Operatív törzs: senki ne keljen útra hófúvás miatt, ahol narancs riasztás van érvényben!

2026. január 11. 13:46

Aki teheti, ne menjen.

2026. január 11. 13:46
null

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy 

Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs – mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött az egészségügyi szolgáltatóknak és gyógyszertáraknak. Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

counter-revolution
•••
2026. január 11. 15:57 Szerkesztve
Kurva anyád, elkaparandó szar hazátlan novicsokféreg, a cikkből: "A Météo France közlése szerint Franciaország 96 szárazföldi megyéjéből 38-ban adtak ki riasztást heves havazás és ónos jég miatt, több helyen már 3-7 centiméter hó hullott. A szolgálat a hideghullámot az évszakhoz képest ritka intenzitásúnak nevezte, a hatóságok pedig arra kérték a párizsi régió lakóit, hogy kerüljék a nem létfontosságú utazásokat, és lehetőség szerint dolgozzanak otthonról. (...) Franciaországban az északi országrész számos megyéjében megtiltották a teherautók és az iskolabuszok közlekedését. A Carrefour kiskereskedelmi lánc vezérigazgatója szerint az intézkedés ellátási fennakadásokat okozhat, különösen a friss áruk esetében. Hollandiában a hatóságok szintén azt javasolták, hogy az emberek maradjanak otthon, amennyiben lehetséges, mivel újabb hóvihar érkezése várható az éjszaka folyamán."
Válasz erre
3
0
bekeev-2025
2026. január 11. 15:06
counter-revolutionbekeev-2025 2026. január 11. 14:57 Hát persze, szarféreg. hvg.hu/gazdasag/20260107_ho-havazas-europa-torolt-jaratok-klm-budapest-ferihegy-idojaras Utakról írtam, te sügéragyú, nem repülőjáratokról. Netán a Malév felszállna hóviharban? Upsz, nincs is Malév. Még azt is szétvertétek, mint a szarházi fajtád Trianonban. :)
Válasz erre
2
5
bekeev-2025
2026. január 11. 14:03
A hanyatló libsi Nyugaton eltakarítják az utakat és működnek a közszolgáltatások. A debil magyaroknál meg operatív törzset kell felállítani, hogy ne szarjanak be pár centi hótól.
Válasz erre
0
7
