Magyar válogatott: Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lehet a magyar válogatottban? – Marco Rossi válaszolt

Nagy Péter

Dublin

Reggel még Telkiben gyakorolt, este viszont már az impozáns Aviva Stadion gyepszőnyegével ismerkedett a magyar válogatott, amely Írországban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.

Abban szinte mindenki egyetért, hogy Portugália kiemelkedik a négyesünkből, így nekünk elsősorban a még pótselejtezőt érő második helyet kell megcéloznunk – ezért is fontos az előzetesen legnagyobb riválisunknak tartott ír nemzeti csapat elleni csata, az ír-magyarra szombaton, helyi idő szerint 19.45-kor kerül sor.

Miközben a játékosok egymással beszélgettek a füvön, Marco Rossi, a mieink olasz-magyar szövetségi kapitánya finoman jelezte, hogy kezdődhet a meccset felvezető sajtótájékoztató. A média munkatársai azonban elsőként nem tőle, hanem a török élvonalbeli Kasimpasa védőjétől, Szalai Attilától kérdezhettek.

Magyar válogatott: elveszítettük egy kicsit az identitásunkat

A 27 éves ballábas hátvéd úgy fogalmazott, ők is érzik belülről, hogy az elmúlt meccseken a védekezésünk nem volt olyan olajozott, mint korábban.

A stáb és a játékosok is realizálták ezt. Úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy kicsit elveszítettük azt az identitásunkat, ami a közelmúltban erőssé tett minket. Kisebb hullámvölgybe kerültünk, de szeretnénk kimászni belőle. Ehhez szükségünk lesz a csapategységre, a taktika betartására 90-100 percen keresztül. Továbbra is küzdenünk kell a címeres mezért, az országért, egymásért. Meg kell mutatni, visszahozni ismét azt az alázatot, ami az erősebb riválisok ellen jellemzett minket”

– mutatott rá Szalai, aki megerősítette: ezzel, és hogy 40 év után juthatunk ki vb-re, mindenki tisztában van a keretben. „Nagyon nehéz feladat, sok munkára, kitartásra lesz hozzá szükség” – folytatta.

Kiemelte: a papírforma a portugálok mellett szól, az írekkel egy szinten vagyunk, de az örményeket sem becsüljük le. „Azért szép ez a játék, mert nem papíron, hanem a pályán játsszák. Ott dől el minden!”

Szerinte nem jelent könnyebbséget, hogy rögtön az írekkel találkozunk, mégpedig idegenben, de azt is hozzáfűzte, hogy mindezek ellenére szeretnének jól rajtolni.

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lehet a magyar válogatottban? – Marco Rossi csak nevetett

Rossinak az Európa-bajnoki selejtezőket tekintve hibátlan a mérlege, mind a két Eb-re kivezette a mieinket, a vb-kvalifikáció a 2022-es tornára ugyanakkor nem jött össze. Most ráadásul az egyik alapemberéről, a sérült Schäfer Andrásról is le kell mondania.

Eddig sem beszéltem a hiányzókról, most sem fogok. Szombaton vágunk neki egy új sorozatnak, de mindig voltak sérültjeink. Huszonhárom mezőnyjátékosom és három kapusom van, ebből hármat a lelátón kell hagynom, ami egy edzőnek sosem könnyű. Megvan a csapatunk, velük akarjuk elérni azt, hogy büszkék legyenek ránk a szurkolók”

– közölte a szövetségi kapitány.

Marco Rossi hangsúlyozta: alaposan tanulmányoztuk az ellenfelünket, így nem lesz sok meglepetés a pályán. A kapitány kiegyensúlyozott és intenzív mérkőzésre számít, amelyet apró részletek dönthetnek el.

A Mandiner kérdésére a 60 éves tréner azt felelte, ebben a négyesben Portugália más szintet képvisel, ezért valószínűleg a pótselejtezőt érő második helyért leszünk versenyben Írországgal. Úgy gondolja, a szigetországiak fizikálisan erősek, de labdabirtoklásban is komoly játékerőt képviselnek, ami nem véletlen, mert a keretükben

öten a Premier League-ben,

egyikük a Serie A-ban és

tizenketten az angol másodosztályban

futballoznak.

Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvéd lehet?

Rossi természetesen azt nem árulta el, hogy milyen meglepetéssel készül szombatra, de amikor felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszana, felnevetett.