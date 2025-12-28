Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin zelenszkij truth social orosz-ukrán háború donald trump

Trump telefonon beszélt Putyinnal, mielőtt Zelenszkijjel találkozott volna

2025. december 28. 18:55

Zelenszkijjel való Mar-a-Lago-i tárgyalása előtt Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal. Ez volt a kilencedik ilyen jellegű beszélgetésük Trump mistani ciklusában.

2025. december 28. 18:55
null

A beszélgetésről az amerikai elnök Truth Social-csatornáján s beszámolt, „eredményesnek” nevezve azt.

Trump és Zelenszkij találkozója a sajtó képviselőinek jelenlétében zajlik majd, annak fókuszában – természetesen – a 20 pontos béketerv áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ez volt a két elnök kilencedik hivatalos telefonbeszélgetése Trump elnök mostani ciklusában. 

Az október 16-ai, eddigi leghosszabb telefonos tárgyalásukon Putyin hangsúlyozta Moszkva elkötelezettségét a diplomáciai megoldások irányában.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2025. december 28. 20:51
Tramp helyében, amint felszállt *elenszkij gépe Európa felé ugyanazt tenném, mint tette egy közel-keleti ország a MALÉV 240-es járatával Damaszkusz megközelítése során 1975. szeptember 30-án. Utána hasonló alapossággal kivizsgálnám az esetet (nem keresném a feketedobozokat, letörölném a légiirnyitás adatait és el sem temetném a gépen levőket).
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. december 28. 20:50
Tudom, hogy még a bolsevik SzU magyarországi csicskái uralma idején sokan utáltuk a ruszkikat. De a SzU összeomlása óta Oroszország tényleg a falig hátrált, hogy együttműködjön a nyugattal. És mit kapott cserébe? Igazán semmit, legalábbis nem sokat. Elengedték a megszállt kelet- és közép európai országokat, de a nyugat csak egyre terjeszkedett. Aztán nem csoda, hogy Putyin végül meghúzta a vörös vonalat: eddig és ne tovább!
Válasz erre
2
0
lacika-985
2025. december 28. 20:46
Trump most elmondja Zselének hogy vagy megadja magát vagy eltűnik hoholiával együtt ..Normális dolog hogy Putyinnal tárgyal előre ..
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. december 28. 20:41
Ha most is csak kurvaanyázni fog a náci szarkupac, akkor végre tényleg leveszi róla a kezét Trump? Vagy megint nyel egyet és újra Putyint próbálja hajlítani?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!