Nem ússza meg ilyen könnyen a magyar-verő, transz antifás: Maja T. büntetésének súlyosbítását kérte az ügyészség

Az ügyészség Maja T. és egy másik vádlott esetében a kiszabott fegyházbüntetés súlyosbítását, hosszabb tartamú szabadságvesztést és ennek megfelelően hosszabb ideig tartó Magyarországról való kiutasítást kért.

Egy további, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében a felfüggesztés mellőzését és végrehajtandó, fegyház fokozatú büntetés kiszabását indítványozták.

A vád szerint a támadók az áldozatokat katonai jellegű öltözetük – terepmintás ruházat, bakancs, sötét kabát – alapján választották ki, és azt feltételezték róluk, hogy a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői, ezért brutálisan megverték őket. A sértettekről azonban kiderült, nem vettek részt az eseményen.

A büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság indította közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt. A rendőrök több gyanúsítottat már ruházatuk alapján azonosítottak, majd követni kezdték őket, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el az elsőként azonosított három elkövetőt: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi Ilaria Salis volt, aki azóta európai parlamenti mandátumot szerzett, így mentelmi jog illeti meg. A gyanúsítottaknál többek között műanyag borítású kalapácsot, ólommal bélelt kesztyűt, viperát és gázspray-t találtak.

Az eljárás során további feltételezett elkövetőket is azonosítottak, köztük Maja T.-t. Az ügyészség őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérletével vádolta meg.