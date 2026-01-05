Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DatAdat Bajnai Gordon szigetvári viktor Ficsor Ádám

Így gyarapodnak Bajnai Gordon üzlettársai

2026. január 05. 17:44

Jól teljesítenek a volt DatAdat-os tulajdonosok cégei.

2026. január 05. 17:44
null

Jól megy Bajnai bizalmi embereinek: Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor cégei összesen közel másfél milliárd forintos árbevételhez jutottak az elmúlt években – írta bejegyzésében a Tűzfalcsoport.

Emlékeztetnek arra, hogy két esztendeje jelentős változásokon ment keresztül a hivatalos cégadatok alapján a 2016-ban alapított DatAdat Professional Kft., amelynek neve AVSF Magyarország Kft.-re módosult 2024. április 15-én. 

A névváltoztatással együtt Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök – az érdekeltségébe tartozó Ebit Consulting Kft. kiválásával –, valamint a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-korszak több prominense, köztük Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor távoztak tulajdonosok közül. A vállalkozás budapesti székhelye is változott tavaly márciusban egy borsodi kisfalura.

Ez utóbbi azért érdekes, mert a Tokaj környéki Szegiben, egy mindössze 300 lelket számláló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluban találtak rá az adóhatóság emberei a jogelőd DatAdat Professional Kft. könyvelési adataira – értesült korábban a Magyar Nemzet. Ahogy arról pedig az Infostart számolt be, hogy 

a NAV munkatársai 2022. szeptember végén házkutatást tartottak a DatAdat Professional Kft. ügyében.

A tulajdonosi kör közben egyetlen cégre szűkült: ez pedig a 35.000 eurós alaptőkével gründolt AVSF Asset Management GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. A hivatalos adatok szerint ezt a vállalkozást Ficsor mellett Szigetvári Viktor vezeti, részvényesek (tulajdonosok) pedig Szigetvéri Viktor és Ficsor Ádámhoz köthető Vámosinno Kft., amely 170 milliós bevételhez jutott 2024-ben.

Ahogy a Tűzfalcsoport írja, Ficsornak több cége működik Magyarországon is, a Boglárinno Kft. szintén a 24-es évben több, mint 200 milliós, de a szintén Ficsor-érdekeltség HELISZOLG KFT. is közel 47 milliós, a LAT-VIN KFT. pedig 37 millió forintos bevételhez jutott.

Jó éveket zártak Szigetvári Viktor cégei is, a Sign Out Kommunikációs Kft. a legutóbbi, 2024-es adatok szerint 94 millió forintos bevételhez jutott, 

a SEFPlatform Kft. pedig ugyanabban az évben forintban, közel 800 milliós árbevételt tud felmutatni. 

A cég tulajdonosa az az Estratos Digital Gmbh, amely a hivatalos cégadatok alapján az osztrák fővárosban található, veszteségesnek beállított vállalkozás 2024-es bevétele 252 000 Euró volt, azaz nagyjából 103,6 millió forint volt.

Dessewffy Tibor szintén alapító volt a DatAdatban, aki egyébként a Gyurcsány-kormány agytrösztjének tartott, Demos korábbi vezetője, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója.

Az ő cégeinek többnyire 2022 volt a csúcsévük, a BIG DATA ANALYTICS Kft. akkor közel 300 millió forintos árbevételhez, a Datalyze Research Kft. pedig 150 millióhoz jutott, de az elmúlt években is több tízmilliós bevételt tudnak felmutatni – írta a Tűzfalcsoport. 

Fotó: Bajnai Gordon Facebook oldala

 

