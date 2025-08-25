Newcastle–Liverpool: Szoboszlai a jobb-, Kerkez a balhátvéd a rangadón – ÉLŐ

Vége a találgatásoknak: Szoboszlai tényleg jobbhátvédet játszik a Liverpoolban a Newcastle ellen!
A balbekk pedig Kerkez Milos lesz.
A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Newcastle vendégeként játszik hétfő esti rangadót a Premier League 2. fordulójában. Newcastle–Liverpool: kövesse a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!
Newcastle–Liverpool: Cikkünk folyamatosan frissül!
Már rögtön az angol bajnokság 2. fordulójában komoly rangadó várt a bajnoki címvédő Liverpoolra, hiszen a Newcastle vendége volt a hétfő esti mérkőzésen. A vörösök a Bournemouth elleni könnyed győzelemmel (4–2) kezdték a szezont, míg a szarkák gól nélkül döntetlent értek el az Aston Villa vendégeként.
A vendég csapatban mindkét magyar játékos kezdőként kapott szerepet (Pécsi Ármin az U21-es gárda bajnokiján védett). Kerkez Milos balbekként, vagyis eredeti posztján, viszont Szoboszlai Dominik jobbhátvédként, ami az előzmények ismeretében annyira nem volt meglepetés, ugyanis a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos.
Így került sorra a poszton Szoboszlai, akinek egyébiránt ez már a 97. tétmérkőzése volt a Liverpoolban. Bár Curtis Jones is ott van a csapatban, aki játszott már korábban jobbhátvédet,
Slot a találkozó előtt megerősítette: a magyar középpályás fog hátul kezdeni, aztán majd mérkőzés közben elválik, hogy cserélnek-e.
A Newcastle legnagyobb játékosa nélkül állt ki, Alexander Isak sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot.
A szurkolói által hajtott hazai csapat kezdett aktívabban, az első percek alapján úgy nézett ki, lehet dolga bőven a két magyar védőnek, és egyelőre nem az előre játékban. Az iram természetesen hatalmas volt, a belépők kemények, viszont a sok pontatlanság miatt eleinte nem alakultak ki komoly lehetőségek.
Premier League, 2. forduló
Newcastle–Liverpool 0–0
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan