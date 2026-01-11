Operatív törzs: senki ne keljen útra hófúvás miatt, ahol narancs riasztás van érvényben!

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött az egészségügyi szolgáltatóknak és gyógyszertáraknak. Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.