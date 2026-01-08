Ezzel indult a nap: Karácsony Gergely és néhány tiszás politikus is beleszaladt egy sistergős pofonba

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
„Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni” – fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
„Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont
lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált”
– mondta Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában csütörtökön az Origo összefoglalója szerint.
Hozzátette: „azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna”.
A budapesti Fidesz frakcióvezetője a szilveszteri eseményekre is reagált, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre. Úgy fogalmazott:
ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen.”
„Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő” – fűzte hozzá.
A politikus szerint ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a háborús fősodor mögé be fog-e állni a Tisza. „Ezek az emberek ott voltak azoknál a döntéseknél, amelyek a háború felé vezetik Európát, például támogatták Ukrajna teljes értékű uniós tagságát, Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezik, hogy mindenkit berántanak, ha arra szükség van, de a tiszás jelöltek is elmondják, hogy milyen rossz, hogy nincs sorkatonaság. A saját szájukkal fedik fel szándékaikat, hiába állítja azt Magyar Péter, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását” – mutatott rá.
A budapesti jelöltállítással kapcsolatban Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott:
a mi jelöltjeink kipróbált emberek, ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben letett már valamit az asztalra”.
Hozzátette:
a Fidesz-kormány olyan dolgokat valósított meg az elmúlt 15 évben, mint a tanárok béremelése, a családtámogatások kiterjesztése, a munkahelyek teremtése vagy az egészségügyi fejlesztések.
„Tény, hogy sok új jelöltünk van, akik lelkesek és ambiciózusak, szemben a Tisza jelöltjeivel, akik zömmel bent ülnek a Fővárosi Közgyűlésben, és rendkívül felkészületlenek – fogalmazott, majd
példaként említette Gerzsenyi Gabriellát, aki szerint a rezsicsökkentés rossz, valamint Kollár Kingát, aki pedig azon örömködik az EP-ben, hogy ami rossz a magyar embereknek, az a Tiszának csak jó”
– fejtette ki.
Szentkirályi Alexandra arra is figyelmeztetett, hogy mit jelentene a Tisza megszorítócsomagja a budapestiekre nézve, mit jelent a lakosságra nézve a progresszív adóemelés, a fizetős egészségügy vagy a vállalkozások megsarcolása.
Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni”
– összegzett a politikus.
A teljes beszélgetést itt nézheti meg:
Nyitókép: