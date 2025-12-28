Trump: „Remek” találkozó volt, „közel a siker”

Közelinek nevezte a sikert az amerikai-ukrán kétoldalú találkozó után Donald Trump. Mint fogalmazott: „jelentős” előrelépést értek el a „kiváló” találkozón. Megerősítette, hogy

egyeztetéseket folytattak Franciaország, Finnország, Lengyelország, Norvégia, Olaszország, az Egyesült Királyság és Németország vezetőivel, a NATO főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével is.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Trumpnak „a csodálatos helyen tartott nagyszerű találkozóért”, úgy fogalmazott: a tárgyaló felek megvitatták „a béke kereteinek minden aspektusát”. Elmondta azt is: a 20 pontos béketerv „90 százalékban” elfogadásra került. (Érdemes felidézni: korábban már ugyanígy nyilatkozott.)