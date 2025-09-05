„Zseniális ötlet…” – a TNT énekese nem érti, hogyan tévedhettek ekkorát az angolok Szoboszlai kapcsán

Szoboszlai Dominik az angol bajnokság (Premier League) első három fordulójában kiválóan futballozott, és még a legnagyobb kritikusainak is bebizonyította, hogy a jelenlegi formájában helye van a Liverpool alapcsapatában. Ennek ellenére Nagy-Britanniában megint készült egy olyan grafika, nevezetesen a SPORTbible szerkesztői által, amely kihagyta a magyar játékost a Vörösök legerősebb tizenegyéből.

A kedd este publikált bejegyzéshez már közel 3000-en hozzászóltak, köztük Dobrády Ákos, a TNT énekese is, aki nagy érdeklődést mutat a labdarúgás felé, nemrégiben szülővárosának a csapata, a győri ETO FC egyik mérkőzésén tűnt fel a stadionban.

Zseniális ötlet… Tegyük a kispadra azt a játékost (Szoboszlai), akit az elmúlt két mérkőzésen megválasztottak a meccs emberének, és helyette játsszon Szalah, aki gyakorlatilag semmit sem csinált, valamint Wirtz, aki eddig észrevétlen volt”

– írta angol nyelven a népszerű előadó, akinek a kommentjét – részben valószínűleg azért, mert a hozzászólásáról a Trollfoci Facebook-oldalára is felkerült egy képernyőfotó – már több mint 800-an lájkolták.

Más szurkolók is úgy látják egyébként, hogy a mostani Szoboszlait vétek lenne kihagyni a Liverpoolból – mint a hozzászólásokból és a reakciókból kiderül, sokan Alexis Mac Allister vagy Florian Wirtz helyett játszatnák a magyar középpályást, és akadnak olyanok is, akik a jelenleg sérült Jeremie Frimpong helyén látnák őt szívesen huzamosabb ideig a jobbhátvéd pozíciójában.