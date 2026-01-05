Így gyarapodnak Bajnai Gordon üzlettársai

a NAV munkatársai 2022. szeptember végén házkutatást tartottak a DatAdat Professional Kft. ügyében.

A tulajdonosi kör közben egyetlen cégre szűkült: ez pedig a 35.000 eurós alaptőkével gründolt AVSF Asset Management GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. A hivatalos adatok szerint ezt a vállalkozást Ficsor mellett Szigetvári Viktor vezeti, részvényesek (tulajdonosok) pedig Szigetvéri Viktor és Ficsor Ádámhoz köthető Vámosinno Kft., amely 170 milliós bevételhez jutott 2024-ben.

Ahogy a Tűzfalcsoport írja, Ficsornak több cége működik Magyarországon is, a Boglárinno Kft. szintén a 24-es évben több, mint 200 milliós, de a szintén Ficsor-érdekeltség HELISZOLG KFT. is közel 47 milliós, a LAT-VIN KFT. pedig 37 millió forintos bevételhez jutott.