Na, már csak ő hiányzott: Josep Borrell kiosztotta Magyarországot, de Von der Leyen is megkapta a magáét

Földbe döngölte Ursula von der Leyent a korábbi főképviselő, majd az EU-ról is mondott pár keresetlen szót
Josep Borrell szerint az Európai Unió már aligha tekinthető világpolitikai tényezőnek.
Az Európai Unió volt külügyi főképviselője bírálta az EU „túlzott engedékenységét” Washingtonnal szemben, külön kiemelve Orbán Viktort, aki Donald Trump szövetségeseként egyedüliként nem írta alá az elítélő nyilatkozatot.
Josep Borrell, az EU volt külügyi főképviselője szerint az Egyesült Államok Venezuelában nem a demokrácia helyreállítására törekszik, hanem természeti erőforrásai megszerzésére – írja a Hotnews.
Borrell bírálta az EU „túlzott engedékenységét” Washingtonnal szemben,
külön kiemelve Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki Donald Trump szövetségeseként egyedüliként nem írta alá az uniós elítélő nyilatkozatot.
Borrell úgy véli, Európának önálló védelmi képességeket kell kialakítania, mert jelenleg amerikai katonai protektorátusban él.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.