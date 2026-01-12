Ezért veszíthetnek a magyar gazdák is a Mercosur-megállapodással

Az Oeconomus elemzésben a Mercosur-szerződés kérdéses részeit is áttekintette és az EU-Mercosur közötti kapcsolatok átalakulását is végigvitte. Valamint kitértek arra is, hogy a magyar gazdákat mennyiben érintené a tervezet jelenlegi formában történő elfogadása. Emlékeztettek, az EU és a Mercosur-országok közötti egyeztetések relatív hosszú időszakra tekintenek vissza. Az első lépések a partnerség irányába még 1999-2000-ben kezdődtek, amikor az EU Tanácsa meghatározta a tárgyalási irányokat az úgynevezett Interregionális Társulási Megállapodásra vonatkozóan. 2000 áprilisában formálisan is elindultak a tárgyalások a felek között a szabadkereskedelmi megállapodás kialakításának feltételeiről.

Ezt követően egy hosszabb időszak következett, amikor érdemi előrelépés nem történt, majd a tárgyalások csak 2016-ban vettek új lendületet. 2019 júniusában az EU és a Mercosur országok képviselői elvi kereskedelmi megállapodásra jutottak, 2020 júniusában pedig lezárták az Együttműködés és Politikai Párbeszéd elnevezésű tárgyalási pillért. Ez volt az a szakasz, amikor a teljes társulási megállapodás tárgyalásai lényegében befejeződtek.

2023-tól a tárgyalások főleg a vitatott területekre terjedtek ki, vagyis leginkább a környezetvédelmi és mezőgazdasági ágazatokat érintő kérdésekre. 2025 szeptemberében az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtotta a megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatot, amely azonban heves vitákat generált mind az EU, mind a társadalmi és vállalati szinteken. Így a december közepére tervezett aláírási ceremónia így, főleg francia és olasz ellenállásra elmaradt. A további tárgyalásokat és egyeztetéseket 2026 januárjában tervezték folytatni a felek.