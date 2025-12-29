Ft
12. 29.
hétfő
volodimir zelenszkij béke orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump

Csak kapkodjuk a fejünket: újra találkoznak az ukránok és az amerikaiak, dübörgünk a béke felé

2025. december 29. 06:26

A floridai tárgyalás után kiderült, hogy megvan az új találkozó időpontja is.

null

Ahogy megírtuk, heteken belül jöhet az évszázad békéje, Donald Trump akár Kijevbe is elutazna lezárni a háborút. Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt, és a béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni. Most az Unian arról ír, hogy  Donald Trumppal folytatott floridai tárgyalást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy 

megállapodás született Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttségeinek következő találkozójáról 

is.

„Megállapodtunk abban, hogy csapataink már a jövő héten találkoznak, hogy 

véglegesítsék az összes megvitatott kérdést” 

– közölte Zelenszkij.

Hozzátette: az amerikai elnökkel olyan döntés született, mely szerint 2026 januárjában Washingtonban fogadja az ukrán és európai vezetőket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciák kulcsfontosságúak a tartós békéhez.

Floridában nem csak Trump, de az ukrán elnök szerint is jelentős eredményeket értek el, 

ráadásul a további lépések sorrendjéről is egyeztettek.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

 

