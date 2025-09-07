Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)

Nincs vége, Tarr Zoltán tényleg teljesen elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Fellökte riporterünket Ruszin-Szendi Romulusz, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük:
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton
Ezt is ajánljuk a témában
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.