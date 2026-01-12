Kiborult a bili: már a Tisza kampánystábjában is berágtak Magyar Péter legújabb trollkodására

A Mandiner információi szerint vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz szlogenjét reklámozza. Mint arról a beszámoltunk, a Fidesz Magyar Péter szerint az MSZP 2010-es kampányából lopta a Fidesz – A biztos választás szlogenjét. Ennek nyomán a Tisza Párt vezére le is foglalta a biztosvalasztas.hu domaint, majd ugyanennek .ru és .eu végződésű verzióit is.

Csakhogy a szlogent nem lopta az MSZP-től a Fidesz, ahogy senki mástól sem. A 2010-es MSZP-szlogen az volt, hogy „Az MSZP a választás!” Ráadásul úgy használták, hogy