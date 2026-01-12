Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter orbán viktor

Kiborult a bili: már a Tisza kampánystábjában is berágtak Magyar Péter legújabb trollkodására

2026. január 12. 13:10

Vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz szlogenjét reklámozza.

2026. január 12. 13:10
null

A Mandiner információi szerint vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz szlogenjét reklámozza. Mint arról a beszámoltunk, a Fidesz Magyar Péter szerint az MSZP 2010-es kampányából lopta a Fidesz – A biztos választás szlogenjét. Ennek nyomán a Tisza Párt vezére le is foglalta a biztosvalasztas.hu domaint, majd ugyanennek .ru és .eu végződésű verzióit is. 

Csakhogy a szlogent nem lopta az MSZP-től a Fidesz, ahogy senki mástól sem. A 2010-es MSZP-szlogen az volt, hogy „Az MSZP a választás!” Ráadásul úgy használták, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
  • „Ha békés, biztonságos országot akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!
  • „Ha biztos nyugdíjat akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”
  • „Ha félti a szabadságát, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”

Mindezek mellett Magyar Péter 0-24-ben a Fidesz szlogenjét reklámozza, amihez nem meglepő módon az amúgy rendkívül aktív Török Gábornak sincs egyetlen szava sem

Magyar Péter izzadós lájkkeresése nem új dolog: korábban a legnagyobb ellenzéki párt vezetője sodrófával és csavarkulccsal pózolt, miközben a magyar miniszterelnök véleményet két nagyhatalmi vezető is kikérte. Cikkünk itt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem hagyták viszont szó nélkül Magyar Péter új akcióját a Tisza kampánystábjában, a Mandiner úgy értesült, 

a csapat több tagja szerint is káros és kontraproduktív, hogy a Tisza Párt első embere a Fidesz szlogenjét reklámozza. 

Ráadásul a szlogenlopási ügy megint csak egy trollkodás Magyar Péter részéről. 

A puszta trollkodásával viszont roncsolja a kormányzóképességét, és csökkenti a komolyan vehetőségét. Márpedig a szomszédban dúló háború árnyékában, 

különösen kiélezett nemzetközi helyzetben a választóknak nem trollokra van szükségük, hanem biztos pontokra, tapasztalt politikusokra. 

Ami azt illeti, megint csak óriási a kontraszt: míg Magyar Péter gyerekes trollkodással és kommentelgetéssel van elfoglalva, addig Orbán Viktor és csapata a következő Trump-találkozót készítik elő. Mindezek mellett a kormány bevezette az édesanyák adómentességét, ami rendkívül népszerű intézkedés, a Nemzeti Adóhivatal számai szerint 163 ezer háromgyerekes édesanya már idén érvényesítette az adókedvezményt. Mint ismert: 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. Januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek. A kormány a nyugdíjasokat is segíti: az Országgyűlés decemberben megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, ezzel pedig eldőlt: februárban összesen öt heti pluszjuttatást kapnak az érintettek, a teljes 13. havit és egy negyed 14. havit. Továbbá a kormány emeli a minimálbért is. 

A trollkodó Magyar Péterrel szemben óriási kontraszt, hogy Orbán Viktor mellett rengeteg külföldi politikus is kiáll. Mint arról a Mandiner beszámolt, Benjamin Netanjahu mellett – például – Aleksandar Vucic, Andrej Babis, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, Mateusz Morawieczki és Argentína elnöke is méltatta a magyar kormányfő politikáját.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mondeos
2026. január 12. 14:30
Ezek már olyan Jakab Péteres magasságok. És a sok tiszabirka milyen önelégülten béget. Bohócok ezek.🤡
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. január 12. 14:25
belbuda 2026. január 12. 14:02 Tökéletesen szopatja az állampártot…😉 Ez nem szopatás, ez önégetés. Szopatni majd mi fogunk – pontosan három hónap múlva. Na, azt nézd majd meg, az az lesz. :)
Válasz erre
1
1
belbuda
2026. január 12. 14:23
A mandin ez ma a második biliborulás…komoly szinvonal…😂😂😂
Válasz erre
2
2
trokadero
2026. január 12. 14:22
"Troll-i" busszal menekülő részeg telefontolvaj.Szürreális.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!