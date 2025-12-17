Ft
megszorítások Tisza-csomag Magyar Péter Nagy Ervin hangfelvétel

Kiszivárgott hangfelvételen vallott színt a Tisza: baloldali kormányt készülnek alakítani

2025. december 17. 06:00

Itt a Tisza újabb beismerése: Nagy Ervin egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy baloldali tömörülést szeretne a kormányváltás után. A Tisza egyik arca egyenesen egy új munkáspárt létrehozására készül. Korábban arról is értekezett, hogy a Bajnai-korszak brutális megszorításokkal terhelt „nyugalmát” is szívesen viszont látná.

2025. december 17. 06:00
null
Rimóczi Norbert

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Mint arról lapunk már korábban beszámolt, ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. 

Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került szerkesztőségünkhöz, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései. 

Közös bulizás, közös baloldali megszorítások - Forrás: Népszava/Youtube
Közös bulizás, közös baloldali megszorítások - Forrás: Népszava/Youtube

A Tisza brutális megszorító csomagja: 1300 milliárdos terhek, baloldali fordulat

Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A terv többek között:

  • visszahozná a háromkulcsos, progresszív SZJA-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;
  • jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;
  • felszámolná a KATA-t és több más kedvezményes kisadózási formát;
  • bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;
  • progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;
  • alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami TB helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíj-modellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.

Nagy Ervin munkáspárti tervei

A megszorító csomag nyilvánosságra kerülése után nem sokkal szerkesztőségünkhöz eljutott egy zártkörű beszélgetésen készült hangfelvétel, melyen Nagy Ervin beismerő vallomást tesz további jövőbeli terveiket illetően. A politikus a felvételen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne.”

A nyilatkozat, amit lentebb meg is hallgathat, különösen éles fényt vet a Tisza Párt körüli vitákra, hiszen a kiszivárgott gazdasági csomag eleve baloldali irányba tolja a párt programját. Nagy Ervin beismerése pedig újabb bizonyíték a Tisza baloldali mivoltáról.

Kibújt a szög a zsákból

A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

