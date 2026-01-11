Rémálommá vált egy nap az amerikai sürgősségi osztályon

Egyrészt a 24 mintájára egy évad itt is egyetlen napot, pontosabban egy műszakot ölel fel, azaz valós időben zajlanak az események. Másrészt ebben az időintervallumban az orvosok valóban dolgoznak, nincs helye Grace klinikás szappanoperás romantikázásnak és csacsogásnak, csak olyan mértékben, amelyet megkövetel a helyzet, hogy a dolgozók mentálisan épek maradjanak.

És hatalmas drámák sincsenek. Ugyan belelátunk a páciensek sokszor tragikus életébe, de csak szőrmentén, hiszen mint minden kórházban, itt is futószalagon érkeznek a betegek, nincs ideje az orvosoknak arra, hogy hosszadalmas pszichoterápiába kezdjenek, elsősorban az akut helyzetek kezelésére koncentrálnak.

Valamint a Noah Wyle által zseniálisan játszott főszereplő sem egy Dr. House, vannak ironikus megnyilvánulásai, de nem sziporkázik folyamatosan, nem egy már-már természetfeletti képességekkel rendelkező szuperelme, és csak ritkán fedi el cinizmussal az érzelmeit. Azaz akár sótlan figurának is hathat, mint a világon mindenki, ha egy karikatúraszerű hollywoodi karakterhez viszonyítjuk.

És itt is gyakran megesik, hogy az eset nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre látszik – és az igazi orvosoknak ez az egyetlen kritikája a valósághűséggel kapcsolatban, ugyanis, ha a tünetek infarktusra utalnak, akkor a hétköznapi szituációkban szinte mindig arról is van szó. De azért az sem áll, hogy a hőseink folyamatosan extrém ritka esetekbe botlanának.