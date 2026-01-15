A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy ez idő alatt rengeteget változott a világpolitika, felgyorsultak az események, és többször megmutatkozott, hogy ebben az új nemzetközi felállásban Magyar Péter egyáltalán nincs otthon. Erre jött január 2-án Bajna Gordon interjúja:

Meg lett építve egy olyan interjú, ami arról szól, hogy Bajnai Gordon a világokos. (...) Megjelent egy kompetensnek mutatkozó ember, aki a "nem politikus".

G. Fodor szerint Bajnai mindig is ebben a „beugró” szerepben volt jelen a politikában, aki rendbe tette azt, amit a Gyurcsány elrontott. Aláhúzta, hogy az interjúja végén a volt miniszterelnök még politikai programot is megfogalmazott, és beszélt Magyarország nemzetközi lehetőségeiről is.

„Van egy időzített alternatív mesterterv. Hogy mi van, ha Magyar Péter nem válik be” – fogalmazott az elemző.

Mint hozzátette: úgy véli, hogy Magyar Péter Bajnai ismételt színre lépésétől ideges lett, mert ő valójában elhitte, hogy miniszterelnök lesz.