Ezzel indult a nap: Karácsony Gergely és néhány tiszás politikus is beleszaladt egy sistergős pofonba

A budapesti Fidesz frakcióvezetője a szilveszteri eseményekre is reagált, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre. Úgy fogalmazott:

ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen.”

„Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő” – fűzte hozzá.

A politikus szerint ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a háborús fősodor mögé be fog-e állni a Tisza. „Ezek az emberek ott voltak azoknál a döntéseknél, amelyek a háború felé vezetik Európát, például támogatták Ukrajna teljes értékű uniós tagságát, Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezik, hogy mindenkit berántanak, ha arra szükség van, de a tiszás jelöltek is elmondják, hogy milyen rossz, hogy nincs sorkatonaság. A saját szájukkal fedik fel szándékaikat, hiába állítja azt Magyar Péter, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását” – mutatott rá.

A budapesti jelöltállítással kapcsolatban Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: