orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij donald trump ukrajna

Trump: „Remek” találkozó volt, „közel a siker”

2025. december 28. 23:08

A kétoldalú egyeztetések után közös sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az élőben közvetített nyilatkozatban Trump „remeknek” nevezte a Mar-a-Lago-i találkozót.

2025. december 28. 23:08
null

Közelinek nevezte a sikert az amerikai-ukrán kétoldalú találkozó után Donald Trump. Mint fogalmazott: „jelentős” előrelépést értek el a „kiváló” találkozón. Megerősítette, hogy 

egyeztetéseket folytattak Franciaország, Finnország, Lengyelország, Norvégia, Olaszország, az Egyesült Királyság és Németország vezetőivel, a NATO főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével is.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Trumpnak „a csodálatos helyen tartott nagyszerű találkozóért”, úgy fogalmazott: a tárgyaló felek megvitatták „a béke kereteinek minden aspektusát”. Elmondta azt is: a 20 pontos béketerv „90 százalékban” elfogadásra került. (Érdemes felidézni: korábban már ugyanígy nyilatkozott.)

Kitért arra, hogy megállapodásaik szerint a biztonsági garanciák „kulcsfontosságúak a tartós béke elérése érdekében”. Megerősítette: 

a következő hetekben még sor kerül kétoldalú találkozókra, a részletek kidolgozása érdekében.

Sarkalatos kérdés: Donbász

Donbász ügyével kapcsolatban Zelenszkij úgy fogalmazott: a kérdésben Ukrajna „más álláspontot képvisel”, mint Oroszország, ugyanakkor ez az álláspont egyértelmű. Donald Trump a kérdéssel kapcsolatban leszögezte:

 a megállapodás részletei még nem dőltek el, 

„de egyre közelebb kerülünk hozzá”.

Trump szerint a legnehezebb a területekkel kapcsolatos kérdések rendezése. Kijelentette:

 jobb, ha minél előbb megszületik a megállapodás, mert „ideje véget vetni” a konfliktusnak.

Egy lehetséges ukrajnai látogatással kapcsolatban leszögezte: nem zárkózik el előle, ám szeretné, ha előbb megállapodás születne a háborús felek között. Örömmel látjuk, bármikor – erősítette meg az ukrán elnök.

Trump: Oroszország segít az újjáépítésben

Trump újságírói kérdésre kijelentette: Oroszország segíteni fog Ukrajna újjáépítésében, mert „Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna sikeres legyen.” 

Az amerikai elnök szerint van rá esély, hogy az orosz-ukrán háború „néhány héten belül” véget érjen.

 

 

