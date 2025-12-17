Kiszivárgott hangfelvételen vallott színt a Tisza: baloldali kormányt készülnek alakítani

Hangfelvétel bizonyítja: a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
Itt a Tisza újabb beismerése: Nagy Ervin egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy baloldali tömörülést szeretne a kormányváltás után. A Tisza egyik arca egyenesen egy új munkáspárt létrehozására készül. Korábban arról is értekezett, hogy a Bajnai-korszak brutális megszorításokkal terhelt „nyugalmát” is szívesen viszont látná.
A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Mint arról lapunk már korábban beszámolt, ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”.
Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került szerkesztőségünkhöz, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései.
Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.
Magyar Péter kedvenc színész-politikusa visszahozná a 2009-es megszorításokat.
A terv többek között:
Vajon mennyire életszerű, hogy Orbán Viktor írt egy több száz oldalas sikertanulmányt arról, milyen jó az a gazdaságpolitika, amit mindig is ellenzett a kormány?
A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.
A megszorító csomag nyilvánosságra kerülése után nem sokkal szerkesztőségünkhöz eljutott egy zártkörű beszélgetésen készült hangfelvétel, melyen Nagy Ervin beismerő vallomást tesz további jövőbeli terveiket illetően. A politikus a felvételen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:
Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne.”
A nyilatkozat, amit lentebb meg is hallgathat, különösen éles fényt vet a Tisza Párt körüli vitákra, hiszen a kiszivárgott gazdasági csomag eleve baloldali irányba tolja a párt programját. Nagy Ervin beismerése pedig újabb bizonyíték a Tisza baloldali mivoltáról.
A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán