Előbb-utóbb belerokkan az Unió Ukrajna támogatásába

Orbán Viktor: Nyilvánosságra hozzuk a brüsszeli tervet – ezt akarják a magyarok nyakába varrni
Döbbenetes mennyiségű pénzt kér Ukrajna a következő tíz évre.
Az újabb kijevi finanszírozási igényt jó eséllyel ismét Brüsszelnek kellene kifizetnie.
„800 milliárd dollárra lenne szüksége Ukrajnának a következő 10 évben az állam működtetésére – ezt állította legalábbis az ország miniszterelnöke, miután a napokban egyeztetett az őket támogató országok képviselőivel. Az összeg önmagában felfoghatatlan és csak úgy lehet értelmezni, ha valamihez viszonyítjuk. 800 milliárd dollár, vagyis 280 ezer milliárd forint 4 évnyi magyar GDP-nek felel meg, és 40 évig (!) lehetne belőle fizetni az összes magyar nyugdíjat. Így válik érthetővé, hogy mennyi pénzről van szó. És ez ráadásul »csak« az ország működtetésére menne, nincs benne a hadseregre és a védelemre szánt kiadás.
Felmerül az a kérdés is, hogy vajon mivel számolnak Ukrajnában, ha úgy gondolják, hogy még 10 évig nem tud a saját lábára állni az ország? Egy működő államnak ugyanis vannak bevételei, amelyekből a kiadásait fedezi, az esetleges különbözetre pedig hitelt vesz fel, amelyet évről évre törleszt. A 10 éves finanszírozási igény azt mutatja, hogy
Kijevben nem számolnak azzal, hogy Ukrajna egyhamar újra működőképes állam lesz. Brüsszel pedig így egy feneketlen kútba önti az egyre nagyobb összegeket.
Nem véletlen, hogy az uniós tisztségviselők is egyre jobban vakarják a fejüket, amikor az Ukrajnába szánt pénzek fedezete szóba kerül. Éppen ezért ragaszkodtak görcsösen a zárolt orosz vagyon felhasználásához és éppen ezért mentek bele végül abba, hogy 24 uniós ország – Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot kivéve – közösen vesz fel hitelt, hogy támogassa a háborúban álló országot. Az, hogy ezzel a saját unokáik jövőjét adják el? Úgy tűnik, már ez sem számít.
Csakhogy arra a pénzre, amit Ukrajnába küldenek, a saját gazdaságaikban, a saját állampolgáraiknak is szüksége lenne. Az ezzel kapcsolatos társadalmi elégedetlenség pedig egyre csak növekszik és előbb-utóbb robbanni fog. Sajnos jó eséllyel akkor, amikor már késő lesz, amikor a pénz már ott lesz a kijevi arany wc-kben és bottal üthetik a nyomát.”
