Előbb-utóbb belerokkan az Unió Ukrajna támogatásába

„800 milliárd dollárra lenne szüksége Ukrajnának a következő 10 évben az állam működtetésére – ezt állította legalábbis az ország miniszterelnöke, miután a napokban egyeztetett az őket támogató országok képviselőivel. Az összeg önmagában felfoghatatlan és csak úgy lehet értelmezni, ha valamihez viszonyítjuk. 800 milliárd dollár, vagyis 280 ezer milliárd forint 4 évnyi magyar GDP-nek felel meg, és 40 évig (!) lehetne belőle fizetni az összes magyar nyugdíjat. Így válik érthetővé, hogy mennyi pénzről van szó. És ez ráadásul »csak« az ország működtetésére menne, nincs benne a hadseregre és a védelemre szánt kiadás.

Felmerül az a kérdés is, hogy vajon mivel számolnak Ukrajnában, ha úgy gondolják, hogy még 10 évig nem tud a saját lábára állni az ország? Egy működő államnak ugyanis vannak bevételei, amelyekből a kiadásait fedezi, az esetleges különbözetre pedig hitelt vesz fel, amelyet évről évre törleszt. A 10 éves finanszírozási igény azt mutatja, hogy