„Apám örökségét viszem tovább: álmokat adok az embereknek” – Charlie Chaplin fia a Mandinernek

„Több oka van a mozdonynak. A nemzeti intézmények összefognak, és közösen hoznak létre dolgokat; ez önmagában jelképes és példaértékű. A mozdony ugyancsak szimbolizálja az erőnket, az ipar vívmányait, a több mint száz évvel ezelőtti sikereinket, azokat a múltbeli emlékeiket, amelyekre most is méltán büszkék lehetünk. Ezenkívül komolyan hiszünk benne, hogy a cirkuszművészet jelenleg az előadó-művészetek mozdonya, az összes műfaj közül ez megy át a legnagyobb megújuláson a 21. században. Nem véletlen, hogy a fiatalok odavannak érte, nekünk egyáltalán nem kell küzdenünk például a 13–19 éves korosztály vagy a huszonévesek megszólításáért. A cirkusz nagyon is trendi a körükben, gondoljunk csak a Szigetre vagy a Strand Fesztiválra; a zene mellett a második ügy, amiért rohannak, hogy nézhessék” – szögezi le a Fővárosi Nagycirkusz vezetője.

Éppen ezért szerinte óriási a szakmai felelősségük is a téren, hogy a minőségi produkciók révén minél többekhez eljusson az üzenet: ez a művészeti ág már régen nem az öncélú trükkmutogatásról szól, minden egyes mutatványban akad valamilyen társadalmi tartalom. Sőt – teszi hozzá Fekete Péter – az sem üres szópufogtatás, hogy a világ cirkuszművészetének jó ideje Budapest a lokomotívja, háttérben a szakmai múzeum, könyvtár és a megerősített utánpótlás-neveléssel szilárd támasztékaival,

„ezért is jönnek annyian hozzánk ellesni a csodát, mi az oka, hogy a Fővárosi Nagycirkusz ajtajára szinte mindennap kitehetjük az összes jegy elkelt táblát”.

Mindennek az ékköve pedig nagyjából három évtized indult budapesti cirkuszfesztivál, amelyet a második legjelentősebb ilyen jellegű globális rendezvényként tartanak számon, presztízsben csupán a jóval régebbi hagyományokkal bíró monte-carlói seregszemle tudja megelőzni. Ilyenkor nem csupán artisták sokaságát láthatjuk esszenciaként Budapesten, menedzserek százai is érkeznek. És ha a világ legjobb szakemberei ideutaznak, akkor nyilván a világ legjobb műsorszámai és cirkuszművészei is itt akarnak bemutatkozni a minél jobb szerződések reményében.