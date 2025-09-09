Megszólalt Orbán Viktor a magyar nők ellen elkövetett szicíliai szexuális erőszak kapcsán: leszögezte, kinek a lelkiismeretén szárad

Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott köszönetet mondott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.
„Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett.
Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz.
Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad. Ez így nem mehet tovább! Lázadás, lázadás, lázadás!”
– írta a miniszterelnök.