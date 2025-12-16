Ez az a „köznyugalom”, amire Nagy Ervin vágyik: ÁFA-emelés, ingatlanadó, 13. havi nyugdíj elvétele – és ez még nem minden

Hangfelvétel bizonyítja: a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
Magyar Péter kedvenc színész-politikusa visszahozná a 2009-es megszorításokat.
Ahogy korábban megírtuk, a Mandiner birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin egy zártkörű beszélgetés során a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát” sírja vissza. A színész kedvéért felidéztük, milyen intézkedésekkel sújtotta az akkori baloldali kormány a magyar embereket, és milyen „köznyugalom” uralkodott abban az időben az országban.
Magyar Péter kedvenc színész-politikusa úgy tűnik, másként emlékszik a 2009-es évre, mint a magyarok nagy része, így segítünk neki felidézni, hogy milyen intézkedésekkel sújtotta Bajnai Gordon és baloldali kormánya az országot. A teljesség igénye nélkül:
Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.
Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”. Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik, hiszen 2009-ben zajlott a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok.
Az erőszakhullámban öt megyében, kilenc településen ért lőfegyveres és Molotov-koktélos támadás romákat, melyekben hatan – köztük egy öt éves gyermek – veszítették életüket. ez a 2009-es „köznyugalom”, amit visszasír Nagy Ervin.
És mintha mindez nem lett volna elég, a baloldali Gyurcsány–Bajnai időszakot korrupciós botrányok sora tarkította: ekkor pattant ki a Zuschlag-ügy, a MÁV visszaélései, a BKV korrupciós ügyei, a Malév privatizációjához kapcsolódó vesztegetési botrányok, amelyek mind-mind megrengették a közbizalmat. Az ország nemhogy nem volt nyugodt, hanem egy erkölcsi és politikai válság kellős közepén állt.
Azt nem tudjuk, hogy Magyar Péter politikusa a Magyar Gárda visszatérésétől is „boldog lenne”-e, de a szervezet szintén ebben az időszakban fejtette ki tevékenységét. Annak ellenére, hogy 2009 júliusában a bíróság jogerősen feloszlatta a szervezetet. Ezután gárda-egyenruhás tüntetések kezdődtek, melyeken a rendőrség számos alkalommal összecsapott a demonstrálókkal, az ország pedig polgárháborús állapotok felé haladt.
Ezekre az állapotokra tekint vissza Nagy Ervin párás szemű nosztalgiával és lenne boldog visszatérésüktől.
A kiszivárgott hangfelvételen elhangzottak különös ízt kapnak, tekintve, hogy a sajtóban kiszivárgott Tisza-adócsomag kísértetiesen emlékeztet a 2009-es megszorító politikára. A dokumentum több száz oldalon keresztül vázolja fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit, melyek több, mint 1300 milliárd forintot vonnának el a magyaroktól.
A Tisza brutális megszorítócsomagjában (többek között) az alábbiak szerepelnek:
A csomag egyértelműen a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg a leginkább — ugyanazokat, akik 2009-ben is a legsúlyosabban viselték a válság következményeit. Ez nem véletlen – Nagy Ervin szavai ékesen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza a baloldali megszorításokat és társadalmi káoszt akarják visszahozni. Nem is csak akarják, vágynak rá és boldoggá tenné őket.
