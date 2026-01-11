„Kövér László a magyar politikatörténet egyik legaljasabb figurája. 1994 óta nem tudott annyi szavazatot összeszedni, hogy önjogon kerüljön a parlamentbe, tehát vagy nem dolgozott meg érte, vagy még a saját szavazói sem bíztak meg benne.

Soha nem töltött be komolyan vehető közfeladatot, világ életében pártkáder volt. Ebben a minőségében kétszer is kisegítette a bajba jutott munkáltatóját, amikor pár hónapra ideiglenes köztársasági elnöknek kellett beugrania először a diplomamunkáját elcsaló Schmitt Pál, majd a pedofilsimogató Novák Katalin helyett. 2002-ben arra szólította fel az ellenzéki pártok tagjait, hogy akasszák fel magukat. 2010 óta az országgyűlés elnökeként irdatlan pénzbüntéssel és verbális abúzussal sújtja az ellenzéki képviselőket, akik vele ellentétben közvetlenül, a választók akaratából kerültek az intézménybe. A közért végzett legjelentősebb tevékenysége az volt, amikor egy rövid időre leborotválta a bajszát.