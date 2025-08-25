Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Vége a találgatásoknak: Szoboszlai tényleg jobbhátvédet játszik a Liverpoolban a Newcastle ellen!

2025. augusztus 25. 20:02

A Liverpool nyilvánossá tette kezdőcsapatát a Newcastle elleni rangadón a Premier League 2. fordulójában: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a 11-ben, előbbi jobb- utóbbi balhátvédet fog játszani.

2025. augusztus 25. 20:02
Nagy rangadóra készül a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, hétfő este a Newcastle United otthonában lépnek pályára a Vörösök. Ahogy már beszámoltunk róla, a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos, így került szóba lehetséges helyettesként a magyar válogatott csapatkapitánya, a 97. liverpooli tétmérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik.

Bő egy órával a mérkőzés előtt a vörösök nyilvánossá is tették kezdőcsapatukat, és valóban, a felállás szerint Szoboszlai a védelem jobb oldalán fog szerepelni a középálya helyett. Kerkez Milos is ott van a kezdőben, nála nem meglepetés, hogy balbekket fog játszani.

A Newcastle–Liverpool rangadót este 9 órától a Mandineren is nyomon követhetik élő, szöveges tudósításunk segítségével.

A Liverpool kezdője: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP 

lynx
2025. augusztus 25. 20:55
Ott kell hagyni ezt az idióta bandát. Most. Ezek még WC pucolónak is használni fogják. Igazoljanak védőket, ne támadókat. Ő nem hátvéd. Küldjék a Mohamedet hátra, úgyis őt sztárolják, biztos ott is kitűnő lesz. Szoboszlai nélkül nem lettek volna bajnokok, Mohamed meg gólkirály.
c-critical
2025. augusztus 25. 20:40
Ebből pont nem derül ki, mert Jones is lehet ott, pláne hogy ő (is) már játszott ott korábban
