Botrány az ELTE-n: elhallgattatták az izraeli vendégprofesszort

Az izraeli történész első kurzusát a résztvevők egy része bekiabálásokkal megzavarta, ezért az előadást fel kellett függeszteni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Alexander Yakobson a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze háromrészes egyetemi kurzust indított „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” címmel. A sorozat első rendezvényét a teremben jelen lévő hallgatók egy csoportja súlyosan megzavarta és ezzel ellehetetlenítette az előadás megtartását – írta meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány.
A beszámolók szerint palesztinpárti kendőt viselő hallgatók hangos bekiabálásokkal és tiltakozással léptek fel. Nem kérdéseket tettek fel és nem kezdeményeztek vitát hanem következetesen akadályozták hogy a professzor megszólaljon. A légkör gyorsan elmérgesedett ezért a szervezők kénytelenek voltak felfüggeszteni az eseményt.
Az ügy nem maradt következmények nélkül. A kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázs villámgyorsan reagált.
Felfüggesztjük annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki megzavarta az izraeli professzor előadását!
– írta közösségi oldalán, majd hozzátette: „Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk.”
A miniszter emellett világossá tette, hogy a magyar kormány nem fogja eltűrni, hogy az egyetemi szabadságot politikai aktivizmus váltsa fel. Hankó továbbá felszólította az ELTE vezetését is, hogy vizsgálja ki az esetet, és hogy tegyen rendet a karon.
Nyitókép forrása: Transzparens Újságírásért Alapítvány
„A tét nem kevés” – fogalmazott a miniszterelnök.