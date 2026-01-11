Sünök és pitypangok a fronton: mutatjuk, hogy védi tankjait Oroszország a drónoktól

Oroszország egyre szokatlanabb módszerekkel próbálja megvédeni páncélosait az ukrán dróntámadásokkal szemben – írja a Spiegel. A korábbi, nehéz fémlapokkal megerősített, úgynevezett „teknőspáncélok” után most furcsa drót- és tüskeszerű szerkezetek jelentek meg az orosz harckocsikon.

Ezek a megoldások első pillantásra nevetségesnek tűnnek, a közösségi médiában gúny tárgyává váltak, ám a beszámolók szerint meglepően hatékonyak a drónok elleni védekezésben.