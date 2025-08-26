Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban

Szoboszlai Dominik klasszis teljesítményt nyújtott a Liverpoolban a Newcastle United felett aratott 3–2-es győzelem alkalmával. A magyar labdarúgó jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, majd a hajrára fellépett eredeti posztjára, a középpályára, és átlépős cselével döntő érdemeket vállalt a 16 esztendős Rio Ngumoha győztes góljában.

A Premier League a hivatalos közösségi felületein a meccs után külön bejegyzést szentelt Szoboszlainak, és arról kérdezte a szurkolókat, mennyire voltak megelégedve a magyar futballista jobbhátvédként mutatott produkciójával. A válasz egyöntetű és egyértelmű: nagyon.

Szobo csak ezen az egy meccsen sokkal jobban játszott jobb oldali védőként, mint Trent (Alexander-Arnold) egész karrierje során

– hasonlította össze az egyik drukker Szoboszlait a Liverpool korábbi első számú jobbhátvédjével, az előző idény végén a Real Madridhoz távozó angol játékossal.

„Kérem, vasárnap is ő játsszon ebben a pozícióban" – fogalmazta meg kérését egy másik szimpatizáns a szakmai stáb felé a hétvégi, Arsenal elleni rangadó kapcsán.

„Jobbhátvédként, belső középpályásként és támadó középpályásként is mindent belead. Ezért szeretik őt nagyon a Liverpool szurkoló" – írta egy harmadik drukker.

„Ezt a srácot Isten küldte a Liverpoolnak. Engem James Milnerre emlékeztet. Nagyon hasznos játékos" – fogalmazott egy negyedik.

„Több pozícióban játszott már, mint amennyi a Káma-Szútrában van" – kommentelte egy ötödik szurkoló, akinek humoros megjegyzését az Instagramon már több mint 3000-en lájkolták.

