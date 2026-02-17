Ft
02. 17.
kedd
antifa csoport maja t fővárosi főügyészség vádlott büntetés testi sértés budapest

Nem ússza meg ilyen könnyen a magyar-verő, transz antifás: Maja T. büntetésének súlyosbítását kérte az ügyészség

2026. február 17. 12:57

Maja T. ügyének tárgyalása másodfokon folytatódik.

2026. február 17. 12:57
null

Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Főügyészség a Maja T. és társai ellen folyó büntetőügyben – értesült a Magyar Nemzet.

A bíróság február elején hozott elsőfokú döntést a budapesti antifa-támadások ügyében. A nembinárisként azonosított Maja T.-t nyolc év fegyházbüntetésre ítélték, amely ítélet azonban még nem emelkedett jogerőre. A vádlottak szervezetten követtek el erőszakos cselekményeket 2023 februárjában: 

Budapest négy különböző helyszínén összesen nyolc ártatlan járókelőt támadtak meg, akiket brutálisan bántalmaztak. Több sértett súlyos sérüléseket is szenvedett.

Az ügyészség Maja T. és egy másik vádlott esetében a kiszabott fegyházbüntetés súlyosbítását, hosszabb tartamú szabadságvesztést és ennek megfelelően hosszabb ideig tartó Magyarországról való kiutasítást kért.

Egy további, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében a felfüggesztés mellőzését és végrehajtandó, fegyház fokozatú büntetés kiszabását indítványozták.

A vád szerint a támadók az áldozatokat katonai jellegű öltözetük – terepmintás ruházat, bakancs, sötét kabát – alapján választották ki, és azt feltételezték róluk, hogy a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői, ezért brutálisan megverték őket. A sértettekről azonban kiderült, nem vettek részt az eseményen.

A büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság indította közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt. A rendőrök több gyanúsítottat már ruházatuk alapján azonosítottak, majd követni kezdték őket, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el az elsőként azonosított három elkövetőt: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi Ilaria Salis volt, aki azóta európai parlamenti mandátumot szerzett, így mentelmi jog illeti meg. A gyanúsítottaknál többek között műanyag borítású kalapácsot, ólommal bélelt kesztyűt, viperát és gázspray-t találtak.

Az eljárás során további feltételezett elkövetőket is azonosítottak, köztük Maja T.-t. Az ügyészség őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérletével vádolta meg. 

Az ügy másodfokon folytatódik.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

europész
2026. február 17. 14:22
Igazsagszolgak miert nem veszitek komolyan a terrorcselekmenyt?Miert hiszitek,hogy ezek megvaltoznak nyolc ev mulva?
papalimapapa
2026. február 17. 14:06
15 év a váci fegyházban! Izomagyúakkal összezárva... csak hogy érezze a törődést. A digó kurvát, azt az Ilaria Salis nevezetűt - mentelmi jog ide vagy oda - Brüsszelben elkapni, kezét lábát eltörni, fogait kiverni! Csak hogy ő is érezze a törődést.
lyon-v-2
2026. február 17. 14:05
Na végre. Pont ezt írtam a múltkor, hogy előre kitervel, szándékosan, bűnszövetségben elkövetett tehát a maximális létező büntető tételt kellene alkalmazni rájuk. Csak a véletlen szerencsén múlhatott az is, hogy nem halt bele valaki.
khomeini
2026. február 17. 13:56
"salátás 2026. február 17. 13:30 szerintem nem fog úgy vigyorogni, mint eddig " Ha minden jól megy, fingani sem fog többé hangosan
