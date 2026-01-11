„Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon” – Schiffer András a Maximában (VIDEÓ)

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
„Annyi puccskísérletet éltem túl az LMP-ben, mint egy jobbfajta afrikai diktátor” – mondta el Szalai Zoltánnak a Maxima legújabb részében Schiffer András. Az ügyvéd – egykori országgyűlési képviselő – az interjúban beszélt a hagyományos szociáldemokrata és baloldali értékekről, de Magyar Péter BlackRockhoz köthető csinovnyikjairól is.
A szociáldemokratáknak volt egyfajta „félreállítottságuk” a kommunizmusban – mondta el a Maximában Schiffer András. Az ügyvéd felidézte bebörtönzött szociáldemokrata felmenői, valamint dédapja, Szakasits Árpád történetét is.
Nálam a baloldali szellemi gyökérzet nem a Kádár-rendszert jelentette, hanem azt, ami még előtte volt”
– szögezte le. Az LMP-re áttérve Schiffer András felidézte a kezdeteket, azt, hogy az elnevezést – Lehet Más a Politika – a globalizációkritikus mozgalom jelszavából deriválták, ő maga pedig úgy definiálta: „ökopolitikai globalizációkritikus párt”.
Szalai Zoltán kérdésére elsorolta azokat a „fatális stratégiai félreértéseket”, amelyek miatt kudarcot kellett vallania.
Nem számoltam azzal, hogy azok a finanszírozási hálózatok, amiket a Soros-hálózat addigra már kiépített, azok nem jótékony adományok”
– emelte ki az egyik tévedését. Schiffer kifejtette abbéli véleményét, hogy Európában a baloldal az összeomlás szélén van. Úgy fogalmazott: „baloldali jelmezt” viselnek olyan lobbisták és influenszerek, akik „régóta a globális progresszív hálózat csicskásai”.
Én Magyar Pétert nem értem, és nem is vállalkoznék arra, hogy megértsem”
– mondta, kiemelve: szerinte – a szó szociológiai értelmében – a Tisza nem párt, hanem „egy piramisjáték”. A Tisza körül felbukkanó nevekkel kapcsolatban rávilágított:
három BlackRock-csinovnyikot mutatott föl „a Tisza vezér úr”, ami azt jelenti: „ő egy BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon”.
Véleménye szerint „hogyha kellően nagy a gyűlölet Orbán Viktorral és a NER-rel szemben”, akkor akár be is jöhetnek Magyar Péter számításai, de „azért az ország nagyon nagy árat” fizetne.
Riasztónak nevezte, hogy egy olyan személyiség, mint Magyar Péter reális esélyt formál alsó hangon másfél-kétmillió ember bizalmának elnyerésére. Ez – szögezte le – az ellenzék összeomlásától függetlenül sem következhetett volna be, ha „a megelőző 14 évben nem kormánypropagandával kormányozzák az országot”.
„Nyílt színvallásnak” minősítette azt, hogy
az Orbán-kormányt megbuktatni szándékozók abban a Magyar Péterben látják az egyetlen esélyüket, aki 2022 áprilisában „táncolva ünnepelte a Fidesz negyedik kétharmadát a Bálnában”.
Schiffer András Magyart „NER-szökevénynek”, a „NER karikatúrájának” nevezte.
