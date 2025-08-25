Newcastle–Liverpool: Szoboszlai a jobb-, Kerkez a balhátvéd a rangadón – ÉLŐ

Newcastle–Liverpool: Cikkünk folyamatosan frissül!

Newcastle–Liverpool: Szoboszlai a jobbhátvéd. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Már rögtön az angol bajnokság 2. fordulójában komoly rangadó várt a bajnoki címvédő Liverpoolra, hiszen a Newcastle vendége volt a hétfő esti mérkőzésen. A vörösök a Bournemouth elleni könnyed győzelemmel (4–2) kezdték a szezont, míg a szarkák gól nélkül döntetlent értek el az Aston Villa vendégeként.

A vendég csapatban mindkét magyar játékos kezdőként kapott szerepet (Pécsi Ármin az U21-es gárda bajnokiján védett). Kerkez Milos balbekként, vagyis eredeti posztján, viszont Szoboszlai Dominik jobbhátvédként, ami az előzmények ismeretében annyira nem volt meglepetés, ugyanis a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos.