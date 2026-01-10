Ft
Balogh Norbert heti összefoglaló Liverpool AEK Athén Varga Barnabás Kisvárda Arsenal Kerkez Milos Szoboszlai Dominik FTC

Varga az asztalra csapott Budapesten, megdöbbentek Argentínában

2026. január 10. 06:21

A Ferencváros távozó gólgépe, az első zöld-fehér fecske, no meg persze a Liverpool magyar sztárjai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a hét slágertémái a Mandiner Sporton. Varga Barnabás második hete uralja a rovatot.

2026. január 10. 06:21
null

A távozó Varga Barnabás mellett volt egy nagy visszatérő is az NB I-ben, méghozzá a Kisvárdánál: a magyar futball egykori nagy reménysége, Balogh Norbert. A debreceni nevelésű támadóért még 2016-ban fizetett ki horrorösszeget, 2,2 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 848,78 millió forint) az olasz Palermo, ez a mai napig az egyik legmagasabb átigazolási díj az NB I történetében. Sajnos nem végződött sikertörténetként, később többek közt a ciprusi APOEL, az angol Hull City, a Budapest Honvéd, a Vasas és a Dunaszerdahely színeiben csatárként összesen 25 gólt és 18 gólpasszt jegyzett 175 mérkőzésen. Nem csoda, hogy a 2,2 milliós játékos értéke 29 éves korára alig 50 ezer euró a Transfermarkt szerint.

Balogh Norbert kölcsönben már szerepelt Kisvárdán, most visszatért a szabolcsiakhoz / Fotó: Kisvárda FC/Ombodi Tamás

Hajnal: Varga mindenképpen menni akart

A Ferencváros drukkerei közül sokan nemtetszésüknek adtak hangot a csapat fő gólfelelőse, Varga Barnabás szezon közbeni távozása miatt. A klub sportigazgatója, Hajnal Tamás így tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, a válogatott csatár mindenképpen távozni akart, így kvázi nem volt más választásuk, mint elengedni. Ehhez kiegészítés, hogy az Öltözőn Túl szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:






Varga már tavaly nyáron is váltani akart, akkor a klub nem engedte, és most is megpróbáltak elállni a szóbeli ígérettől,

 valójában az ebből kialakult konfliktus miatt hiányzott a játékos a Fradi ominózus november 30-i, Puskás Akadémia elleni bajnokijáról. 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás végül érvényesítette távozási szándékát / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az első téli fecske

Korábban az egyik legnagyobb spanyol topklub, az Atlético Madrid játékosa is volt a Ferencváros első téli igazolása, Mariano Gómez. Az argentin védő az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájci élvonalban szereplő 13-szoros bajnok, 10-szeres kupagyőztes FC Zürich színeiben, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen lépett pályára.

Ehhez ért a legjobban

Varga Barnabás Athénba érkezése után szinte egyből bekapcsolódott új csapata, az AEK felkészülésébe, amivel a klub el is büszkélkedett közösségi oldalán egy hangulatvideó formájában. A görög bajnok és listavezető edzésén a magyar válogatott csatár máris megcsillantott valamicskét védjegyéből, azaz a góllövésből – remélhetőleg élesben is minél több ilyet láthatunk majd tőle a görög fővárosban is. 

Kerkez Milos liverpooli felemelkedése

Gól nélküli döntetlenre végzett egymással a Premier League hétközi csúcsrangadóján a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool. A slágerösszecsapást a Vörösök mindkét magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, előbbit a Sky Sports, utóbbit a liverpooli szurkolók választották meg a mérkőzés legjobbjának. Ez különösen Kerkez esetében örömteli, hiszen az ő beilleszkedése nem ment zökkenőmentesen a nyári érkezése után, ám az utóbbi hetekben egyre jobb formába kerül, csütörtök este pedig 

gyakorlatilag levette a pályáról a világ egyik legjobb szélsőjét, Bukayo Sakát. 

Kettejük különcsatájáról egy látványos videó is készült a PL hivatalos felületeire, ez rövid idő alatt több milliós nézettségre tett szert, nem véletlenül.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zoltán

