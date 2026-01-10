Sztárkapusa nélkül is magabiztos győzelemmel kezdte az Eb-t a magyar válogatott

Fekete Gergő válaszolt a találatra egy pattintott bombával, majd Vigvári mutatta meg, hogy büntetőből is tudunk gólt szerezni. Nagyjából minden második-harmadik magyar gólra jött csak francia válasz, Manhercz és Fekete mellett Vismeg Zsombor és Nagy Ákos (2) talált még be a nagyszünet előtt – remek játékkal, 10–5-ös előnnyel mehettünk pihenőre.

A folytatásban gólt is alig kapott a magyar vízilabda-válogatott

A második félidő első gólját Varga Vince szerezte, ráadásul elkapta a fonalat, ugyanis a harmadik negyedik második találatát is ő jegyezte, szépen lőtt a kapus „szeme közé.”

Több találat nem esett – vagyis lehozta kapott gól nélkül ezt a 8 percet a magyar válogatott.

A záró felvonásnak Vigvári Vendel belőtt büntetője adta meg az alaphangot, majd Manhercz már a negyedik gólját lőtte a francia kapuba. Ezután hosszú gólcsendjért törte meg az ellenfél, ráadásul rögtön két találattal, de Vigvári Vince pattintott bombája gyorsan lehűtötta a kedélyeket, így csapatunk rendkívül magabiztos, 15–7-es sikerrel kezdte meg az Eb-t.