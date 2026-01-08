Dudás-ügy: ezen múlik, hogy testi sértés vagy emberölés történt-e

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklóst, a korábbi világbajnok és olimpiai helyezett kajakozót Budapest XVIII. kerületi lakásában. Egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat, miután nem érte el őt, így zárszakértő segítségével nyitották fel az ajtót, és akkor bukkantak a sportoló holttestére.

Kezdetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálták a haláleset körülményeit. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során az igazságügyi orvosszakértő olyan sérüléseket észlelt az elhunyton, amelyek keletkezésének körülményeinek megállapítása nyomozást igényel. Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntette miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás célja pontosan annak tisztázása, hogyan keletkeztek ezek a sérülések.