08. 25.
hétfő
08. 25.
hétfő
Newcastle Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Newcastle–Liverpool: Szoboszlai a jobb-, Kerkez a balhátvéd a rangadón – ÉLŐ

2025. augusztus 25. 20:43

A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Newcastle vendégeként játszik hétfő esti rangadót a Premier League 2. fordulójában. Newcastle–Liverpool: kövesse a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

2025. augusztus 25. 20:43
null

Newcastle–Liverpool: Cikkünk folyamatosan frissül!

Newcastle–Liverpool
Newcastle–Liverpool: Szoboszlai a jobbhátvéd. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Már rögtön az angol bajnokság 2. fordulójában komoly rangadó várt a bajnoki címvédő Liverpoolra, hiszen a Newcastle vendége volt a hétfő esti mérkőzésen. A vörösök a Bournemouth elleni könnyed győzelemmel (4–2) kezdték a szezont, míg a szarkák gól nélkül döntetlent értek el az Aston Villa vendégeként.

A vendég csapatban mindkét magyar játékos kezdőként kapott szerepet (Pécsi Ármin az U21-es gárda bajnokiján védett). Kerkez Milos balbekként, vagyis eredeti posztján, viszont Szoboszlai Dominik jobbhátvédként, ami az előzmények ismeretében annyira nem volt meglepetés, ugyanis a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos.

Így került sorra a poszton Szoboszlai, akinek egyébiránt ez már a 97. tétmérkőzése volt a Liverpoolban. Bár Curtis Jones is ott van a csapatban, aki játszott már korábban jobbhátvédet, 

Slot a találkozó előtt megerősítette: a magyar középpályás fog hátul kezdeni, aztán majd mérkőzés közben elválik, hogy cserélnek-e.

 A Newcastle legnagyobb játékosa nélkül állt ki, Alexander Isak sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot.

Newcastle–Liverpool: a meccs

A szurkolói által hajtott hazai csapat kezdett aktívabban, az első percek alapján úgy nézett ki, lehet dolga bőven a két magyar védőnek, és egyelőre nem az előre játékban. Az iram természetesen hatalmas volt, a belépők kemények, viszont a sok pontatlanság miatt eleinte nem alakultak ki komoly lehetőségek.

Premier League, 2. forduló
Newcastle–Liverpool 0–0

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 1 komment

laki1975
•••
2025. augusztus 25. 20:51 Szerkesztve
Rossz döntés.
