Megszólalt Orbán Viktor a magyar nők ellen elkövetett szicíliai szexuális erőszak kapcsán: leszögezte, kinek a lelkiismeretén szárad

Ahogy arról korábban beszámoltunk Szicíliában letartóztattak három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csoportos szexuális erőszakot követtek el két magyar turista ellen Catania közelében. A hatóságok a sértettek jelzései és mobiltelefonos helymeghatározás alapján azonosították a helyszínt, és rövid időn belül elfogták az elkövetőket.

Az ügy nagy visszhangot keltett az olasz közéletben is. A Matteo Salvini által vezetett Liga pedig szolidaritásáról biztosította a sértetteket és Magyarországot.

Akár 8-12 évet is kaphatnak az elkövetők

Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint