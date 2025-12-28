Trump telefonon beszélt Putyinnal, mielőtt Zelenszkijjel találkozott volna

A tragédiáknak is van teremtő ereje – a Felülírt sors című kötetben ismert emberek életpéldái adnak kapaszkodót

Segítők, akik elveszítették a gyermeküket, ma pedig újból derűvel teszik a dolgukat. Egy olimpikon, aki két lábon állva és kerekesszékben is feljutott a csúcsra. Velük is beszélgetett Király Levente, hogy közösen bebizonyítsák: nincs az a sötétség, amiből ne nyílna út a fény felé.