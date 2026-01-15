A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Az előző választás során már volt olyan miniszterelnökjelölt-jelölt, akit „felületettek a villamosra” a baloldalon.
Továbbra is tart a Tisza Párt útkeresése az őszi hónapok kudarcai után. Kevesebb mint kilencven nappal a választások előtt egyre világosabb, hogy Magyar Péter agresszióra és provokációra épülő kommunikációja sem hatékony.
Ezzel párhuzamosan a kormányváltás esélyes is egyre csökken, újításra lehet szükség az ellenzéki pártnál. 2021-ben már láttunk erre példát, amikor a Bajnai Gordonhoz köthető körök „felületették a villamosra” Karácsony Gergelyt.
Elképzelhető-e hasonló forgatókönyv a 2026-os választási versenyben? Erről is beszélgettünk a Mestertervben.
G. Fodor Gábor szerint most visszatért Bajnai Gordon és köre sosem gondolta azt, hogy Magyar Péter alkalmas lenne az ország irányítására. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elismerte, hogy Magyarnak volt egy felfutása, de az múlt év nyarával véget ért. Hozzátette, hogy a Tisza elnökébe vetett bizalom az őszi hónapok alatt törhetett meg, amikor is egyre érkeztek be a rossz közvélemény-kutatási adatok.
Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy ez idő alatt rengeteget változott a világpolitika, felgyorsultak az események, és többször megmutatkozott, hogy ebben az új nemzetközi felállásban Magyar Péter egyáltalán nincs otthon. Erre jött január 2-án Bajna Gordon interjúja:
Meg lett építve egy olyan interjú, ami arról szól, hogy Bajnai Gordon a világokos. (...) Megjelent egy kompetensnek mutatkozó ember, aki a "nem politikus".
G. Fodor szerint Bajnai mindig is ebben a „beugró” szerepben volt jelen a politikában, aki rendbe tette azt, amit a Gyurcsány elrontott. Aláhúzta, hogy az interjúja végén a volt miniszterelnök még politikai programot is megfogalmazott, és beszélt Magyarország nemzetközi lehetőségeiről is.
„Van egy időzített alternatív mesterterv. Hogy mi van, ha Magyar Péter nem válik be” – fogalmazott az elemző.
Mint hozzátette: úgy véli, hogy Magyar Péter Bajnai ismételt színre lépésétől ideges lett, mert ő valójában elhitte, hogy miniszterelnök lesz.
Nyitókép: Bajnai Gordon Facebook oldala