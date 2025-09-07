Ft
Ruszin-Szendi Romolusz Tisza Magyar Péter Mandiner

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 12:35

A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.

2025. szeptember 07. 12:35
Ruszin-Szendi Romulusz

Fellökte riporterünket Ruszin-Szendi Romulusz, amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük:

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Bitrex®
2025. szeptember 07. 14:20
Mit hozott eddig a Tisza? Szemetet Ukrajnából és a Fideszből...
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 07. 13:57
- Hogy köszöntik Romuluszt? - ??? - Hi! 😄
chief Bromden
2025. szeptember 07. 13:53
Fellökte? Akkor ez a cikk a vakoknak szól?
madre79
2025. szeptember 07. 13:48
Pártállástól függetlenül a riporterek dolgozni mennek ilyen helyekre, de nyilván van olyan szervezet, amelynek ki kellene állni a médiamunkások (nem szeretem ezt szót, de most kénytelen vagyok így használni) érdekei mellett, a biztonságukról már nem is szólva! Az, hogy egy ilyen senkiházi következmény nélkül sértegeti és fizikálisan bántalmazza a média dolgozóit, az minden határon túl megy. Csak azt nem tudom, hogy a bántalmazottak mégis miért tolják ennek a szemét alaknak a szekerét. Jobb soha nem lesz, csakis rosszabb!
