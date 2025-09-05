Magyar válogatott: Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lehet a magyar válogatottban? – Marco Rossi válaszolt

„Zseniális ötlet…” – a TNT énekese nem érti, hogyan tévedhettek ekkorát az angolok Szoboszlai kapcsán
Dobrády Ákos szerint óriási hiba kihagyni a magyar középpályást a Liverpool alapcsapatából – rengetegen osztják a véleményét.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya több fontos kérdést tisztázott az írek elleni idegenbeli világbajnoki selejtező előtt. A magyar válogatott szombat este lép pályára Dublinban.
Dublin
Reggel még Telkiben gyakorolt, este viszont már az impozáns Aviva Stadion gyepszőnyegével ismerkedett a magyar válogatott, amely Írországban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.
Abban szinte mindenki egyetért, hogy Portugália kiemelkedik a négyesünkből, így nekünk elsősorban a még pótselejtezőt érő második helyet kell megcéloznunk – ezért is fontos az előzetesen legnagyobb riválisunknak tartott ír nemzeti csapat elleni csata, az ír-magyarra szombaton, helyi idő szerint 19.45-kor kerül sor.
Miközben a játékosok egymással beszélgettek a füvön, Marco Rossi, a mieink olasz-magyar szövetségi kapitánya finoman jelezte, hogy kezdődhet a meccset felvezető sajtótájékoztató. A média munkatársai azonban elsőként nem tőle, hanem a török élvonalbeli Kasimpasa védőjétől, Szalai Attilától kérdezhettek.
A 27 éves ballábas hátvéd úgy fogalmazott, ők is érzik belülről, hogy az elmúlt meccseken a védekezésünk nem volt olyan olajozott, mint korábban.
A stáb és a játékosok is realizálták ezt. Úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy kicsit elveszítettük azt az identitásunkat, ami a közelmúltban erőssé tett minket. Kisebb hullámvölgybe kerültünk, de szeretnénk kimászni belőle. Ehhez szükségünk lesz a csapategységre, a taktika betartására 90-100 percen keresztül. Továbbra is küzdenünk kell a címeres mezért, az országért, egymásért. Meg kell mutatni, visszahozni ismét azt az alázatot, ami az erősebb riválisok ellen jellemzett minket”
– mutatott rá Szalai, aki megerősítette: ezzel, és hogy 40 év után juthatunk ki vb-re, mindenki tisztában van a keretben. „Nagyon nehéz feladat, sok munkára, kitartásra lesz hozzá szükség” – folytatta.
Kiemelte: a papírforma a portugálok mellett szól, az írekkel egy szinten vagyunk, de az örményeket sem becsüljük le. „Azért szép ez a játék, mert nem papíron, hanem a pályán játsszák. Ott dől el minden!”
Szerinte nem jelent könnyebbséget, hogy rögtön az írekkel találkozunk, mégpedig idegenben, de azt is hozzáfűzte, hogy mindezek ellenére szeretnének jól rajtolni.
Rossinak az Európa-bajnoki selejtezőket tekintve hibátlan a mérlege, mind a két Eb-re kivezette a mieinket, a vb-kvalifikáció a 2022-es tornára ugyanakkor nem jött össze. Most ráadásul az egyik alapemberéről, a sérült Schäfer Andrásról is le kell mondania.
Eddig sem beszéltem a hiányzókról, most sem fogok. Szombaton vágunk neki egy új sorozatnak, de mindig voltak sérültjeink. Huszonhárom mezőnyjátékosom és három kapusom van, ebből hármat a lelátón kell hagynom, ami egy edzőnek sosem könnyű. Megvan a csapatunk, velük akarjuk elérni azt, hogy büszkék legyenek ránk a szurkolók”
– közölte a szövetségi kapitány.
Marco Rossi hangsúlyozta: alaposan tanulmányoztuk az ellenfelünket, így nem lesz sok meglepetés a pályán. A kapitány kiegyensúlyozott és intenzív mérkőzésre számít, amelyet apró részletek dönthetnek el.
A Mandiner kérdésére a 60 éves tréner azt felelte, ebben a négyesben Portugália más szintet képvisel, ezért valószínűleg a pótselejtezőt érő második helyért leszünk versenyben Írországgal. Úgy gondolja, a szigetországiak fizikálisan erősek, de labdabirtoklásban is komoly játékerőt képviselnek, ami nem véletlen, mert a keretükben
futballoznak.
Rossi természetesen azt nem árulta el, hogy milyen meglepetéssel készül szombatra, de amikor felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool után a válogatottban is jobbhátvédként játszana, felnevetett.
Ezt már magyarul is megértettem. Nem hiszem, de nincs rá jobb szó: ott, abban a pozícióban fogjuk használni, ahol a csapat számára a leghasznosabb lehet, miközben ő is komfortosan érzi magát.
Tudom, mennyire fontos ez a mérkőzés az országnak és a szurkolóknak. Hét éve, egy július napon, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi posztot, akkor is százszázalékos motivációt kértem mindenkitől, most is ezt teszem. Így volt ez az első meccsemen, Finnországban is.”
Az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a telt házas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.
Fotók: MTI/Bodnár Boglárka