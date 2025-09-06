Ft
09. 06.
szombat
szicília erőszak migráció magyar Olaszország Liga

Magyar turisták elleni támadás: a Liga szolidaritásáról biztosította a sértetteket és Magyarországot

2025. szeptember 06. 21:23

Egy római ügyvéd szerint akár 8-12 évet is kaphatnak az elkövetők.

2025. szeptember 06. 21:23
null

Szicíliában letartóztattak három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csoportos szexuális erőszakot követtek el két magyar turista ellen Catania közelében. 

A hatóságok a sértettek jelzései és mobiltelefonos helymeghatározás alapján azonosították a helyszínt, és rövid időn belül elfogták az elkövetőket – írja a Magyar Nemzet.

Az ügy nagy visszhangot keltett a helyi közéletben is. Vincenzo Figuccia, a Szicíliai Regionális Gyűlés képviselője együttérzéséről biztosította az áldozatokat, és szigorúbb büntetéseket sürgetett a hasonló bűncselekmények elkövetőivel szemben. A politikus a közbiztonság megerősítését és a lakosság, valamint a turisták védelmét nevezte elsődleges feladatnak.

Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője szintén elítélte a történteket, kiemelve, hogy az ilyen esetek nemcsak a sértetteknek okoznak súlyos károkat, hanem az ország megítélésére is árnyékot vetnek. 

A párt álláspontja szerint zéró toleranciára van szükség a szexuális erőszak elkövetőivel szemben.

Simone Billi a súlyos agressziót elszenvedett magyar nők mellett állt ki, és hangsúlyozta, hogy a jobbközép kormány folyamatosan dolgozik a közbiztonság helyreállításán, többek között a fokozott rendőri jelenléttel, a büntetések szigorításával és a kitoloncolások felgyorsításával.

Akár 8-12 évet is kaphatnak az elkövetők

Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint 

az elkövetőkre 8–12 év börtön várhat, mivel a cselekmény több bűncselekményt is magában foglal: szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése és kábítószer-fogyasztásra kényszerítés. 

A letartóztatott marokkói migránsokat bíróság elé állítják, ítélet után kitoloncolják, az áldozatok pedig kártérítést igényelhetnek az államtól, ha az elkövetőknek nincs anyagi fedezetük. Az ügyészség vizsgálhatja továbbá, hogy a hatóságok felelőssége felmerül-e az illegális bevándorlók országban tartózkodása miatt.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: GABRIEL BOUYS / AFP

