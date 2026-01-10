Varga az asztalra csapott Budapesten, megdöbbentek Argentínában

A távozó Varga Barnabás mellett volt egy nagy visszatérő is az NB I-ben, méghozzá a Kisvárdánál: a magyar futball egykori nagy reménysége, Balogh Norbert. A debreceni nevelésű támadóért még 2016-ban fizetett ki horrorösszeget, 2,2 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 848,78 millió forint) az olasz Palermo, ez a mai napig az egyik legmagasabb átigazolási díj az NB I történetében. Sajnos nem végződött sikertörténetként, később többek közt a ciprusi APOEL, az angol Hull City, a Budapest Honvéd, a Vasas és a Dunaszerdahely színeiben csatárként összesen 25 gólt és 18 gólpasszt jegyzett 175 mérkőzésen. Nem csoda, hogy a 2,2 milliós játékos értéke 29 éves korára alig 50 ezer euró a Transfermarkt szerint.

Balogh Norbert kölcsönben már szerepelt Kisvárdán, most visszatért a szabolcsiakhoz / Fotó: Kisvárda FC/Ombodi Tamás