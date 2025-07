Világviszonylatban is sokat érhet a Szoboszlai-hatás – csupán egy vad pletyka és egyetlen bökkenő akad

A világ egyik legjobb klubcsapatánál nyitotta tágra az ajtót a magyarok előtt Szoboszlai Dominik. A labdarúgó-válogatott csapatkapitánya olyan bizalmat épített a teljesítményével, hogy Anglia regnáló bajnokánál is bátran igazolnak a honfitársak közül. Mint arról korábban írtunk, a Vörösöknél bő másfél évtizede megfordult már jó néhány magyar, de akkor elsősorban az utánpótlásban bizonyíthattak Németh Krisztiánék. Ezúttal más a helyzet, Szoboszlai mellett a legfrissebb igazolás, Kerkez Milost is egyértelműen a kezdőcsapatba szerződtették, a 20 éves Pécsi Ármin az egyedüli hármójuk közül, aki a jövő embereként a későbbiekben kaphat majd bizalmat a legjobbak között.

Az elszánt vezér: Szoboszlai karján ott feszül a csapatkapitányi karszalag a válogatottban / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem sűrűn fordul elő hazánk fiaival, hogy ilyen szép számban összejönnek egy ilyen kimagasló klubcsapatban. Érdekesség, hogy hasonló „magyarosodásra” legutóbb Németországban figyelhettünk fel, amikor Szoboszlai mellett még két magyar válogatott játékos, Gulácsi Péter és Orbán Willi volt húzóembere a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is sikeresen szereplő lipcsei együttesnek. A berlini Herthában is sok honfitársunk kapott lehetőséget, ráadásul mindegyik Dárdai-fiú volt, de az akkori sikereik nem mérhetőek a Liverpooléhoz. A németeknél még a 2000-es évek elején fordult meg több magyar ugyanazon klubcsapatban: az Energie Cottbusnál néhány éven belül Horváth Ferenc, Lőw Zsolt, Mátyus János, Miriuta „László” Vasile, Sebők Vilmos, Szélesi Zoltán és Vincze Ottó is letette a névjegyét. Angliában pedig a Plymouth Argyle-nál akadt példa hasonlóra a kétezres évek közepén, amikor Buzsáky Ákos, Halmosi Péter és Tímár Krisztián nevét skandálták a lelátókon a Zarándokok szurkolói.