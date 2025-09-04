„Ki hozta meg a döntést?” – Szoboszlai esete miatt háborognak Angliában

Valahogy nem áll jól a levitézlett exbíróknak, amikor a semmit próbálják erőlködve magyarázni.

Emlékezhetünk, az Arsenal elleni rangadó hosszabbításában, a 96. percben egy vendégszögletet követően talán mintha Szoboszlai Dominik felkarjára pattant volna a labda a liverpooli tizenhatoson belül, de ha így is volt, teljesen vétlenül: a játékvezető meg sem állította a játékot, a VAR-szobából pedig egy rövid visszanézést követően egyből megerősítették Chris Kavanagh döntését.

A „vitatott” pillanat a 96. percben

A jelentéktelen sztori alapesetben ennyi lenne, ám egyes reflektorfényből kikopott exsporik valamiért fontosnak tartják, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljenek, s a világ tudomására hozzák tökéletesen irreleváns véleményüket. Így tett Keith Hackett egykori angol bírófőnök is, aki a Football Insider portál hasábjain bár kénytelen-kelletlen elismerte, hogy szinte biztosan jó döntés született

– ahogy ő maga mondja, Szoboszlai karja természetes testhelyzetben volt, pusztán a felugrás miatt lendült, s a könyöke sem emelkedett a vállnál magasabbra –,

így jobb híján abba kötött bele, hogy márpedig szerinte a játékvezetőnek akkor is ki kellett volna mennie megnézni a lassítást a monitoron, hogy biztosan meggyőződjön a saját szemével. Emellett kifogásolja, hogy nem tudni pontosan, ki hozta meg végül a döntést, mert sem a bíró, sem a VAR nem jelzett semmit, ez pedig olyan mintha egyszerűen csak figyelmen kívül hagytak volna egy szubjektív szituációt. Olybá tűnik tehát, Hackett mintha nem szeretné megérteni, hogy nem erről van szó:

az esetet igenis megnézték a VAR-szobában ülők, egyszerűen csak annyi történt, hogy ez esetben az volt a helyes ítélet, hogy nem volt ítélet...

A kérdéses szituációról egyébként Szoboszlai a meccs utáni gyorsértékelésében úgy nyilatkozott: nem is emlékszik a konkrét esetre ott a tizenhatoson belüli hatalmas kavarodásban, ő észre sem vette, hogy bárki vagy bármi a karjához ért volna.