Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bajnai Gordon Tisza közhangulat Magyar Péter Nagy Ervin hangfelvétel

Ez az a „köznyugalom”, amire Nagy Ervin vágyik: ÁFA-emelés, ingatlanadó, 13. havi nyugdíj elvétele – és ez még nem minden

2025. december 16. 10:02

Magyar Péter kedvenc színész-politikusa visszahozná a 2009-es megszorításokat.

2025. december 16. 10:02
null

Ahogy korábban megírtuk, a Mandiner birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin egy zártkörű beszélgetés során a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát” sírja vissza. A színész kedvéért felidéztük, milyen intézkedésekkel sújtotta az akkori baloldali kormány a magyar embereket, és milyen „köznyugalom” uralkodott abban az időben az országban.

  • ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.
  • Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.
  • Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.
  • 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.
  • 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.
  • A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.
  • Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.
  • Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.
  • 10 százalékkal csökkentették a táppénzt.
  • A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.
  • A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.
  • Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).
  • Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.
  • Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.

Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.

A „köznyugalom” mítosza: gyilkosságsorozat, korrupció és utcai káosz

Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”. Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik, hiszen 2009-ben zajlott a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok.

Az erőszakhullámban öt megyében, kilenc településen ért lőfegyveres és Molotov-koktélos támadás romákat, melyekben hatan –  köztük egy öt éves gyermek – veszítették életüket. ez a 2009-es „köznyugalom”, amit visszasír Nagy Ervin.

És mintha mindez nem lett volna elég, a baloldali Gyurcsány–Bajnai időszakot korrupciós botrányok sora tarkította: ekkor pattant ki a Zuschlag-ügy, a MÁV visszaélései, a BKV korrupciós ügyei, a Malév privatizációjához kapcsolódó vesztegetési botrányok, amelyek mind-mind megrengették a közbizalmat. Az ország nemhogy nem volt nyugodt, hanem egy erkölcsi és politikai válság kellős közepén állt.

Azt nem tudjuk, hogy Magyar Péter politikusa a Magyar Gárda visszatérésétől is „boldog lenne”-e, de a szervezet szintén ebben az időszakban fejtette ki tevékenységét. Annak ellenére, hogy 2009 júliusában a bíróság jogerősen feloszlatta a szervezetet. Ezután gárda-egyenruhás tüntetések kezdődtek, melyeken a rendőrség számos alkalommal összecsapott a demonstrálókkal, az ország pedig polgárháborús állapotok felé haladt.

Ezekre az állapotokra tekint vissza Nagy Ervin párás szemű nosztalgiával és lenne boldog visszatérésüktől.

A Tisza-csomag: 2009 újratöltve?

A kiszivárgott hangfelvételen elhangzottak különös ízt kapnak, tekintve, hogy a sajtóban kiszivárgott Tisza-adócsomag kísértetiesen emlékeztet a 2009-es megszorító politikára. A dokumentum több száz oldalon keresztül vázolja fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit, melyek több, mint 1300 milliárd forintot vonnának el a magyaroktól.

A Tisza brutális megszorítócsomagjában (többek között) az alábbiak szerepelnek:

  • 1300 milliárd forint többletbevétel adóemelésekből,
  • visszatérés a háromkulcsos, progresszív SZJA-hoz (felső kulcs akár 33%),
  • a családi adókedvezmények és az anyák adómentességének radikális visszavágása,
  • a KATA és több más kedvezményes adózási forma felszámolása,
  • vagyonadó és ingatlanhoz kötődő új terhek bevezetése,
  • progresszív társasági adó, magasabb fogyasztási adók,
  • az állami TB helyett kötelező magánbiztosítási rendszer, és
  • a nyugdíjrendszer privatizációja, az állami ellátások szűkítése.

A csomag egyértelműen a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg a leginkább — ugyanazokat, akik 2009-ben is a legsúlyosabban viselték a válság következményeit. Ez nem véletlen – Nagy Ervin szavai ékesen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza a baloldali megszorításokat és társadalmi káoszt akarják visszahozni. Nem is csak akarják, vágynak rá és boldoggá tenné őket.

Nyitókép: Nagy Ervin beszédet mond a Belügyminisztérium épülete előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
 

Chekke-Faint
2025. december 16. 12:46
Pár ember gőgjéért szenvedjen az egész nép. Valhogy Benes kategória ez is....DDD
Grogu
2025. december 16. 12:36
Szerintem, ha még 345678-szor leírjátok, hogy az ég nem is kék, hanem rózsaszín, akkor az olvasóitok biztosan elhiszik. Kezd egy vicclappá silányulni ez az oldal... eddig se volt magasan a mérce, de mp óta teljesen megbolondultatok. Már csak arra vok kíváncsi, vajon a dolgozók ezt saját maguk találják ki, vagy fentről jön az ukáz? Akinek van ötlete, írjon!;)
states-2
2025. december 16. 12:33
Komcsi csürhe élén egy pszichopatával.
nnjohn
2025. december 16. 12:15
Disznófejű nagyúr-hatnékom....
