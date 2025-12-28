Trump telefonon beszélt Putyinnal, mielőtt Zelenszkijjel találkozott volna

Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni
Az ukrán vezető – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.
Zelenszkijjel való Mar-a-Lago-i tárgyalása előtt Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Ez volt a kilencedik ilyen jellegű beszélgetésük Trump mistani ciklusában.
A beszélgetésről az amerikai elnök Truth Social-csatornáján s beszámolt, „eredményesnek” nevezve azt.
Trump és Zelenszkij találkozója a sajtó képviselőinek jelenlétében zajlik majd, annak fókuszában – természetesen – a 20 pontos béketerv áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán vezető – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.
Ez volt a két elnök kilencedik hivatalos telefonbeszélgetése Trump elnök mostani ciklusában.
Az október 16-ai, eddigi leghosszabb telefonos tárgyalásukon Putyin hangsúlyozta Moszkva elkötelezettségét a diplomáciai megoldások irányában.
Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Megint a „helyére küldte” a Trump-adminisztráció az ukrán elnököt.
Új, megtisztelő nevet kap az 534. számú önálló mérnök-utász zászlóalj.
Az ukrán vezető – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.