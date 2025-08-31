„Máris a szezon gólja; ő a legjobb játékosunk!” – záporoznak a Szoboszlait éltető kommentek világszerte

Szoboszlai Dominik hatalmas, 25 méteres bombagóljával nyert a Liverpool a csúcsrangadón! (VIDEÓ)
Szoboszlai először talált be a szezonban, az Arsenal először kapott gólt.
Nem bírnak betelni a Liverpool elöl-hátul egyaránt ellenállhatatlan magyar klasszisával.
Nem bírnak betelni a Liverpool elöl-hátul egyaránt ellenállhatatlan magyar klasszisával.
Mint arról beszámoltunk, a címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett csodagóljával győzte le a tavalyi ezüstérmes Arsenalt a Premier League vasárnap esti csúcsrangadóján.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai először talált be a szezonban, az Arsenal először kapott gólt.
A szenzációs találatot követően természetesen felrobbant az internet:
a valamennyi mértékadó portálon ismét a meccs legjobbjának megválasztott magyar játékost nem győzték dicsőíteni a liverpooli és a semleges drukkerek, szakértők.
A Vörösök fanatikusai ismét megállapították, hogy Szoboszlai méltó utódja a pontrúgások terén a nyáron a Real Madridba távozott Trent Alexander-Arnoldnak, hozzátéve, hogy védekezésben pedig már rég túlnőtte az angolt, dacára annak, hogy neki nem is ez az eredeti posztja. Annál nagyobb elismerés pedig aligha kell, mint hogy többen a klubikon Steven Gerrardhoz hasonlították, mondván, az ő ideje óta nem láttak ekkora szabadrúgásgólt a Liverpoolban.
Ezt is ajánljuk a témában
A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.
A kommentelők szerint szerint Szoboszlai abszolút topkategória, emellett ráadásul a másik magyaron, Kerkez Miloson is javuló formát láttak az első néhány forduló nehézségeihez képest:
Közben egyre-másra kerülnek fel a videók többféle szögből a ritkán láthatóan nagy szabadrúgásgólról, a játékvezető szemszögéből például így nézett ki:
(Nyitókép: AFP/Darren Staples)