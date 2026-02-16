Rendkívüli szigor: húzzák az időt a magyar lányok megerőszakolásával vádolt afrikai migránsok

Mint arról beszámoltunk, a szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amelyen az ügyész két vádlott esetében hét év és négy hónap, míg harmadik társuknál hét év és hat hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az ügyben három marokkói elkövetővel szemben zajlik az eljárás.