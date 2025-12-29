Csak kapkodjuk a fejünket: újra találkoznak az ukránok és az amerikaiak, dübörgünk a béke felé

Heteken belül jöhet az évszázad békéje: Donald Trump Kijevbe utazna lezárni a háborút
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.
A floridai tárgyalás után kiderült, hogy megvan az új találkozó időpontja is.
Ahogy megírtuk, heteken belül jöhet az évszázad békéje, Donald Trump akár Kijevbe is elutazna lezárni a háborút. Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt, és a béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni. Most az Unian arról ír, hogy Donald Trumppal folytatott floridai tárgyalást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy
megállapodás született Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttségeinek következő találkozójáról
is.
„Megállapodtunk abban, hogy csapataink már a jövő héten találkoznak, hogy
véglegesítsék az összes megvitatott kérdést”
– közölte Zelenszkij.
Hozzátette: az amerikai elnökkel olyan döntés született, mely szerint 2026 januárjában Washingtonban fogadja az ukrán és európai vezetőket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciák kulcsfontosságúak a tartós békéhez.
Floridában nem csak Trump, de az ukrán elnök szerint is jelentős eredményeket értek el,
ráadásul a további lépések sorrendjéről is egyeztettek.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon
