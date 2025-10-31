Ft
vendégprofesszor ELTE Transzparens Újságírásért Alapítvány botrány izraeli provokáció

Botrány az ELTE-n: elhallgattatták az izraeli vendégprofesszort

2025. október 31. 18:09

Az izraeli történész első kurzusát a résztvevők egy része bekiabálásokkal megzavarta, ezért az előadást fel kellett függeszteni.

2025. október 31. 18:09
null

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Alexander Yakobson a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze háromrészes egyetemi kurzust indított „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” címmel. A sorozat első rendezvényét a teremben jelen lévő hallgatók egy csoportja súlyosan megzavarta és ezzel ellehetetlenítette az előadás megtartását – írta meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány.

A beszámolók szerint palesztinpárti kendőt viselő hallgatók hangos bekiabálásokkal és tiltakozással léptek fel. Nem kérdéseket tettek fel és nem kezdeményeztek vitát hanem következetesen akadályozták hogy a professzor megszólaljon. A légkör gyorsan elmérgesedett ezért a szervezők kénytelenek voltak felfüggeszteni az eseményt.

Az ügy nem maradt következmények nélkül. A kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázs villámgyorsan reagált.

Felfüggesztjük annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki megzavarta az izraeli professzor előadását!

 – írta közösségi oldalán, majd hozzátette: „Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk.”

A miniszter emellett világossá tette, hogy a magyar kormány nem fogja eltűrni, hogy az egyetemi szabadságot politikai aktivizmus váltsa fel. Hankó továbbá felszólította az ELTE vezetését is, hogy vizsgálja ki az esetet, és hogy tegyen rendet a karon.

Nyitókép forrása: Transzparens Újságírásért Alapítvány

***

gullwing
2025. október 31. 19:18
Kecskebaszó arab ide jön hozzánk vendégségbe és úgy viselkedik mint ha a sivatagban lenne a kecskéivel...
Ninini
2025. október 31. 19:17
Jól tette. Az egyetem meg kapja össze magát, bár így is libsikeltető.
baronet
2025. október 31. 19:16
Már az ELTE se biztonságos a zsidóknak... Ajvé! Jobban kéne őket szeretgetni!
nagylajos
2025. október 31. 19:06
Már megint provokálnak a zsidó ELTE-sek. A zsidó ELTE vezetés egy újabb hébert hívott ide cionista propagandát nyomni. Csodálkoznak, hogy az éppen a zsidók által mészárolt palesztin származású hallgatók bekiabálnak az ilyennek? Hankó ilyenkor egyből kitilt? És a sok SZÁZ magyarellenes, magyargyűlölő zsidó oktatót, miért nem b*sszák kii a hazai egyetemekről? Totál liberálbolsevik-zsidó terror van a hazai oktatási intézményekben. Főleg az ELTE-n, persze az állítólagosan elüldözött, de valójában is itt regnáló CEU-n még jobban. Hankó vazze! A magyar kultúráért állj ki, ne a zsidókért! Mert a magyar kultúrát két lábbal tiporják a belpesti zsidó oktatók!!!!!!
