Rémálommá vált egy nap az amerikai sürgősségi osztályon

Szerencse, hogy kéznél van Carter doki, aki kissé megöregedett, de jobb, mint valaha. 2025 sikersorozata folytatást kapott: a Vészhelyzet Pittsburghben második szezonjának első része alapján úgy tűnik, az alkotók tovább emelik a tétet.
A tizenöt évadot megélt Vészhelyzet kétségtelenül a kilencvenes és a kétezres évek egyik legmeghatározóbb sorozata. Producere, R. Scott Gemmill pedig nagyon szerette volna feltámasztani annak ellenére, hogy a hasonló televíziós klasszikusok újraélesztése általában hatalmas kudarcba fullad – elég csak az X-akták 2018-as szezonjára gondolni, nem beszélve a Magnum vagy a MacGyver frissebb verziójáról. Végül ez jogi problémák miatt nem jött össze neki, azonban ez csak a marketinges szempontból gáncsolta, a koncepcióját The Pitt címmel – amelyet itthon Vészhelyzet Pittsburghben-re fordították, azaz átvágták a promóciós gordiuszi csomót – végül megvalósította.
És szerencsére nem arról van szó, hogy kizárólag a nosztalgiára építve próbál eladni egy ezredik kórházas sorozatot, ha a műfajt nem is reformálta meg, de egészen új alapokra helyezte. Olyannyira ügyesen, hogy a nézőket és a szakmát egyaránt sikerült lenyűgöznie: az első szezon öt Emmy-díjat zsebelt be, az IMDb-szavazatai alapján pedig jelenleg ez minden idők 41. legjobb televíziós szériája.
Pedig a recept alapvetően pofonegyszerű:
az alkotók szimplán a lehető legreálisabban ábrázolják egy sürgősségi osztály mindennapjait.
Egyrészt a 24 mintájára egy évad itt is egyetlen napot, pontosabban egy műszakot ölel fel, azaz valós időben zajlanak az események. Másrészt ebben az időintervallumban az orvosok valóban dolgoznak, nincs helye Grace klinikás szappanoperás romantikázásnak és csacsogásnak, csak olyan mértékben, amelyet megkövetel a helyzet, hogy a dolgozók mentálisan épek maradjanak.
És hatalmas drámák sincsenek. Ugyan belelátunk a páciensek sokszor tragikus életébe, de csak szőrmentén, hiszen mint minden kórházban, itt is futószalagon érkeznek a betegek, nincs ideje az orvosoknak arra, hogy hosszadalmas pszichoterápiába kezdjenek, elsősorban az akut helyzetek kezelésére koncentrálnak.
Valamint a Noah Wyle által zseniálisan játszott főszereplő sem egy Dr. House, vannak ironikus megnyilvánulásai, de nem sziporkázik folyamatosan, nem egy már-már természetfeletti képességekkel rendelkező szuperelme, és csak ritkán fedi el cinizmussal az érzelmeit. Azaz akár sótlan figurának is hathat, mint a világon mindenki, ha egy karikatúraszerű hollywoodi karakterhez viszonyítjuk.
És itt is gyakran megesik, hogy az eset nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre látszik – és az igazi orvosoknak ez az egyetlen kritikája a valósághűséggel kapcsolatban, ugyanis, ha a tünetek infarktusra utalnak, akkor a hétköznapi szituációkban szinte mindig arról is van szó. De azért az sem áll, hogy a hőseink folyamatosan extrém ritka esetekbe botlanának.
A realizmus pedig talán a műtétek ábrázolása során a legszembetűnőbb.
Ezek sokak számára megterhelőként is hathatnak, ugyanis úgy kotorásznak az orvosok a belső szervek között, mint a Fűrész-franchise-ban, de teljesen másként hat egy öncélú horror vásári sokkolása, mint egy valóságos helyzet pontos bemutatása.
Mondhatni, a Vészhelyzet Pittsburghben teljesen félredobja mindazokat a hollywoodi narratív eszközöket, amelyek miatt egy hasonló sorozat eteti magát, nincs idő azonosulni a karakterekkel vagy mélyen megismerni azokat, olyan érzésünk lehet, mintha az operatőr társaságában mi is csak loholnánk az események után. Aztán az első évad második felében mégis behoznak egy olyan szálat, amely keretbe foglalta a szezont és számos, látszólag egymáshoz nem kapcsolódó pontot összekötött; és ezzel egy csapásra megteremtődött az az értelmi töltet, ami korábban csak takaréklángon volt jelen.
R. Scott Gemmill pedig nemcsak az izgalmas koncepció kimunkálására koncentrált, hanem üzletemberként is tekintett a sorozatra. Manapság számtalan népszerű szériát is elkaszálnak egyetlen évad után, azáltal viszont, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben lényegében egy helyszínen játszódik, tudta jól, hogy anyagilag sokkal könnyebben fenntartható lesz.
Nem is kellett sokat várni a folytatásra és bár a második évad első része sok izgalmat nem kínál, az világosan látszik, hogy ezúttal egy még súlyosabb napot követhetünk végig. A főszereplőnek ez az utolsó ügyelete egy hosszabb szabadság előtt, és az álmoskönyvből is tudhatjuk, ilyenkor szokott elszabadulni a pokol. És július 4-én játszódik, a függetlenség napjának ünnepségein pedig valószínűleg nem kevés komoly baleset történik – ez a vihar előtti csend pedig minden percben tapintható.
A Vészhelyzet Pittsburghben második évadjának első része megtekinthető az HBO kínálatában. A további epizódok heti rendszerességgel érkeznek minden pénteken.