Vége a találgatásoknak: Szoboszlai tényleg jobbhátvédet játszik a Liverpoolban a Newcastle ellen!

Nagy rangadóra készül a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, hétfő este a Newcastle United otthonában lépnek pályára a Vörösök. Ahogy már beszámoltunk róla, a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos, így került szóba lehetséges helyettesként a magyar válogatott csapatkapitánya, a 97. liverpooli tétmérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik.