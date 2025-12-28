Szem nem marad szárazon: így ünnepelte az Anfield Diogo Jota gyermekeit Liverpoolban (VIDEÓ)

Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek
Könnyfakasztóan megható jelenetek a karácsonyi fordulóban. A tragikusan fiatalon elhunyt portugál klasszis két exklubja, a Liverpool és a Wolves szombati meccse előtt Jota félárván maradt kisfiai kísérték be a pályára édesapjuk egykori csapattársait.
Mint ismert, a Liverpool szombaton Kerkez Milossal a pályán és Szoboszlai Dominikkal a pálya szélén ha nehezen is, de begyűjtötte a fontos három pontot a Premier League-sereghajtó Wolverhampton ellen. A sors úgy hozta, hogy a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota két korábbi klubja éppen a karácsonyi fordulóban, december 27-én csapott össze egymással a futballista halála óta először, így a szervezők egy elképesztően szívmelengető gesztussal vezették fel a mérkőzést: ezúttal a néhai portugál sztár két kisfia kísérte be a pályára édesapjuk excsapattársait további fiatal családtagokkal együtt.
A mérkőzésen természetesen ott volt Jota özvegye, Rute Cardoso is, aki így testközelből élhette át a megható jeleneteket, s a szeretetet, amit az Anfield közönsége és a két klub játékosai mutattak tragikusan fiatalon elhunyt férje tiszteletére. A Liverpool természetesen egy megható videót is készített a könnyfakasztó pillanatokról, ennek láttán pedig tényleg szem nem marad szárazon.