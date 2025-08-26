Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban

Szoboszlai labda nélkül varázsolt – klasszis teljesítménye után a lábai előtt hevernek Liverpoolban
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.
Szoboszlai Dominik klasszis teljesítményt nyújtott a Liverpoolban a Newcastle United felett aratott 3–2-es győzelem alkalmával. A magyar labdarúgó jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, majd a hajrára fellépett eredeti posztjára, a középpályára, és átlépős cselével döntő érdemeket vállalt a 16 esztendős Rio Ngumoha győztes góljában.
A Premier League a hivatalos közösségi felületein a meccs után külön bejegyzést szentelt Szoboszlainak, és arról kérdezte a szurkolókat, mennyire voltak megelégedve a magyar futballista jobbhátvédként mutatott produkciójával. A válasz egyöntetű és egyértelmű: nagyon.
Szobo csak ezen az egy meccsen sokkal jobban játszott jobb oldali védőként, mint Trent (Alexander-Arnold) egész karrierje során
– hasonlította össze az egyik drukker Szoboszlait a Liverpool korábbi első számú jobbhátvédjével, az előző idény végén a Real Madridhoz távozó angol játékossal.
Volt olyan drukker is, aki azt írta,
erre a teljesítményre a Liverpool ikonja, Steven Gerrard is büszke lehetne.
Ezt is ajánljuk a témában
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
A Liverpoollal kapcsolatos tartalmakat megosztó Kopites Memes posting elnevezésű Facebook-oldal Szoboszlai első félidei produkcióját – és talán a fizimiskáját is… – a Milan korábbi legendás védőjéhez, Paolo Maldinihez hasonlította.
Mindezek fényében – valamint a látottak alapján – egyáltalán nem meglepő, hogy a Vörösök szurkolói Szoboszlait választották meg a mérkőzés legjobbjának a Newcastle ellen.
Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP
A mérkőzés összefoglalója