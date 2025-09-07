Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen

Mint arról vasárnap már beszámoltunk, nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki.

Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az gondolt egyet nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.