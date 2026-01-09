Most aztán pisloghat Ruszin-Szendi Romulusz: immár az ügyészség térfelén pattog a labda

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
Teljesen elszabadult Kötcsén Magyar Péter embere.
A Mandiner még szeptemberben beszámolt róla, hogy nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki.
Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az gondolt egyet, majd nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.
Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.
Az eset kapcsán pénteken ezt tette közzé a rendőrség: „a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, meglökött egy újságírót. Az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek.”
A Mandiner több alkalommal is beszámolt már Ruszin-Szendi Romulusz viselt dolgairól. Többek között arról, hogy a NATO ülésein Slava Ukraini, azaz Dicsőség Ukrajnának mondattal zárta a felszólalásait. Ráadásul az is kiderült Magyar Péter emberéről, hogy közpénzen végzett zsírleszívást. Sokakat azonban talán az döbbentett meg a legjobban, hogy fegyvert viselt a rendezvényeken.
