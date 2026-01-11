Ft
magyar péter Kövér László elnök

Kövér László ízig-vérig náci

2026. január 11. 13:51

Április után csatlakozhatna a másik bajszos szarhoz, hogy valamelyik kisebb mesterséges tó partján figyeljék az úszót.

2026. január 11. 13:51
null
Schilling Árpád
Schilling Árpád
Facebook

„Kövér László a magyar politikatörténet egyik legaljasabb figurája. 1994 óta nem tudott annyi szavazatot összeszedni, hogy önjogon kerüljön a parlamentbe, tehát vagy nem dolgozott meg érte, vagy még a saját szavazói sem bíztak meg benne. 

Soha nem töltött be komolyan vehető közfeladatot, világ életében pártkáder volt. Ebben a minőségében kétszer is kisegítette a bajba jutott munkáltatóját, amikor pár hónapra ideiglenes köztársasági elnöknek kellett beugrania először a diplomamunkáját elcsaló Schmitt Pál, majd a pedofilsimogató Novák Katalin helyett. 2002-ben arra szólította fel az ellenzéki pártok tagjait, hogy akasszák fel magukat. 2010 óta az országgyűlés elnökeként irdatlan pénzbüntéssel és verbális abúzussal sújtja az ellenzéki képviselőket, akik vele ellentétben közvetlenül, a választók akaratából kerültek az intézménybe. A közért végzett legjelentősebb tevékenysége az volt, amikor egy rövid időre leborotválta a bajszát. 

Ez az ember egy közveszélyes munkakerülő, aki kizárólag a párt és annak vezére iránti lojalitásából él, soha egy szalmaszálat nem tett arrébb azért, hogy a magyaroknak jobb legyen. Mindeközben elképesztő pénzekkel tömi ki magát, és továbbra is szítja a gyűlöletet. A fidesz kongresszusán háromszor is Péter Magyarként hivatkozott Magyar Péterre, mintha az nem volna magyar származású. Az ellenfelet idegenszívüség miatt diszkvalifikálni náci módszer. Kövér László ízig vérig náci. Április után csatlakozhatna a másik bajszos szarhoz, hogy valamelyik kisebb mesterséges tó partján figyeljék az úszót.”

***

Nyitókép: Schilling Árpád  Facebookja

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

