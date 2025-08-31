Ft
„Máris a szezon gólja; ő a legjobb játékosunk!” – záporoznak a Szoboszlait éltető kommentek világszerte

2025. augusztus 31. 19:58

Nem bírnak betelni a Liverpool elöl-hátul egyaránt ellenállhatatlan magyar klasszisával.

2025. augusztus 31. 19:58
Nem bírnak betelni a Liverpool elöl-hátul egyaránt ellenállhatatlan magyar klasszisával.

Mint arról beszámoltunk, a címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett csodagóljával győzte le a tavalyi ezüstérmes Arsenalt a Premier League vasárnap esti csúcsrangadóján. 

A szenzációs találatot követően természetesen felrobbant az internet: 

a valamennyi mértékadó portálon ismét a meccs legjobbjának megválasztott magyar játékost nem győzték dicsőíteni a liverpooli és a semleges drukkerek, szakértők.

 A Vörösök fanatikusai ismét megállapították, hogy Szoboszlai méltó utódja a pontrúgások terén a nyáron a Real Madridba távozott Trent Alexander-Arnoldnak, hozzátéve, hogy védekezésben pedig már rég túlnőtte az angolt, dacára annak, hogy neki nem is ez az eredeti posztja. Annál nagyobb elismerés pedig aligha kell, mint hogy többen a klubikon Steven Gerrardhoz hasonlították, mondván, az ő ideje óta nem láttak ekkora szabadrúgásgólt a Liverpoolban.  

A kommentelők szerint szerint Szoboszlai abszolút topkategória, emellett ráadásul a másik magyaron, Kerkez Miloson is javuló formát láttak az első néhány forduló nehézségeihez képest: 

  • Ennél nagyobb gólt már nem fogunk látni a szezonban!
  • Szoboszlai elképesztő játékos! Hihetetlenül intelligens, bármilyen pozícióban tud játszani, örökké tud futni, és milyen jobb lába van!!! Legalább olyan jó, mint Trent, de ezerszer jobb hátvéd, mint Trent valaha is lesz, mindössze 2 meccs után ebben a pozícióban!
  • Ő az eddigi legjobb játékosunk a szezonban! Emellett Kerkez is javulást mutatott, viszont Wirtz nászutas formája továbbra is kitart..."

Közben egyre-másra kerülnek fel a videók többféle szögből a ritkán láthatóan nagy szabadrúgásgólról, a játékvezető szemszögéből például így nézett ki: 

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)

ekeke1
2025. augusztus 31. 20:22
Jellemző volt amikor a 72. percben a Liverpool jobb hátvédje, Szoboszlai Dominik átment a baloldali szögletet elvégezni. Szó szerint bejátszotta ma a pályát.
robertdenyiro
2025. augusztus 31. 20:03
Csodás kiflit sütött ma Szoboszlai pékmester, az Arsenal-gyerekek legnagyobb bánatára...
