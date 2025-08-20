Mocskos fideszezés: anyagilag is megéri? Úgy tűnik, Krúbiéknak igen

Krúbinak anyagilag bejöhetett a „mocskos Fidesz”

A trágár és mocskos szövegeiről ismert rapper, Krúbi bevételei nem publikusak. 2020-ban alapította meg a két főt foglalkoztató Zenei Hang Kft-t, amelynek 2024-ben a nettó árbevétele 21 ezer forint volt. Jobban muzsikál már a Krúbi Előadóművészeti Kft., aminek árbevétele 2022-ben 51,7 millió forint volt, az adózott eredmény pedig 5,4 millió forint. A céginformációk szerint 2023-ban 5 millió forintot osztalékként vett fel.

2021-ben a Krúbi Eőadóművészeti Kft. adózott eredménye még 7,5 millió forint volt, ami azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány után a zenész egy év alatt meghétszerezte a bevételét.

Feltehetően a kft. pénzügyi helyzete 2023-ban és 2024-ben további szép eredményeket produkált: egy „diktatúrában”.

Krúbi bevételeinek csaknem fele a koncertekből származik, míg a másik fele a streamingből és a „rajongói termékek” eladásából.

Horváth Krisztián korábban úgy nyilatkozott, hogy 18 különböző bevételi forrása van. Ő maga – tette hozzá – nem tudja pontosan, mennyit is keres valójában. Krúbi több teltházas koncertet tart évente. A 2024-es Aréna-koncert költségei több mint 90 millió forintba kerültek a szervezőknek, míg a jegybevétel csaknem 114 millió forintot hozott a konyhára. A zenészek és a menedzserek a fennmaradó 20-25 millió forinton osztozhattak.

Pogány Induló cége már az első évben jól teljesített

„Dolgozom, aztán kiengedek” – magyarázta nemrég a Friderikusz Podcastban Pogány Induló, hogy miből is állnak a napjai. A jelenleg 20 éves szegedi Szirmai Marcellt az antréja után többen is megpróbálták kihasználni. Végül menedzserével létrehoztak egy kft-t.

„Ebben a cégben ketten vagyunk, mi intézünk el mindent” – mesélte a műsorban a zenész, aki kifejtette: azóta jár menő márkás cuccokban, amióta meg tudja magának venni azokat. „Azért érzem benne jobban magam, mert tudom, hogy a saját munkámnak a gyümölcse” – vallott arról miért szereti a drágább és márkás termékeket.

Pogány Induló jelenleg Budapesten él barátnőjével egy albérletben. Az ő jövedelme sem ismert.

Szirmai Marcell az A.S.A.N. Vállalkozásfejlesztő és Szolgáltató Kft-ben tulajdonos, amelynek társtulajdonosa Zomblaze (Mihálku Balázs).

A céget több mint két éve – 2023 márciusában – gründolták,

és már az alapítás évében 75,4 millió forintos árbevételt és 30,1 millió forintos adózott eredményt ért el.

Pogány Induló bevételei is a koncertekből és a streamingből származnak.

A magát vidékinek tartó zenész országszerte ad teltházas koncerteket, ahová néha családtagjai is elmennek. Rajongói a Papp László Sportarénát is megtöltötték: itt a jegy ára 9900-13900 forint között mozog, így a koncert után a bruttó bevétel több mint 120 millió forint fölött alakult.

Beton.Hofi: Aki hallgat a pénzről

Beton.Hofi, azaz Schwarcz Ádám soha nem beszélt a bevételeiről és pénzügyi helyzetéről. A fiatalember rendkívül intelligensen építi karrierjét, feltehetően a három előadó közül ő produkálja a legnagyobb bevételeket. Beton.Hofi-nak nincsenek publikusan hozzáférhető, hivatalos cégadatai.

A koncertbevételi szorzók Beton.Hofinál is érvényesek: egy-egy óriáskoncert bruttó árbevétele 100 millió forint fölött alakul. Rendszeresen ad teltházas koncerteket például a Budapest Parkban és az MVM Dome-ban.

Schwarcz Ádám a dalok és dalszövegek után szerzői jogdíjakat kap az Artisjus-tól, amely az „Év Könnyűzenei Szövegírója" díjat ítélte neki oda nemrég. Ugyancsak jelentős bevételeket származhatnak a streaming platformokból (Spotify, YouTube), valamint a merch-ből, azaz a rajongói termékek eladásából is.

Nyitókép forrása: Facebook