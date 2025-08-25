Vége a találgatásoknak: Szoboszlai tényleg jobbhátvédet játszik a Liverpoolban a Newcastle ellen!

Szoboszlai hétfő este áldozattá válhat, ki is borult a neves szakíró – rekordra készül a Liverpool
Bizonyíthatja sokoldalúságát a magyar középpályás.
A Liverpool nyilvánossá tette kezdőcsapatát a Newcastle elleni rangadón a Premier League 2. fordulójában: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a 11-ben, előbbi jobb- utóbbi balhátvédet fog játszani.
Nagy rangadóra készül a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, hétfő este a Newcastle United otthonában lépnek pályára a Vörösök. Ahogy már beszámoltunk róla, a nyáron érkezett holland Jeremie Frimpong megsérült, továbbá a jobbhátvédként szintén bevethető Conor Bradley és Joe Gomez sem százszázalékos, így került szóba lehetséges helyettesként a magyar válogatott csapatkapitánya, a 97. liverpooli tétmérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik.
Bő egy órával a mérkőzés előtt a vörösök nyilvánossá is tették kezdőcsapatukat, és valóban, a felállás szerint Szoboszlai a védelem jobb oldalán fog szerepelni a középálya helyett. Kerkez Milos is ott van a kezdőben, nála nem meglepetés, hogy balbekket fog játszani.
A Newcastle–Liverpool rangadót este 9 órától a Mandineren is nyomon követhetik élő, szöveges tudósításunk segítségével.
A Liverpool kezdője: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP