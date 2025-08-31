Ft
08. 31.
vasárnap
Arne Slot Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik

„Hihetetlen a karaktere és az önfeláldozása, mindig megmutatja, miről szól a Liverpool” – edzője sem győzi dicsérni a szenzációs Szoboszlait

2025. augusztus 31. 22:59

Az Arsenal felett aratott katartikus győzelem után a Liverpool menedzsere, Arne Slot is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a meccset megnyerő Szoboszlai Dominikról.

2025. augusztus 31. 22:59
null

Az Arsenal felett aratott katartikus győzelem után természetesen a Liverpool menedzsere, Arne Slot is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a szenzációs bombagóljával a meccset megnyerő Szoboszlai Dominikról, aki egyúttal jobbhátvédként is újfent remekül helytállt.

„Megint zseniális volt, és nemcsak jobbhátvédként! Kicsivel több, mint egy idény óta dolgozom vele együtt, és mindig megmutatja, mi az, amiről a Liverpool szól. Hihetetlen a karaktere és az önfeláldozása a csapat javára. Nem számít, hogy jobbszélsőt kell játszania, jobbhátvédet, vagy tízest, újból és újból a legjobbját nyújtja. Ma is lenyűgöző volt jobb bekként, de olyankor is az, amikor a középpályánkon játszik!”

– idézte a holland trénert az NBC Sports honlapja. 

Szoboszlai
Vasárnap este mindenki Szoboszlai Dominikot ünnepelte: a fáradhatatlan magyar klasszis valósággal felrobbantotta az Anfieldet (Fotó: AFP/Darren Staples)

Maga Szoboszlai pedig úgy nyilatkozott a nemzetközi médiának az álomgóljáról, hogy 

hitt magában a lövés előtt, és kiemelte, nagyon örül, hogy végre újra közvetlenül szabadrúgásból talált be, mert már hosszú idő telt el a legutóbbi óta – mint mondta, hálás, hogy az állandó gyakorlás végre meghozta gyümölcsét. 

Ő is hozzátette, amit sokan mások, hogy boldog, hogy az elképesztő rúgótechnikával megáldott Trent Alexander-Arnold távozása után végre megkapta a lehetőséget, és élni is tudott vele. 

Az elnyűhetetlen magyar karmestert megkérdezték a hajrá egyik vitatott jelenetéről is, amikor is visszavideózták, egy szögletet követően nem a kezéhez ért-e a labda a liverpooli tizenhatoson belül (a felvételek tanúsága alapján mintha inkább a felkarját érte volna a labda, a játékvezető nem is ítélt érte tizenegyest az Arsenalnak). A győztes gól szerzője erre csak annyit felelt: nem is emlékszik erre az esetre ott a tizenhatoson belüli hatalmas kavarodásban, ő észre sem vette, hogy bárki vagy bármi a karjához ért volna. 

A Liverpool duplán örülhetett a vasárnapi játéknap után: a nagy rivális Arsenal legyőzésével nemcsak a londoniakkal szemben kerültek lépéselőnybe, de azt megelőzően a Brighton is óriási szívességet tett nekik azzal, hogy a délutáni mérkőzésen komoly meglepetésre, hátrányból fordítva megverte a másik trónkövetelő Manchester Cityt.

 

SZOBOSZLAI Dominik; SLOT, Arne
Arne Slot is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni Szoboszlai Dominikről (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

(Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra)

