szentkirályi alexandra fidesz karácsony gergely

Ezzel indult a nap: Karácsony Gergely és néhány tiszás politikus is beleszaladt egy sistergős pofonba

2026. január 08. 12:26

„Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni” – fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

null

„Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont 

lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált” 

mondta Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában csütörtökön az Origo összefoglalója szerint.  

Hozzátette: „azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna”.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője a szilveszteri eseményekre is reagált, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre. Úgy fogalmazott:

ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen.”

„Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő” – fűzte hozzá.

A politikus szerint ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a háborús fősodor mögé be fog-e állni a Tisza. „Ezek az emberek ott voltak azoknál a döntéseknél, amelyek a háború felé vezetik Európát, például támogatták Ukrajna teljes értékű uniós tagságát, Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezik, hogy mindenkit berántanak, ha arra szükség van, de a tiszás jelöltek is elmondják, hogy milyen rossz, hogy nincs sorkatonaság. A saját szájukkal fedik fel szándékaikat, hiába állítja azt Magyar Péter, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását” – mutatott rá.

A budapesti jelöltállítással kapcsolatban Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: 

a mi jelöltjeink kipróbált emberek, ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben letett már valamit az asztalra”.

Hozzátette: 

a Fidesz-kormány olyan dolgokat valósított meg az elmúlt 15 évben, mint a tanárok béremelése, a családtámogatások kiterjesztése, a munkahelyek teremtése vagy az egészségügyi fejlesztések.

„Tény, hogy sok új jelöltünk van, akik lelkesek és ambiciózusak, szemben a Tisza jelöltjeivel, akik zömmel bent ülnek a Fővárosi Közgyűlésben, és rendkívül felkészületlenek – fogalmazott, majd 

példaként említette Gerzsenyi Gabriellát, aki szerint a rezsicsökkentés rossz, valamint Kollár Kingát, aki pedig azon örömködik az EP-ben, hogy ami rossz a magyar embereknek, az a Tiszának csak jó” 

– fejtette ki.

Szentkirályi Alexandra arra is figyelmeztetett, hogy mit jelentene a Tisza megszorítócsomagja a budapestiekre nézve, mit jelent a lakosságra nézve a progresszív adóemelés, a fizetős egészségügy vagy a vállalkozások megsarcolása.

Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni”

– összegzett a politikus.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:

sagirdilsiz-2
2026. január 08. 13:19
A Blikken fut egy szavazás, ahol csak néhány száz a választ adók száma, de 74% úgy érzi, hogy megroppant az anyagi helyzete januárban. . mindezt még a Tisza nélkül.
orokkuruc-2
2026. január 08. 13:13
Hát akkor Karógeri szavazócsapatában Szandra okozta még a havat is.
Mich99
2026. január 08. 12:38
Kamu Geri minden nap feldugja magának. Ez az egyetlen, amit csinál, a hó ellen is...
