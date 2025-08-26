Szoboszlai labda nélkül varázsolt – klasszis teljesítménye után a lábai előtt hevernek Liverpoolban

„Micsoda győzelem” – írta Szoboszlai az Instagram-oldalán.



A Liverpool Echónál a 16 éves Rio Ngumoha volt a hős, aki a 96. percben állt be, majd a 100.-ban meglőtte a győztes gólt. A klub tájékoztatása szerint a 16 évével és a 361 napjával ő lett a Vörösök történetének legfiatalabb gólszerzője. A rekordot eddig Ben Woodburn tartotta, aki 17 évesen és 45 naposan volt eredményes. Ngumoha a Premier League ranglistáján a negyedik helyet foglalta el.

James Vaughan: 16 év, 270 nap James Milner: 16 év, 356 nap Wayne Rooney: 16 év, 360 nap Rio Ngumoha 16 év és 361 nap

Visszatérve a cikkre, Ian Doyle újságíró Ngumohának tízes osztályzatot adott, míg a második legmagasabbat Szoboszlainak osztotta ki, ő kilencest kapott tőle.

Keményen dolgozott vészjobbhátvédként, és egyes periódusokban jól is védekezett a szélen. Miután a Newcastle tíz emberre fogyatkozott, egyre többet ment előre. A hajrában aztán visszakerült a középpályára, majd egy briliáns megmozdulással kivette a részét a győztes gólból”

– írta róla Doyle.

Noha Mohamed Szalah passzolta középre a labdát, és ezért hivatalosan ő jegyzi a gólpasszt, a gólhoz elengedhetetlen volt, hogy a középen lévő Szoboszlai magára vonja az egy szem védő figyelmét, majd az utolsó pillanatban a lövés helyett átlépje a labdát, ami így a hosszún, az üresen érkező Ngumoha elé került. Erre a megmozdulásra a Premier League közösségi oldala egy külön posztban felhívta a figyelmet, és a magyar játékost méltatta.

Doyle egyébként a szintén végig pályán lévő Kerkez Milost is osztályozta, neki hatost adott.

„Kitartóan védekezett Elangával szemben, és sokkal kevésbé volt meggondolatlan, mint a Bournemouth ellen, ugyanakkor a Newcastle első góljánál Guimaraes könnyedén megverte őt.”

A This is Anfield a mérkőzés öt tanulsága között ugyan nem említette meg Szoboszlai jobbhátvédként való szerepeltetését (ebben Slot feladatairól, az erőnlétről, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké játékáról, valamint Ngumoha berobbanásáról esett szó), az értékeléses cikkben viszont annál inkább, ugyanis Danny Gallagher újságíró őt nevezte meg a mérkőzés legjobbjának (8). Azt írta róla, hogy kezdetben úgy tűnt, mintha nem lenne ínyére ezen a poszton játszani, de aztán gyorsan felvette a ritmust. Ebben a szokatlan szerepkörben is nagy munkát végzett, jól védekezett és remekül passzolt befelé, amit pedig a győztes gól előtt csinált, az világklasszis volt.

Kerkezről már nem volt ilyen jó véleménnyel: szerinte az energiáit mindig rosszkor mozgósította és az este nagy részében elveszettnek tűnt. A szerző szerint a csapatkapitánynak sokszor keményen oda kellett neki szólnia, továbbá megemlítette, hogy Bruno Guimaraes góljánál meg se próbált felugrani, és elfordult a labdától.

„Sok munka vár még a fiatal játékosra” – jegyezte meg a végén.

Az Expressnél úgy látták, hogy a szokatlan pozícióban játszó Szoboszlai a meccs elején a tizenhatos vonalához közel felelőtlenül szabálytalankodott, de aztán Gordon kísérleténél nagyot blokkolt, és az idő előrehaladtával egyre magabiztosabbá vált.

Ngumoha a hős, de Szoboszlai a meccs embere

Liverpool Echo: 9

This is Anfield: 8

Espress: 7

WhoScored: 6,29

Sofascore: 6,4

A Sofascore szerint Szoboszlainak 44 passzából 39 volt pontos (ez 89 százalékos passzpontosságot jelent), nyolcból négy hosszú labdája talált társat. A földön négyből egy párharcot nyert meg, négy tisztázása és egy szerelése volt, illetve két szabálytalanságot követett el. Lövést vagy fejest nem jegyzett.

A Liverpool a Facebook-oldalán két külön posztot is szentelt a magyar válogatott csapatkapitánynak: az elsőnél megtapsoltatta őt, a másodiknál pedig azt közölte, hogy a szuper teljesítményének köszönhetően ő lett a meccs legjobbja.

Slot meg volt elégedve Szoboszlaival (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

A ’Pool vezetőedzője, Arne Slot a meccs után külön kitért a jobbhátvédként játszó Szoboszlaira.

Ha már a mentális erőről beszéltünk, nem egyszerű jobbhátvédet játszani, ha a karriered során csak a középpályán szerepeltél”

– fogalmazott a holland tréner, majd visszaemlékezett az egyik nyári edzőmérkőzésre.

„Egyszer már játszott itt, úgy emlékszem, a Stoke ellen, amikor zárt kapuk mögött futballoztunk. De akkor azon a meccsen végig nálunk volt a labda,

most viszont sokat kellett védekeznie. Az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, az sokat elárul a mentális erejéről

– ahogyan a többi játékos mentális erejéről is sokat elárul a mai este, mivel mentálisan ez egy nagyon nehéz találkozó volt, egy nagyon nehéz környezetben egy nagyon erős ellenféllel játszottunk.”

Szurkolói reakciók

Előbb a Liverpool posztjai alatt olvasható kommentekből mutatunk meg egy párat!

„Kiemelkedőt nyújtott ma, a pálya minden területét bejátszotta.”

„Virgillel a Liverpool legjobbjai voltak.”

„Dominik nevét Dominate-re kellene megváltoztatni.”

„Slotnak megoldást kell találnia arra, hogy Mac Allistert, Gravenberchet, Wirtzet és Szoboszlait egyszerre szerepeltesse.”

„Univerzális játékos.”

Egy másik szurkoló szerint Trent Alexander-Arnold tanulhatna Szoboszlai mai teljesítményéből.

„Honnan a pokolból tudta, hogy át kell lépnie a labdát? Egy zseni.”

„Wirtznek padoznia kellene Szoboszlai miatt.”

„Nem igazán vagyok Szoboszlai-fan. De látom, milyen szívós. Ma igazán nagyszerű volt. Olyan sokat tett hozzá hátul, és kifutotta magát. Megérdemli a meccs legjobbjának járó elismerést.”

Itthon így értékeltek a drukkerek:

„Kerkez és Szobó elképesztő, végigjátszanak teljes tűzzel egy ilyen gyilkos meccset. Ahogy Szobó átengedte a végén, az fantasztikus volt, klasszis megoldás, ráadásul jobbhátvédként volt a ’Pool legjobbja, a világon nincs ilyen. Mindkét magyarra büszkék lehetünk. Istenem, olyan jó ezt kimondani.”

„Szoboszlai abszolút világklasszis.”

„Szoboszlai úgy adott gólpasszt, hogy hozzá se ért a labdához!”

„Szalah, ha ezt átlépte volna, nagyapám motorozzon a szomszéd ház tetején!”

„Ahogyan Szobó átlépte a labdát, az klasszis volt. Slot észrevehetné, hogy ha Dominik nincs a középpályán, akkor nincs tudatos támadójáték, csak esetleges gól.”

„Szoboszlai újra csapata legjobbjai közé tartozott.”

„Szobo nélkül nincs Liverpool!”

A Sky Sports szakértői, Jamie Carragher és Thierry Henry is méltatták Szoboszlait: előbbi szerint abszolút kiemelkedőt nyújtott, és valójában ő jegyzi a gólpasszt a győztes találatnál.

Nem kell hozzáérned a labdához ahhoz, hogy tiéd legyen a gólpassz”

– tette hozzá az Arsenal legendája, aki tehát osztotta a Liverpool ikonjának véleményét.

Fotó: Andy Buchanan/AFP