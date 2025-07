Szoboszlai új poszton, Pécsi debütált – három magyar is pályán volt a Liverpoolban, mégsem láthattuk őket

A Liverpool futballcsapata zárt kapus edzőmérkőzést játszott az angol másodosztályú Stoke Cityvel, és fölényes győzelmet aratott.

Ezen a meccsen debütált a 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz, de magyar szempontból sokkal fontosabb, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is pályára lépett – utóbbi most mutatkozott be.

Ármin először játszott Pool-meccsen, Domi jobb-bekk volt ma délután a Stoke ellen”

– írja PoolBarátok Facebook-oldala a Liverpool Echóra hivatkozva, és hozzátette: az 5–0-s Liverpool-győzelmet hozó találkozót semmi nem közvetítette.



Az mindenképpen meglepetésnek számít, hogy Szoboszlait ezúttal a jobbhátvéd pozícióban játszatta Arne Slot vezetőedző, míg Pécsi a második félidőben, a 60. perctől védett, és Kerkez is ebben a játékrészben, balhátvédként futballozott.

„A PL-címvédő edzőközpontjában rendezett találkozó első félidejében Darwin Núnez mesterhármast szerzett, illetve Rio Ngumoha is betalált, majd a szünet után Federico Chiesa is bevette a Stoke kapuját” – írja a Nemzeti Sport.

A Liverpool összeállítása: Mamardasvili – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, Robertson – Nyoni, C. Jones, Wirtz – Szalah, D. Núnez, Ngumoha. Csere: Pécsi, Misciur, Bradley, J. Frimpong, Konaté, Kerkez, Cimikasz, Endo, Gravenberch, Pilling, Stephenson, Doak, Chiesa, Gakpo.

A Vörösök vasárnap Hongkongba utaznak, és legközelebb jövő szombaton az AC Milan ellen játszanak.