„Zseniális ötlet…” – a TNT énekese nem érti, hogyan tévedhettek ekkorát az angolok Szoboszlai kapcsán

„Ki hozta meg a döntést?” – Szoboszlai esete miatt háborognak Angliában
Valószínűleg unatkoznak.
A SPORTbible grafikája alapján Szoboszlai Dominiknek nincs helye a Liverpool alapcsapatában. A TNT énekese, Dobrády Ákos nem hagyta szó nélkül a brit honlap Facebook-posztját.
Szoboszlai Dominik az angol bajnokság (Premier League) első három fordulójában kiválóan futballozott, és még a legnagyobb kritikusainak is bebizonyította, hogy a jelenlegi formájában helye van a Liverpool alapcsapatában. Ennek ellenére Nagy-Britanniában megint készült egy olyan grafika, nevezetesen a SPORTbible szerkesztői által, amely kihagyta a magyar játékost a Vörösök legerősebb tizenegyéből.
A kedd este publikált bejegyzéshez már közel 3000-en hozzászóltak, köztük Dobrády Ákos, a TNT énekese is, aki nagy érdeklődést mutat a labdarúgás felé, nemrégiben szülővárosának a csapata, a győri ETO FC egyik mérkőzésén tűnt fel a stadionban.
Zseniális ötlet… Tegyük a kispadra azt a játékost (Szoboszlai), akit az elmúlt két mérkőzésen megválasztottak a meccs emberének, és helyette játsszon Szalah, aki gyakorlatilag semmit sem csinált, valamint Wirtz, aki eddig észrevétlen volt”
– írta angol nyelven a népszerű előadó, akinek a kommentjét – részben valószínűleg azért, mert a hozzászólásáról a Trollfoci Facebook-oldalára is felkerült egy képernyőfotó – már több mint 800-an lájkolták.
Más szurkolók is úgy látják egyébként, hogy a mostani Szoboszlait vétek lenne kihagyni a Liverpoolból – mint a hozzászólásokból és a reakciókból kiderül, sokan Alexis Mac Allister vagy Florian Wirtz helyett játszatnák a magyar középpályást, és akadnak olyanok is, akik a jelenleg sérült Jeremie Frimpong helyén látnák őt szívesen huzamosabb ideig a jobbhátvéd pozíciójában.
Szoboszlai – liverpooli csapattársával, Kerkez Milossal egyetemben – jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodik, és az írek (szeptember 6.), valamint a portugálok (szeptember 9.) elleni világbajnoki selejtezőre készül. A válogatott szünet után Pool a következő meccsét az újonc Burnley ellen vívja a Premier League-ben.
