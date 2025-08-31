„Hihetetlen a karaktere és az önfeláldozása, mindig megmutatja, miről szól a Liverpool” – edzője sem győzi dicsérni a szenzációs Szoboszlait

„Megint zseniális volt, és nemcsak jobbhátvédként! Kicsivel több, mint egy idény óta dolgozom vele együtt, és mindig megmutatja, mi az, amiről a Liverpool szól. Hihetetlen a karaktere és az önfeláldozása a csapat javára. Nem számít, hogy jobbszélsőt kell játszania, jobbhátvédet, vagy tízest, újból és újból a legjobbját nyújtja. Ma is lenyűgöző volt jobb bekként, de olyankor is az, amikor a középpályánkon játszik!”

– idézte a holland trénert az NBC Sports honlapja.

Vasárnap este mindenki Szoboszlai Dominikot ünnepelte: a fáradhatatlan magyar klasszis valósággal felrobbantotta az Anfieldet (Fotó: AFP/Darren Staples)

Maga Szoboszlai pedig úgy nyilatkozott a nemzetközi médiának az álomgóljáról, hogy

hitt magában a lövés előtt, és kiemelte, nagyon örül, hogy végre újra közvetlenül szabadrúgásból talált be, mert már hosszú idő telt el a legutóbbi óta – mint mondta, hálás, hogy az állandó gyakorlás végre meghozta gyümölcsét.

Ő is hozzátette, amit sokan mások, hogy boldog, hogy az elképesztő rúgótechnikával megáldott Trent Alexander-Arnold távozása után végre megkapta a lehetőséget, és élni is tudott vele.

Az elnyűhetetlen magyar karmestert megkérdezték a hajrá egyik vitatott jelenetéről is, amikor is visszavideózták, egy szögletet követően nem a kezéhez ért-e a labda a liverpooli tizenhatoson belül (a felvételek tanúsága alapján mintha inkább a felkarját érte volna a labda, a játékvezető nem is ítélt érte tizenegyest az Arsenalnak). A győztes gól szerzője erre csak annyit felelt: nem is emlékszik erre az esetre ott a tizenhatoson belüli hatalmas kavarodásban, ő észre sem vette, hogy bárki vagy bármi a karjához ért volna.

A Liverpool duplán örülhetett a vasárnapi játéknap után: a nagy rivális Arsenal legyőzésével nemcsak a londoniakkal szemben kerültek lépéselőnybe, de azt megelőzően a Brighton is óriási szívességet tett nekik azzal, hogy a délutáni mérkőzésen komoly meglepetésre, hátrányból fordítva megverte a másik trónkövetelő Manchester Cityt.

Arne Slot is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni Szoboszlai Dominikről (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

(Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra)