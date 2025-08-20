Mocskos fideszezés: anyagilag is megéri? Úgy tűnik, Krúbiéknak igen

Magyar Péter pislog: nem a Digitális Polgári Körök tagja énekelt 120 lányról, akit análisan fertőztek meg nemi betegséggel
Eddig egyetlen feminista vagy nőjogi szervezet sem tiltakozott az énekes lealacsonyító, nőgyűlölő szövegei miatt.
Míg Majka degeszre keresi magát a jobbnál jobb szerződésekkel, addig a fiatalabb zenész generációnak sincs oka panaszra. Mennyit ér a „mocskos fideszezés”? Jövedelmüket és pontos bevételeiket nehéz megbecsülni. Egy-két adatból azonban következtetni lehet, mennyi pénz is csorog a rapperek zsebébe. Krúbi, Pogány Induló és Beton.Hofi a színpadon.
Magyarországon talán politikailag a legaktívabb zenész (Majka mellett) jelenleg Krúbi, alias Horváth Krisztián. Koncertjein rendszeresek a pártpolitikai megnyilvánulások, a kormánykritikus sajtó pedig lesben várja, mikor zúdul fel a „mocskos Fidesz”.
A trágár és mocskos szövegeiről ismert rapper, Krúbi bevételei nem publikusak. 2020-ban alapította meg a két főt foglalkoztató Zenei Hang Kft-t, amelynek 2024-ben a nettó árbevétele 21 ezer forint volt. Jobban muzsikál már a Krúbi Előadóművészeti Kft., aminek árbevétele 2022-ben 51,7 millió forint volt, az adózott eredmény pedig 5,4 millió forint. A céginformációk szerint 2023-ban 5 millió forintot osztalékként vett fel.
2021-ben a Krúbi Eőadóművészeti Kft. adózott eredménye még 7,5 millió forint volt, ami azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány után a zenész egy év alatt meghétszerezte a bevételét.
Feltehetően a kft. pénzügyi helyzete 2023-ban és 2024-ben további szép eredményeket produkált: egy „diktatúrában”.
Krúbi bevételeinek csaknem fele a koncertekből származik, míg a másik fele a streamingből és a „rajongói termékek” eladásából.
Horváth Krisztián korábban úgy nyilatkozott, hogy 18 különböző bevételi forrása van. Ő maga – tette hozzá – nem tudja pontosan, mennyit is keres valójában. Krúbi több teltházas koncertet tart évente. A 2024-es Aréna-koncert költségei több mint 90 millió forintba kerültek a szervezőknek, míg a jegybevétel csaknem 114 millió forintot hozott a konyhára. A zenészek és a menedzserek a fennmaradó 20-25 millió forinton osztozhattak.
„Dolgozom, aztán kiengedek” – magyarázta nemrég a Friderikusz Podcastban Pogány Induló, hogy miből is állnak a napjai. A jelenleg 20 éves szegedi Szirmai Marcellt az antréja után többen is megpróbálták kihasználni. Végül menedzserével létrehoztak egy kft-t.
„Ebben a cégben ketten vagyunk, mi intézünk el mindent” – mesélte a műsorban a zenész, aki kifejtette: azóta jár menő márkás cuccokban, amióta meg tudja magának venni azokat. „Azért érzem benne jobban magam, mert tudom, hogy a saját munkámnak a gyümölcse” – vallott arról miért szereti a drágább és márkás termékeket.
Pogány Induló jelenleg Budapesten él barátnőjével egy albérletben. Az ő jövedelme sem ismert.
Szirmai Marcell az A.S.A.N. Vállalkozásfejlesztő és Szolgáltató Kft-ben tulajdonos, amelynek társtulajdonosa Zomblaze (Mihálku Balázs).
A céget több mint két éve – 2023 márciusában – gründolták,
és már az alapítás évében 75,4 millió forintos árbevételt és 30,1 millió forintos adózott eredményt ért el.
Pogány Induló bevételei is a koncertekből és a streamingből származnak.
A magát vidékinek tartó zenész országszerte ad teltházas koncerteket, ahová néha családtagjai is elmennek. Rajongói a Papp László Sportarénát is megtöltötték: itt a jegy ára 9900-13900 forint között mozog, így a koncert után a bruttó bevétel több mint 120 millió forint fölött alakult.
Beton.Hofi, azaz Schwarcz Ádám soha nem beszélt a bevételeiről és pénzügyi helyzetéről. A fiatalember rendkívül intelligensen építi karrierjét, feltehetően a három előadó közül ő produkálja a legnagyobb bevételeket. Beton.Hofi-nak nincsenek publikusan hozzáférhető, hivatalos cégadatai.
A koncertbevételi szorzók Beton.Hofinál is érvényesek: egy-egy óriáskoncert bruttó árbevétele 100 millió forint fölött alakul. Rendszeresen ad teltházas koncerteket például a Budapest Parkban és az MVM Dome-ban.
Schwarcz Ádám a dalok és dalszövegek után szerzői jogdíjakat kap az Artisjus-tól, amely az „Év Könnyűzenei Szövegírója" díjat ítélte neki oda nemrég. Ugyancsak jelentős bevételeket származhatnak a streaming platformokból (Spotify, YouTube), valamint a merch-ből, azaz a rajongói termékek eladásából is.
