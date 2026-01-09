Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt magyar péter tényi istván rendőrség Magyarország ellenzék ügyészség Kötcse baloldal

Most aztán pisloghat Ruszin-Szendi Romulusz: immár az ügyészség térfelén pattog a labda

2026. január 09. 17:31

Teljesen elszabadult Kötcsén Magyar Péter embere.

2026. január 09. 17:31
null

A Mandiner még szeptemberben beszámolt róla, hogy nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki.

 

Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az gondolt egyet, majd nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Reagált a rendőrség

Az eset kapcsán pénteken ezt tette közzé a rendőrség: „a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, meglökött egy újságírót. Az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek.”

A Mandiner több alkalommal is beszámolt már Ruszin-Szendi Romulusz viselt dolgairól. Többek között arról, hogy a NATO ülésein Slava Ukraini, azaz Dicsőség Ukrajnának mondattal zárta a felszólalásait. Ráadásul az is kiderült Magyar Péter emberéről, hogy közpénzen végzett zsírleszívást. Sokakat azonban talán az döbbentett meg a legjobban, hogy fegyvert viselt a rendezvényeken.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

packó_
2026. január 09. 18:06
Megint a bunkó címszerkesztő van a Mandinál? "pisloghat..."
nyafika
2026. január 09. 17:56
Grogu 2026. január 09. 17:50 Ez aztán a komoly ügy vazze, nagyon hasznos ha a rendőrség ilyenekre fordítja az erőforrásait... - Bazdmeg, eltévesztetted a házszámot! A cikkhez szólj hozzá, ne tereld a témát! Szarevő gyáva TiSzaros csicska...
Grogu
2026. január 09. 17:50
Ez aztán a komoly ügy vazze, nagyon hasznos ha a rendőrség ilyenekre fordítja az erőforrásait... Tudom, ez nem annyira fontos, csak csendben kérdezem, hogy MNB ügyben van vmi hír? Vagy volner pali bácsi milliós sikkasztásáról? Vagy szőlő utca? Vagy paks2? Vagy az EU-s források visszaélései: Számos nyomozás folyik uniós támogatások (pl. agrártámogatások, felzárkóztató programok) jogellenes elnyerése és felhasználása miatt, gyakran "milliárdos" tételek forognak kockán. Vagy közbeszerzési csalások: Nagy infrastrukturális projektek (útépítés, középületek, digitális fejlesztések) kapcsán merülnek fel kérdések, ahol összefonódnak a politikai és üzleti körök. Vagy az energetikai és ingatlanügyek: A megújuló energia és nagy ingatlanberuházások területén is vizsgálnak visszaéléseket. Várjuk nagyon a független ügyészség eredményeit ez ügyekben is! - de persze először ezt a lökdösődést kell kivizsgálásni alaposan, mert az aztán nagyon veszélyes a társadalomra..
nuevoreynuevaley
2026. január 09. 17:49
Jo a vergodes, ne hagyjatok abba "Még Ruszin-Szendit sem volt képes lefegyverezni a NER, sőt ők fizetnek milliós sérelemdíjat neki Forrás: ht tps://kuruc.info/r/2/296982/"
