„Hazaértem, és Szoboszlai már ott várt” – a magyar középpályás mindenhol feltűnik

Néhány óra alatt több mint egymillión látták Kerkez és Saka összecsapását (VIDEÓ)
A Liverpool szurkolói a magyar balhátvédet választották meg a meccs legjobbjának.
A nyilatkozatával nem mindenki értett egyet, a pályán nyújtott teljesítménye kapcsán azonban nincs vita. Szoboszlai Dominikről az Arsenal elleni meccs után is pozitívan írnak a Liverpool szurkolói.
Szoboszlai Dominik a bajnoki éllovas Arsenal otthonában elért gól nélküli döntetlen után azt nyilatkozta, a jelenleg negyedik helyen álló Liverpool számára ez az eredmény előrelépés az elmúlt hetek után. Kijelentésével nem minden szurkoló értett egyet, a klub közösségi oldalán olvasható hozzászólások alapján többen is úgy vélik, a valódi előrelépést egy győzelem jelentette volna, vagy legalább az, hogy a csapatnak legyen kaput eltaláló lövése a meccsen, de a drukkerek abban egyetértenek, hogy a Vörösök egyik legjobbja ezúttal is a magyar válogatott középpályás volt.
A Sky Sportsnál Szoboszlait választották meg a mérkőzés emberének,
a szurkolóknál pedig a csapat másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos volt a liverpooliak legjobbja.
A mostani idényben botladozó Vörösök számára már csak azért is nagy fegyvertény az első helyezett elleni döntetlen, mert az Arsenal október elsejétől ezzel a meccsel bezárólag mind a tizenkét hazai találkozóját megnyerte (az egyiket tizenegyespárbajban a Crystal Palace ellen a Ligakupában). A Pool ráadásul ebben az idényben nem is kapott gólt az Ágyúsoktól, a hazai mérkőzését Szoboszlai emlékezetes szabadrúgásgóljával 1–0-ra megnyerte ellenük.
Arsenal–Liverpool 0–0