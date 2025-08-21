Breaking: máris kidőlt a Liverpool új alapembere, megváltozhat Szoboszlai pozíciója

Szoboszlai új poszton, Pécsi debütált – három magyar is pályán volt a Liverpoolban, mégsem láthattuk őket
Kiütéses győzelmet arattak.
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának új szerepköre lehet. Szoboszlai Dominik egy sérülés miatt más poszton, védőként szerepelhet.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol Liverpool labdarúgócsapata csütörtökön közleményben jelezte, hogy egyik nyári igazolásuk, a holland Jeremie Frimpong megsérült, ezért a szeptemberi válogatott szünetig biztosan nem tud pályára lépni.
A 24 éves jobbhátvéd az AFC Bournemouth elleni győztes nyitó meccsen kezdőként hatvan percet kapott, Arne Slot pedig most elárulta, mi volt ennek az oka. A vezetőedzőnek az orvosi stáb javasolta, hogy cserélje le, és ezt jó döntésnek tartja, mert szerintük súlyosabban is megsérülhetett volna a combhajlító izma.
Úgy számolunk, hogy a válogatott szünet után térhet vissza”
– fogalmazott Slot, majd hozzátette, nem tart attól, hogy Frimpong „üveglábú játékos” lenne, mivel a múltja alapján nem tartozik a sérülékeny futballisták közé.
„Jelenleg csak két sérültünk van, de sajnos ők ketten (Frimpong és Conor Bradley – a szerk.) pont ugyanazon a poszton játszanak. De jó hír, hogy mások is be tudják tölteni ezt a pozíciót. Wata (Endo Vataru) már játszott ezen poszton néhány percet,
ahogyan Szoboszlai Dominik is”
– mondta. Hangsúlyozta: Joe Gomez is tudna itt futballozni, de ő még nincs százszázalékos állapotban, miután még nem tudott egymás után három napot a csapattal edzeni.
Slot azt is megjegyezte, hogy elég pechesek abból a szempontból, hogy három egészséges balhátvédjük is van, miközben a jobbhátvéd poszton elfogytak most. Ugyanakkor szerinte butaság lenne, ha ennél több játékosuk lenne ezen a két poszton.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Szoboszlai a nyári felkészülés során a Stoke City elleni nem hivatalos edzőmérkőzésen játszott jobbhátvédként.
Amennyiben Frimpong valóban a szeptemberi válogatott szünetig harcképtelen lesz, úgy kihagyja
Egyébként október 19-ig bezárólag a Vörösök az Everton, az Angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace, a Chelsea és a Manchester United ellen is megmérkőznek majd, szóval itt az idény elején nem könnyű a sorsolásuk, és akkor még nem beszéltünk a Bajnokok Ligája-meccsekről.
Fotó: Darren Staples/AFP