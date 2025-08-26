Ft
08. 26.
kedd
Newcastle United FC Liverpool angol bajnokság Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban

2025. augusztus 26. 08:51

A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.

2025. augusztus 26. 08:51
null

Szoboszlai Dominik klasszis teljesítményt nyújtott a Liverpoolban a Newcastle United felett aratott 3–2-es győzelem alkalmával. A magyar labdarúgó jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, majd a hajrára fellépett eredeti posztjára, a középpályára, és átlépős cselével döntő érdemeket vállalt a 16 esztendős Rio Ngumoha győztes góljában.

 

A Premier League a hivatalos közösségi felületein a meccs után külön bejegyzést szentelt Szoboszlainak, és arról kérdezte a szurkolókat, mennyire voltak megelégedve a magyar futballista jobbhátvédként mutatott produkciójával. A válasz egyöntetű és egyértelmű: nagyon.

Szobo csak ezen az egy meccsen sokkal jobban játszott jobb oldali védőként, mint Trent (Alexander-Arnold) egész karrierje során

– hasonlította össze az egyik drukker Szoboszlait a Liverpool korábbi első számú jobbhátvédjével, az előző idény végén a Real Madridhoz távozó angol játékossal.

  • „Kérem, vasárnap is ő játsszon ebben a pozícióban” – fogalmazta meg kérését egy másik szimpatizáns a szakmai stáb felé a hétvégi, Arsenal elleni rangadó kapcsán. 
  • „Jobbhátvédként, belső középpályásként és támadó középpályásként is mindent belead. Ezért szeretik őt nagyon a Liverpool szurkoló” – írta egy harmadik drukker. 
  • „Ezt a srácot Isten küldte a Liverpoolnak. Engem James Milnerre emlékeztet. Nagyon hasznos játékos” – fogalmazott egy negyedik. 
  • „Több pozícióban játszott már, mint amennyi a Káma-Szútrában van” – kommentelte egy ötödik szurkoló, akinek humoros megjegyzését az Instagramon már több mint 3000-en lájkolták.

 

Volt olyan drukker is, aki azt írta, 

erre a teljesítményre a Liverpool ikonja, Steven Gerrard is büszke lehetne.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpoollal kapcsolatos tartalmakat megosztó Kopites Memes posting elnevezésű Facebook-oldal Szoboszlai első félidei produkcióját – és talán a fizimiskáját is… – a Milan korábbi legendás védőjéhez, Paolo Maldinihez hasonlította.

 

Mindezek fényében – valamint a látottak alapján – egyáltalán nem meglepő, hogy a Vörösök szurkolói Szoboszlait választották meg a mérkőzés legjobbjának a Newcastle ellen.

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

A mérkőzés összefoglalója

Tiszafa
2025. augusztus 26. 11:13
"Engem James Milnerre emlékeztet. Nagyon hasznos játékos" Én láttam több éven át az angol meccseken Milnert játszani. Helytálló a hasonlítás, mert a két játékos hozzáállásban, akaratban és a soha fel nem adásban akár ikertestvérek is lehetnének.
Reszelő Aladár
2025. augusztus 26. 10:33
Igazából látszik, hogy ha nem vesz részt a támadásokban, akkor nincsenek rendes támadások. A Pool attól volt zseniális tegnap, hogy szinte végig szarabbul játszottak, emberelőnyben is voltak, vezettek, az ellenfél visszajött és inkább nekik állt a meccs, mégis tudtak nyerni. Igazából 3/3 lett a helyzetkihasználás. 2 meccs 7 rúgott gól rendben van. A 4 kapott viszont nincs, ráadásul mindkét meccsen visszaengedték az ellenfelet. A Community Shielddel együtt mind3 meccsen. Ezen kell javítani és rendben lesznek. Ugyanakkor nem baj, ha csak tavasszal érik el a csúcsformát, akkor lehet BL-t nyerni.
Töki
2025. augusztus 26. 10:23
A jó futballista ismérve, hogy univerzális. Szobó, Sallai, ilyenek. Bár jól játszott, de középpálya az ő igazi helye.
cutcopy
2025. augusztus 26. 10:18
A zseniknek hátul is van szemük, jól használták ki az emberelőnyt..
