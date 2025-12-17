Kiszivárgott hangfelvételen vallott színt a Tisza: baloldali kormányt készülnek alakítani

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Mint arról lapunk már korábban beszámolt, ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”.

Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került szerkesztőségünkhöz, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései.