Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szicília Matteo Salvini nemi erőszak migráció Olaszország Liga Orbán Viktor

Megszólalt Orbán Viktor a magyar nők ellen elkövetett szicíliai szexuális erőszak kapcsán: leszögezte, kinek a lelkiismeretén szárad

2025. szeptember 09. 12:30

A miniszterelnök köszönetet mondott Matteo Salvininek az áldozatok melletti kiállásért.

2025. szeptember 09. 12:30
null

Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott köszönetet mondott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.

„Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett. 

Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. 

Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad. Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”

 – írta a miniszterelnök.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Szicíliában letartóztattak három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csoportos szexuális erőszakot követtek el két magyar turista ellen Catania közelében. A hatóságok a sértettek jelzései és mobiltelefonos helymeghatározás alapján azonosították a helyszínt, és rövid időn belül elfogták az elkövetőket.

Az ügy nagy visszhangot keltett az olasz közéletben is. A Matteo Salvini által vezetett Liga pedig szolidaritásáról biztosította a sértetteket és Magyarországot.

Akár 8-12 évet is kaphatnak az elkövetők

Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint 

az elkövetőkre 8–12 év börtön várhat, mivel a cselekmény több bűncselekményt is magában foglal: szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése és kábítószer-fogyasztásra kényszerítés. 

A letartóztatott marokkói migránsokat bíróság elé állítják, ítélet után kitoloncolják, az áldozatok pedig kártérítést igényelhetnek az államtól, ha az elkövetőknek nincs anyagi fedezetük. Az ügyészség vizsgálhatja továbbá, hogy a hatóságok felelőssége felmerül-e az illegális bevándorlók országban tartózkodása miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. szeptember 09. 13:52
Hol van már a régi Európa??? Sehol, itt mélg van, de a mi gyerekeink is beveszik ezt a szivárványos dumát. Míg élnek az öregek, addig nem lesz fordulat, mert ők még nem a Netflixen szocializálódtak, hanem a ruszki katonákon.
Válasz erre
4
0
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 09. 13:32
Csak ezen üggyel kapcsolatosan. Az erőszaktevőket nem lecsukni, hanem felkötni kell faszuknál fogva........................................... Viszont meg szeretném kérdezni, ha a két hölgy önszántából ült be ezeknek a homoki majmoknak a kocsijába..............................mégis mire számítottak??????????????????????????
Válasz erre
3
0
gyozobakancsa
2025. szeptember 09. 13:30
pipa89 2025. szeptember 09. 13:27 Aki nem hajlandó a befogadó ország jogrendjét, kulturális szokásait betartani, az húzzon vissza oda, ahonnan származik! Kikre gondoltál a cigányokra?
Válasz erre
0
3
pipa89
2025. szeptember 09. 13:27
Aki nem hajlandó a befogadó ország jogrendjét, kulturális szokásait betartani, az húzzon vissza oda, ahonnan származik!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!