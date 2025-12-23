Ez Magyar Péter jövőképe: megszorítás-nosztalgia és generációs leszámolás Nagy Ervinnel karöltve

Kemény napokon van túl Nagy Ervin, Magyar Péter színész-politikusa. Miközben a Tisza Párt vezetése következetesen tagadja, hogy baloldali kormányzásra és az azzal járó megszorításokra készülne, addig sorra kerülnek nyilvánosságra azok a kiszivárgott hangfelvételek, amelyeken Nagy Ervin maga beszél a vágyott politikai jövőképről, múltidéző nosztalgiáról és generációs „megújulásról”.

Magyar Péter és Nagy Ervin nagy egymásra találása - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala

A felvételek egy idei, zártkörű találkozón készültek, és nem sokkal azután jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy napvilágot látott a nyilvánosságban a Tiszának tulajdonítot ttöbb száz oldalas gazdasági csomag radikális gazdaságpolitikai terve. Az egyes részletek külön-külön is botrányosak voltak – együtt azonban már világos képet rajzolnak ki.