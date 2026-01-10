Sztárkapusa nélkül is magabiztos győzelemmel kezdte az Eb-t a magyar válogatott

„Kiráz tőle a hideg” – a magyar válogatott játékosoknak ilyen élményben még soha nem volt részük
Nemcsak többletenergiát kaphatnak tőle.
Vogel Soma szemsérülése miatt nem ugrott medencébe, de ez sem okozott gondot. A magyar férfi vízilabda-válogatott könnyedén győzte le 15–7-re Franciaországot első mérkőzésén a belgrádi Európa-bajnokságon.
Franciaország ellen kezdte megszereplését a világbajnoki ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokság A csoportjában. A találkozó előtti napon tartott edzésen szemsérülést szenvedett a magyar csapat sztárkapusa, Vogel Soma, így Csoma Kristóf tempózott a kapuban.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemcsak többletenergiát kaphatnak tőle.
Bár az elmúlt világversenyeken a gallok meglepetésre többször is borsot törtek az orrunk alá (szűk győzelem a párizsi olimpián, vereség a tavalyi vb-n), ezúttal rendkívül magabiztos játékot mutattak Varga Zsolt fiai. A Barceloneta sztárja, Vigvári Vince kezdte a gólgyártást, majd a csapatkapitány, Manhercz Krisztián duplázott gyorsan, mire büntetőből szépíteni tudott az ellenfél (3–1).
Fekete Gergő válaszolt a találatra egy pattintott bombával, majd Vigvári mutatta meg, hogy büntetőből is tudunk gólt szerezni. Nagyjából minden második-harmadik magyar gólra jött csak francia válasz, Manhercz és Fekete mellett Vismeg Zsombor és Nagy Ákos (2) talált még be a nagyszünet előtt – remek játékkal, 10–5-ös előnnyel mehettünk pihenőre.
A második félidő első gólját Varga Vince szerezte, ráadásul elkapta a fonalat, ugyanis a harmadik negyedik második találatát is ő jegyezte, szépen lőtt a kapus „szeme közé.”
Több találat nem esett – vagyis lehozta kapott gól nélkül ezt a 8 percet a magyar válogatott.
A záró felvonásnak Vigvári Vendel belőtt büntetője adta meg az alaphangot, majd Manhercz már a negyedik gólját lőtte a francia kapuba. Ezután hosszú gólcsendjért törte meg az ellenfél, ráadásul rögtön két találattal, de Vigvári Vince pattintott bombája gyorsan lehűtötta a kedélyeket, így csapatunk rendkívül magabiztos, 15–7-es sikerrel kezdte meg az Eb-t.
A magyar válogatott győzelme tehát Vogel Soma nélkül sem forgott veszélyben egyetlen másodpercig sem. A mieink sikerükkel rögtön az A csoport élére álltak, folytatás hétfő délután negyed 4-kor Montenegró legjobbjai ellen.
Férfi vízilabda Európa-bajnokság
A csoport, 1. forduló
Magyarország–Franciaország 15–7 (4–1, 6–4, 2–0, 3–2)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt