01. 08.
csütörtök
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
josep borrell von der leyen magyarország egyesült államok eu orbán viktor

Na, már csak ő hiányzott: Josep Borrell kiosztotta Magyarországot, de Von der Leyen is megkapta a magáét

2026. január 08. 11:00

Az Európai Unió volt külügyi főképviselője bírálta az EU „túlzott engedékenységét" Washingtonnal szemben, külön kiemelve Orbán Viktort, aki Donald Trump szövetségeseként egyedüliként nem írta alá az elítélő nyilatkozatot.

2026. január 08. 11:00
null

Josep Borrell, az EU volt külügyi főképviselője szerint az Egyesült Államok Venezuelában nem a demokrácia helyreállítására törekszik, hanem természeti erőforrásai megszerzésére – írja a Hotnews.

Borrell bírálta az EU „túlzott engedékenységét" Washingtonnal szemben,

külön kiemelve Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki Donald Trump szövetségeseként egyedüliként nem írta alá az uniós elítélő nyilatkozatot.

Borrell úgy véli, Európának önálló védelmi képességeket kell kialakítania, mert jelenleg amerikai katonai protektorátusban él.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

citromosParizer
2026. január 08. 13:02
ez EU Lendvai Ildikója előmászott a fényre...
Kerezs
2026. január 08. 12:52
A jelentéktelenség hangja. (bár, nagy a verseny)
madre79
2026. január 08. 12:45
Ez a sok szemét mind a hatalmat és a háborús pénzt akarja!
iphone-13
2026. január 08. 12:44
EZ A VÉN ELMEBETEG IS ELŐBÚJT A PÖCEGÖDÖRBŐL, MEHET IS VISSZA A PICSÁBA EZ A TRÁGYA
