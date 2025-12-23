Ft
12. 23.
kedd


Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bajnai gordon tisza párt magyar péter nagy ervin botrány hangfelvétel

Ez Magyar Péter jövőképe: megszorítás-nosztalgia és generációs leszámolás Nagy Ervinnel karöltve

2025. december 23. 09:15

Sokkoló hangfelvételek kerültek nyilvánosságra Nagy Ervinről: a Tisza politikusa a 2009-es megszorításokat idealizálja, baloldali–munkáspárti fordulatról beszél, és arról, hogy egy teljes generációnak „ki kell halnia”. Ez Magyar Péter szeretetországa.

2025. december 23. 09:15
null
Rimóczi Norbert

Kemény napokon van túl Nagy Ervin, Magyar Péter színész-politikusa. Miközben a Tisza Párt vezetése következetesen tagadja, hogy baloldali kormányzásra és az azzal járó megszorításokra készülne, addig sorra kerülnek nyilvánosságra azok a kiszivárgott hangfelvételek, amelyeken Nagy Ervin maga beszél a vágyott politikai jövőképről, múltidéző nosztalgiáról és generációs „megújulásról”.

Magyar Péter és Nagy Ervin nagy egymásra találása - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala
Magyar Péter és Nagy Ervin nagy egymásra találása - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala

A felvételek egy idei, zártkörű találkozón készültek, és nem sokkal azután jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy napvilágot látott a nyilvánosságban a Tiszának tulajdonítot ttöbb száz oldalas gazdasági csomag radikális gazdaságpolitikai terve. Az egyes részletek külön-külön is botrányosak voltak – együtt azonban már világos képet rajzolnak ki.

A „2009-es köznyugalom”, ami sosem létezett

Az első nyilvánosságra került hangfelvételen Nagy Ervin a 2009-es évről beszél nosztalgikus hangnemben. A Tisza politikusa szerint ez volt az az időszak, amikor – megfogalmazása szerint – béke és nyugalom uralkodott az országban:

Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj, de hát annak tényleg annyira egyértelmű volt, hogy elkúrta az előző. És akkor volt egy ilyen fél év, amikor nem bántotta egymást magyar a magyarral. Tehát akkor, akkor nem, nem magyar magyarnak a farkasa volt… És akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen általános ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék, igen.” 

Ez a kijelentés önmagában is meghökkentő, hiszen 2009 a modern magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válságának éve volt: megszorítások, tömeges elbocsátások, elszabaduló devizahitelek, korrupciós botrányok és a cigánygyilkosságok sorozata jellemezte ezt az időszakot.

Lehet, hogy Nagy Ervin számára ez „köznyugalom” volt – sok százezer magyar család számára azonban a puszta létfenntartásért folytatott mindennapi küzdelmet jelentette.

Baloldali fordulat, munkáspárti álmok

A második hangfelvétel már nem a múltról, hanem a jövőről szól. Nagy Ervin itt nyíltan beszél arról, milyen politikai irányt szeretne a kormányváltás után:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne (…)” 

A kijelentés különösen annak fényében beszédes, hogy ismertté vált a nyilvánosságban a Tiszának tulajdonított gazdasági csomag: adóemelések, vagyonadó, a családi kedvezmények visszavágása, progresszív SZJA és a középosztályt sújtó új terhek. A munkáspárti vízió és a megszorító program együtt már nehezen magyarázható félre.

„Unalmas” volt Bajnai? Magyar családok százezrei másként élték meg

A felvételekről azt is megtudtuk, hogy Nagy Ervin baloldali elköteleződése nem új keletű. Már egy 2017-es interjúban is egyértelművé tette, melyik korszakot tartaná kívánatosnak:

Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.”

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja azt a belpesti, felsőbbrendűségi gondolkodást, amely évtizedek óta jellemzi a baloldali elitet. Lehet, hogy Nagy Ervin számára „unalmas” volt a Bajnai-korszak – sok százezer magyar család számára viszont félelmet, eladósodást, a munkahelyek megszűnését és kilátástalanságot jelentett.

„Ki kell haljon ez a generáció”

A harmadik kiszivárgott hangfelvételen azonban minden eddiginél messzebbre megy Nagy Ervin. Ezen Magyar Péter politikusa arról lamentál, hogy a politikai változáshoz a korábbi generációk „kihalására” van szükség. A mondatok még leírva is megrázóak.

Íme a szó szerinti idézet:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni”

Ez a kijelentés már nem politikai vita kérdése, hanem súlyos erkölcsi határátlépés. Egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban munkáspártról, társadalmi igazságosságról és „köznyugalomról” beszélt – most pedig generációk „kihalásáról” értekezik.

Összeállt a kép

A hangfelvétel együtt már világos mintázatot rajzol ki:

  • nosztalgia a 2009-es baloldali megszorítások ideje iránt,
  • nyílt vágy egy radikális baloldali, akár munkáspárti politikai fordulatra,
  • és egy olyan elitista gondolkodásmód, amely lenézi a társadalom jelentős részét – legyen szó vidékről, idősekről vagy a megszorítások veszteseiről.

Nagy Ervin szavai nem elszólások, nem kiragadott mondatok. Egy következetes világnézet darabjai, amelyek most, a kiszivárgott felvételek révén, végre összeértek. A kérdés már csak az: valóban erre a jövőre vágyik-e az ország – vagy épp ezek a mondatok szolgálnak figyelmeztetésként arra, mit nem szabad visszahozni.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Szerintem
2025. december 23. 09:37
Basztatják a nyuggereket, miközben pedig a támogatói bázisuk nagyját a DK-tól átpártolt vén komcsik adják. Nagyon sokat is mondó, hogy ezek szerint a Kádár diktatúrán nosztalgiázó vén komcsik, a tiszafostost a DK-nál, az akasztgatós Apróklánnál is kommunistábbnak tartják.
Válasz erre
0
0
elégia
2025. december 23. 09:21
Mit szól hozzá az apja? Nyolcvan fölött van.
Válasz erre
1
0
rasputin
2025. december 23. 09:21
 Nagy Ervinről: a Tisza politikusa a 2009-es megszorításokat idealizálja,  És mit mond valójában Nagy Ervin? """Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj, de hát annak tényleg annyira egyértelmű volt, hogy elkúrta az előző. """ Hazudtok mint a Bors.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!