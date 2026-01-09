Most aztán pisloghat Ruszin-Szendi Romulusz: immár az ügyészség térfelén pattog a labda

A Mandiner több alkalommal is beszámolt már Ruszin-Szendi Romulusz viselt dolgairól. Többek között arról, hogy a NATO ülésein Slava Ukraini, azaz Dicsőség Ukrajnának mondattal zárta a felszólalásait. Ráadásul az is kiderült Magyar Péter emberéről, hogy közpénzen végzett zsírleszívást. Sokakat azonban talán az döbbentett meg a legjobban, hogy fegyvert viselt a rendezvényeken.