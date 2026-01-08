Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brfk dudás miklós bűncselekmény büntető törvénykönyv testi sértés

Dudás-ügy: ezen múlik, hogy testi sértés vagy emberölés történt-e

2026. január 08. 11:22

Komoly következményei vannak a minősítésnek.

2026. január 08. 11:22
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklóst, a korábbi világbajnok és olimpiai helyezett kajakozót Budapest XVIII. kerületi lakásában. Egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat, miután nem érte el őt, így zárszakértő segítségével nyitották fel az ajtót, és akkor bukkantak a sportoló holttestére.

Kezdetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálták a haláleset körülményeit. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során az igazságügyi orvosszakértő olyan sérüléseket észlelt az elhunyton, amelyek keletkezésének körülményeinek megállapítása nyomozást igényel. Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntette miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás célja pontosan annak tisztázása, hogyan keletkeztek ezek a sérülések.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Borbély Zoltán ügyvéd a történtekkel kapcsolatban az Indexnek azt hangsúlyozta: a büntetőeljárás indítása önmagában még nem bizonyít bűncselekményt, de egy 34 éves, kiváló sportoló halála mindenképpen hatalmas tragédia, és a vizsgálat akár igazolhatja, akár cáfolhatja harmadik személy érintettségét.

Ezt is ajánljuk a témában

A halált okozó testi sértés jogi háttere

A Büntető törvénykönyv az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények közé sorolja a testi sértést. Az alapfokozat a könnyű testi sértés (vétség), ha a sérülés 8 napon belül gyógyul, büntetése legfeljebb 2 év szabadságvesztés – gyakorlatilag ritkán jár letöltendő börtönnel.

Súlyos testi sértésről (bűntett) beszélünk, ha a gyógyulás 8 napon túl tart, büntetése akár 3 év, minősített esetben (pl. aljas indokból vagy védekezésre képtelen személy ellen) akár 5 év. Ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz, a büntetési tétel 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Ezzel szemben az emberölés büntetési tétele Magyarországon alapesetben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, de minősített esetekben 10-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. 

Kulcsfontosságú különbség az emberöléstől:

halált okozó testi sértésnél az elkövető szándéka nem terjed ki a halál bekövetkeztére, még eshetőlegesen sem – ezt nevezik „szándékon túli eredményű” bűncselekménynek.

A pontos minősítéshez igazságügyi orvosszakértő vizsgálja az okozati összefüggéseket, eszközöket és mechanizmust.

Nyitókép forrása: Kovács Tamás / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 08. 13:06
Ha meghal a bántalmazott, akkor gyilkosság történt. Nem bonyolult..
Válasz erre
1
0
jump-ing
2026. január 08. 12:46
Nem mindegy? Kurvára átküldték a másvilágra, méghozzá eltervezetten. Témadták korábban más családtagját is.. Idióta Pintérművek nem akar dolgfozni.. (Szőlő utca)
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2026. január 08. 12:00
Na, egy igazi semmitmondó összefoglaló a semmiről. Kurvára kellenek a kattintások!
Válasz erre
0
1
Gintonic68
2026. január 08. 11:55
Ha zárva volt az ajtó, akkor vagy volt kulcsa annak, aki lakásban volt, vagy a sportoló még élt, amikor valaki elmehetett és ő zárta be az ajtót! A kulcs a kulcs!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!