Óriási a kontraszt: miközben Magyar Péter habos almással és kerékcserével gyűjt izzadva lájkokat, addig Orbán Viktor Trumppal és Putyinnal tárgyal

Futótűzként terjed az orosz médiában: ezek Orbán Viktor moszkvai látogatásának kulisszatitkai
A magyar kormányfő viszonylag olcsón megúszta a vacsorát.
A legnagyobb ellenzéki párt vezetője sodrófával és csavarkulccsal pózol, miközben a magyar miniszterelnök véleményet két nagyhatalmi vezető is kikéri.
„Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 15 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 1 kávéskanál sütőpor” – nem, ezt nem egy feltörekvő gasztroinfluenszer oldalán olvashatja, hanem a legnagyobb ellenzéki párt kormányzásra készülő vezetőjének közösségi oldalán. Miközben Orbán Viktor az orosz elnökkel tárgyalt, Magyar Péter az elmúlt héten leginkább azon pörgött, hogy bebizonyítsa a patyolatkonyhájában a „srácoknak” – ahogy a fiait nevezi – készült habos almást igenis ő sütötte.
Magyar Péter azután kényszerült magyarázkodásra, hogy a liszttől és a mosatlan edényekből mentes stúdiókonyhában lebukott. Mint arról a Mandiner is beszámolt: az előtte lévő tálon ugyanis visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel. Kapaszkodjanak meg, hogy bizonyítsa nem létező igazát, még egy videót is leforgatott a habos almás sütéséről.
Akinek ez nem volt elég, szombaton az ország jövője szempontjából rendkívül fontos képet posztolt: büszkén pózol egy autó hátsó kerekét tartva. A szöveg pedig így szól: „Jól jött a szabolcsi töltött káposzta a kerékcsere előtt😎 A második defekt a héten. Sietünk, mert nemsokára Székesfehérváron kell lennünk🫡ui.: legközelebb kormányt cserélünk…”. Erre egyébként Kocsis Máté is reagált: a Fidesz frakcióvezetője egy montázzsal tette egymás mellé Gyurcsány Ferencet és a Tisza Párt elnökét, majd annyit írt:
Defektesek régen és most.”
Kommentben hozzátette: „A pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot Brüsszelből.”
Miután túl sokan kérdőjelezték meg, hogy valóban Magyar Péter cserélte a kereket, vidóban bizonyította, meg tudja ugrani ezt a feladatot.
Szükség is van a hasonló tartalmakra, ugyanis
el kell terelni a figyelmet a kiszivárgott tiszás megszorítócsomagról,
ami többek között brutális adóemelést, megvont kedvezményeket, új járulékokat és csökkenő nettó béreket tartalmaz. De azt is hivatottak elfedni ezeket a posztok, hogy jelentős mértékben apad a Tisza, amit már a a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismer.
Ennek egyik jele, hogy
alig párszáz ember volt kíváncsi Magyar Péterre Nyíregyházán.
„Még egy kis parkolót sem tudott megtölteni” – állapította meg Deák Dániel, aki még egy fotót is bemutatott ennek kapcsán a Facebook-oldalán.
Óriási a kontraszt:
miközben Magyar Péter habos almást sütött és kereket cserélt, Orbán Viktor Putyinnal találkozott,
kevesebb mint egy hónappal azután, hogy a világ másik vezető nagyhatalmának elnökével, Trumppal is tárgyalt. „Ezt akárhonnan is nézzük, figyelemre és elismerésre méltó teljesítmény. Különösen akkor, ha hozzáadjuk, hogy Magyarország méretét és erejét nézve nem tekinthető számottevő játékosnak a globális térben” – számolt be a Mandiner, erről bővebben itt:
Különösen fájhat Magyar Péternek, hogy miközben ő sodrófával keresi a lájkokat, addig Magyarország miniszterelnökéről Trump és Putyin is elismerően nyilatkozott. Ráadásul mindkét vezető ki is kéri Orbán Viktor véleményét, és meg is fontolja azt, mint arról Lázár János nyilatkozott.
„Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán a „húzós november” összefoglalója.
Orbán Viktor ismét jóval többeket tudott megszólítani Nyíregyházán is, a háborúellenes gyűlést a Mandiner közvetítette, itt nézhető vissza.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP