpatizáns. 
  • „Nagyszerű teljesítmény. Sajnos nem nyertünk, de ez is jó” – kommentelte egy másik. 
  • „Igen, ez már sokkal jobb volt, de a támadójátékban valami hiányzik” – elmélkedett egy harmadik. 
  • „A jövő Liverpooljának kapitánya” – jelentette ki egy negyedik.

A Sky Sportsnál Szoboszlait választották meg a mérkőzés emberének,

a szurkolóknál pedig a csapat másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos volt a liverpooliak legjobbja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A mostani idényben botladozó Vörösök számára már csak azért is nagy fegyvertény az első helyezett elleni döntetlen, mert az Arsenal október elsejétől ezzel a meccsel bezárólag mind a tizenkét hazai találkozóját megnyerte (az egyiket tizenegyespárbajban a Crystal Palace ellen a Ligakupában). A Pool ráadásul ebben az idényben nem is kapott gólt az Ágyúsoktól, a hazai mérkőzését Szoboszlai emlékezetes szabadrúgásgóljával 1–0-ra megnyerte ellenük.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

Arsenal–Liverpool 0–0

bekeev-2025
2026. január 09. 09:48
Nahát, Szopószlai tud futni. Igaz, gólt még nem tud rúgni. 🤣🤣🤣
