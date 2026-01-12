Kiborult a bili: már a Tisza kampánystábjában is berágtak Magyar Péter legújabb trollkodására

A puszta trollkodásával viszont roncsolja a kormányzóképességét, és csökkenti a komolyan vehetőségét. Márpedig a szomszédban dúló háború árnyékában,
különösen kiélezett nemzetközi helyzetben a választóknak nem trollokra van szükségük, hanem biztos pontokra, tapasztalt politikusokra.
Ami azt illeti, megint csak óriási a kontraszt: míg Magyar Péter gyerekes trollkodással és kommentelgetéssel van elfoglalva, addig Orbán Viktor és csapata a következő Trump-találkozót készítik elő. Mindezek mellett a kormány bevezette az édesanyák adómentességét, ami rendkívül népszerű intézkedés, a Nemzeti Adóhivatal számai szerint 163 ezer háromgyerekes édesanya már idén érvényesítette az adókedvezményt. Mint ismert: 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. Januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek. A kormány a nyugdíjasokat is segíti: az Országgyűlés decemberben megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, ezzel pedig eldőlt: februárban összesen öt heti pluszjuttatást kapnak az érintettek, a teljes 13. havit és egy negyed 14. havit. Továbbá a kormány emeli a minimálbért is.
A trollkodó Magyar Péterrel szemben óriási kontraszt, hogy Orbán Viktor mellett rengeteg külföldi politikus is kiáll. Mint arról a Mandiner beszámolt, Benjamin Netanjahu mellett – például – Aleksandar Vucic, Andrej Babis, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, Mateusz Morawieczki és Argentína elnöke is méltatta a magyar kormányfő politikáját.
Nyitókép: Képernyőfotó