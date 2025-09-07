Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
A gyanú: garázdaság.
Mint arról vasárnap már beszámoltunk, nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki.
Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az gondolt egyet nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.
Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.
„Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog.
Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított”.
– írta az ügyvéd.
***
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.