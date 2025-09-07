Ft
09. 07.
vasárnap
bűntetőjog Magyarország

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen

2025. szeptember 07. 15:18

A gyanú: garázdaság.

2025. szeptember 07. 15:18
null

Mint arról vasárnap már beszámoltunk, nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki. 

Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, az gondolt egyet nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

„Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. 

Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított”.

– írta az ügyvéd.

***

