„Máris a szezon gólja; ő a legjobb játékosunk!” – záporoznak a Szoboszlait éltető kommentek világszerte

A kommentelők szerint szerint Szoboszlai abszolút topkategória, emellett ráadásul a másik magyaron, Kerkez Miloson is javuló formát láttak az első néhány forduló nehézségeihez képest:

Ennél nagyobb gólt már nem fogunk látni a szezonban!

Szoboszlai elképesztő játékos! Hihetetlenül intelligens, bármilyen pozícióban tud játszani, örökké tud futni, és milyen jobb lába van!!! Legalább olyan jó, mint Trent, de ezerszer jobb hátvéd, mint Trent valaha is lesz, mindössze 2 meccs után ebben a pozícióban!

Ő az eddigi legjobb játékosunk a szezonban! Emellett Kerkez is javulást mutatott, viszont Wirtz nászutas formája továbbra is kitart..."

Közben egyre-másra kerülnek fel a videók többféle szögből a ritkán láthatóan nagy szabadrúgásgólról, a játékvezető szemszögéből például így nézett ki:

Szoboszlai’s freekick on Ref Cam OH MY 🤯pic.twitter.com/z8irDOCJvn — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 31, 2025

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)