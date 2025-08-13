Ft
08. 13.
szerda
Nem várt üzenetet kapott az izraeli repülőgép Franciaországban: meg is lett a következménye

2025. augusztus 13. 20:43

„elfogadhatatlan incidensnek" minősítették a történteket.

2025. augusztus 13. 20:43
Felfüggesztettek egy légiirányítót a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert „Free Palestine” szlogent intézett az El Al izraeli légitársaság egyik járatának legénységéhez a velük folytatott rádióbeszélgetés során – közölte a francia közlekedési minisztérium. „A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörtént” – írta kedd este az X-en Philippe Tabarot tárcavezető, hozzátéve, hogy a légiirányítót „újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották”.

Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel egy, a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló járaton hangzott el. „Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti „a rádiókommunikáció szabályait, amelynek a légiforgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia”, és a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó „köztisztviselői semlegességi kötelezettség megsértését” is kimeríti.

Kedden adminisztratív vizsgálat indult, miután az izraeli légitársaság, az El Al bejelentette az esetet. A franciaországi zsidó intézmények képviselő testülete (Crif) „elfogadhatatlan incidensnek” minősítette a történteket, amely 

megsérti mind a politikai semlegesség követelményét, mind a légiforgalmi irányítótorony és a felszállás fázisában lévő repülőgép közötti kommunikációra vonatkozó biztonsági protokollokat”.

(MTI)

Nyitókép: JACK GUEZ / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 20:50
Gondolom a légiirányító hozzátette a szokásos Allahu Akhbar-t is.
neszteklipschik
2025. augusztus 13. 20:47
Egyetértek, Palesztina teljes területét fel kell szabadítania Izraelnek a terrorszervezetek megszállása alól! Irány Gázaváros! Free Palestina! :-)))
