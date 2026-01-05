Így gyarapodnak Bajnai Gordon üzlettársai

a SEFPlatform Kft. pedig ugyanabban az évben forintban, közel 800 milliós árbevételt tud felmutatni.
A cég tulajdonosa az az Estratos Digital Gmbh, amely a hivatalos cégadatok alapján az osztrák fővárosban található, veszteségesnek beállított vállalkozás 2024-es bevétele 252 000 Euró volt, azaz nagyjából 103,6 millió forint volt.
Dessewffy Tibor szintén alapító volt a DatAdatban, aki egyébként a Gyurcsány-kormány agytrösztjének tartott, Demos korábbi vezetője, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója.
Az ő cégeinek többnyire 2022 volt a csúcsévük, a BIG DATA ANALYTICS Kft. akkor közel 300 millió forintos árbevételhez, a Datalyze Research Kft. pedig 150 millióhoz jutott, de az elmúlt években is több tízmilliós bevételt tudnak felmutatni – írta a Tűzfalcsoport.
Fotó: Bajnai Gordon Facebook oldala