Botrány az ELTE-n: elhallgattatták az izraeli vendégprofesszort

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Alexander Yakobson a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze háromrészes egyetemi kurzust indított „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” címmel. A sorozat első rendezvényét a teremben jelen lévő hallgatók egy csoportja súlyosan megzavarta és ezzel ellehetetlenítette az előadás megtartását – írta meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány.

A beszámolók szerint palesztinpárti kendőt viselő hallgatók hangos bekiabálásokkal és tiltakozással léptek fel. Nem kérdéseket tettek fel és nem kezdeményeztek vitát hanem következetesen akadályozták hogy a professzor megszólaljon. A légkör gyorsan elmérgesedett ezért a szervezők kénytelenek voltak felfüggeszteni az eseményt.

Az ügy nem maradt következmények nélkül. A kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázs villámgyorsan reagált.

Felfüggesztjük annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki megzavarta az izraeli professzor előadását!

– írta közösségi oldalán, majd hozzátette: „Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk.”