Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kádár tisza párt magyar péter orbán baloldal

Lecsapott a gonosz Orbán-gyűlölő, sokba fog ez Magyar Péternek kerülni

2026. január 09. 06:15

Ennek sírás lesz a vége.

2026. január 09. 06:15
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. A jól ismert Orbán-gyűlölő újságíró kimutatta a foga fehérjét, sértegette a miniszterelnököt és kivetítette a vágyait a tőle megszokott agresszív, visszataszító módon:

»Orbán még nem tart ott, ahova Kádár eljutott. A bukást már látja, a bocsánatkérést képtelen kimondani, a felelősséget képtelen vállalni.  De hogy milyen lesz Orbán utolsó Kádár-beszéde arról kaphatott ízelítőt az, aki nagyon figyelt ezen a héten.«

Ez bizony hatalmas öngól. Úgy általában lenézni, lebecsülni az ellenfelet nagyon rossz ómen. A vágyvezérelt álmait projektálni az emberek felé szintén nem a legjobb dolog. Túlzott önbizalmat, sőt elbizakodást is okozhat a baloldalon. Már most azt látjuk, hogy a Tisza-szavazók gyakorlatilag készpénznek veszik a győzelmüket.

Közvélemény-kutatások sorával igyekszik fenntartani politikai lendületének látszatát a Tisza Párt elnöke is. Magyar Péter az elmúlt hetekben egymás után rendelte meg azokat a felméréseket, amelyek kivétel nélkül kedvező képet festenek róla és pártjáról, miközben rendre az ellenzéki jelöltek győzelmét vetítik előre. A kutatásokat nem meglepő módon baloldali kötődésű, a manipulációs kerekasztalhoz tartozó intézetek készítik.

Az elnökség szinte minden egyéni körzetre kutatásokat rendelt meg, mindezt azért, hogy Péter igazolhassa, ő mindig mindent jól tud. Az egész azonban egy önbecsapás, ugyanis a nyilvánosságra hozott számok teljesen mások, mint amelyeket az intézetek kikutatnak – állítja a Magyar Nemzet informátora.”

Nyitókép: Parászka Boróka Facebook

 

 

Összesen 1 komment

piramis-2
2026. január 09. 07:32
Boróka kisasszony gyakorló elmebeteg. Épelméjű ember le sem szarja. Poloskáék meg ugyanaz mint a többi volt. (Jó, talán kicsit undorítóbbak.) Ki emlékszik még a Vona féle Jobbik kormányra? A Szél kormányra? A teljesen tapló Maki sem mondott ilyeneket. Pedig ő konkrétan hülye a pasziánszával együtt! Poloskáék pont így fognak bukni.
