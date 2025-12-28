Szem nem marad szárazon: így ünnepelte az Anfield Diogo Jota gyermekeit Liverpoolban (VIDEÓ)

Mint ismert, a Liverpool szombaton Kerkez Milossal a pályán és Szoboszlai Dominikkal a pálya szélén ha nehezen is, de begyűjtötte a fontos három pontot a Premier League-sereghajtó Wolverhampton ellen. A sors úgy hozta, hogy a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota két korábbi klubja éppen a karácsonyi fordulóban, december 27-én csapott össze egymással a futballista halála óta először, így a szervezők egy elképesztően szívmelengető gesztussal vezették fel a mérkőzést: ezúttal a néhai portugál sztár két kisfia kísérte be a pályára édesapjuk excsapattársait további fiatal családtagokkal együtt.

A néhai Diogo Jota két fia, Dinis és Duarte egy kislány társaságában fut be a pályára a Liverpool–Wolverhampton meccs előtt édesapjuk 20-as mezében (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)