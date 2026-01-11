Sünök és pitypangok a fronton: mutatjuk, hogy védi tankjait Oroszország a drónoktól
2026. január 11. 12:32
A modern hadviselés új válaszokat szül: az orosz tankok ma már drótokkal és tüskékkel védekeznek az égből érkező fenyegetések ellen.
2026. január 11. 12:32
Oroszország egyre szokatlanabb módszerekkel próbálja megvédeni páncélosait az ukrán dróntámadásokkal szemben – írja a Spiegel. A korábbi, nehéz fémlapokkal megerősített, úgynevezett „teknőspáncélok” után most furcsa drót- és tüskeszerű szerkezetek jelentek meg az orosz harckocsikon.
Ezek a megoldások első pillantásra nevetségesnek tűnnek, a közösségi médiában gúny tárgyává váltak, ám a beszámolók szerint meglepően hatékonyak a drónok elleni védekezésben.
Az új konstrukciók közül a legismertebb az úgynevezett „sünpáncél”, amelynél acélhuzalokat hegesztenek a régebbi harckocsikra.
A cél az, hogy a támadó drónok ezekben a tüskékben akadjanak fenn, és még a páncélzat elérése előtt robbanjanak fel.
A módszer a jelek szerint bevált: a drótos kialakítás kevésbé nehezíti a jármű mozgását, mint a korábbi masszív páncéllemezek, miközben a harckocsik továbbra is az első vonalban vethetők be, sőt egyeseket aknamentesítésre is használnak.
A sünpáncél a korábbi „teknős” megoldás továbbfejlesztése. Utóbbiak már több mint egy éve szolgálatban állnak, és gyakran vezetik a páncélos oszlopokat, mivel lényegesen több dróntámadást képesek elviselni.
Egyes jelentések szerint akár több tucat drónra is szükség lehet egyetlen ilyen harckocsi megsemmisítéséhez.
A legtöbb ilyen jármű mögött régi szovjet típusok állnak, például T–72-esek vagy T–64-esek, mivel Oroszország a háború során nagyrészt felélte korszerűbb páncélosait.
A fejlesztések azonban itt nem állnak meg: az orosz mérnökök már egy újabb változaton dolgoznak, amelyet „pitypangpáncélként” emlegetnek. Ennél a drótok virágszerűen ágaznak szét a harckocsi körül, még nehezebbé téve a drónok célba jutását.
Az új modell állítólag üvegszálas elemeket használ a súlycsökkentés érdekében, és a hírek szerint Oroszországban már szabadalmaztatták is.
Mindeközben a nyugati országok inkább aktív védelmi rendszerekben gondolkodnak, ami felveti a kérdést: átmeneti kényszermegoldásról vagy egy új páncélosdoktrína kezdetéről van-e szó.
