„Hazaértem, és Szoboszlai már ott várt” – a magyar középpályás mindenhol feltűnik

Szoboszlai Dominik a bajnoki éllovas Arsenal otthonában elért gól nélküli döntetlen után azt nyilatkozta, a jelenleg negyedik helyen álló Liverpool számára ez az eredmény előrelépés az elmúlt hetek után. Kijelentésével nem minden szurkoló értett egyet, a klub közösségi oldalán olvasható hozzászólások alapján többen is úgy vélik, a valódi előrelépést egy győzelem jelentette volna, vagy legalább az, hogy a csapatnak legyen kaput eltaláló lövése a meccsen, de a drukkerek abban egyetértenek, hogy a Vörösök egyik legjobbja ezúttal is a magyar válogatott középpályás volt.

Centimétereken múlt, hogy Conor Bradley emelésénél Szoboszlaiék megszerezzék a vezetést (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A Sky Sportsnál Szoboszlai lett a meccs embere

„Most értem haza, és Szoboszlai már itt várt. Mindenhol ott van ez a srác” – méltatta Szoboszlai munkabírását és futómennyiségét az egyik szimpatizáns.

„Nagyszerű teljesítmény. Sajnos nem nyertünk, de ez is jó" – kommentelte egy másik.

„Igen, ez már sokkal jobb volt, de a támadójátékban valami hiányzik" – elmélkedett egy harmadik.

„A jövő Liverpooljának kapitánya" – jelentette ki egy negyedik.