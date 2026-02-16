Rendkívüli szigor: húzzák az időt a magyar lányok megerőszakolásával vádolt afrikai migránsok

Súlyos büntetésre számíthatnak a migránsok, akik magyar nőket bántalmaztak szexuálisan Szicíliában
A két traumatizált nő nem lesz jelen a tárgyaláson.
A vádlottak védője további időt kért.
Mint arról beszámoltunk, a szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amelyen az ügyész két vádlott esetében hét év és négy hónap, míg harmadik társuknál hét év és hat hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az ügyben három marokkói elkövetővel szemben zajlik az eljárás.
A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.
A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.
A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.
A miniszterelnök köszönetet mondott Matteo Salvininek az áldozatok melletti kiállásért.
(Mandiner/MTI)
