bűncselekmény erőszak migráns Olaszország

Rendkívüli szigor: húzzák az időt a magyar lányok megerőszakolásával vádolt afrikai migránsok

2026. február 16. 16:57

A vádlottak védője további időt kért.

2026. február 16. 16:57
null

Mint arról beszámoltunk, a szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amelyen az ügyész két vádlott esetében hét év és négy hónap, míg harmadik társuknál hét év és hat hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az ügyben három marokkói elkövetővel szemben zajlik az eljárás.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.

A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Alessandro FUCARINI / AFP

Összesen 6 komment

Interista
2026. február 16. 18:30
Kiherélni a szarházi migránsokat.!!! Érzéstelenítés nélkül. Fejlett nyugat, mi?
Válasz erre
0
0
Welszibard
2026. február 16. 18:22
Akkor bezzeg nem volt sürgős a halasztás, amikor a vétlen két magyar nőt erőszakolták? Ez az ügyvédek nyílt elodázási újabb kísérlete.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. február 16. 17:42
előbb lesznek megbaszva, mint a mi karateedzőink és gyilkos sofőrjeink.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2026. február 16. 17:32
Ha teszem azt, izraeli nőket erőszakoltak volna meg, már nem élnének. Kicsit (nem kicsit) irigylem az ottani titkosszolgálatot.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!