Óriási a kontraszt: miközben Magyar Péter habos almással és kerékcserével gyűjt izzadva lájkokat, addig Orbán Viktor Trumppal és Putyinnal tárgyal

„Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 15 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 1 kávéskanál sütőpor” – nem, ezt nem egy feltörekvő gasztroinfluenszer oldalán olvashatja, hanem a legnagyobb ellenzéki párt kormányzásra készülő vezetőjének közösségi oldalán. Miközben Orbán Viktor az orosz elnökkel tárgyalt, Magyar Péter az elmúlt héten leginkább azon pörgött, hogy bebizonyítsa a patyolatkonyhájában a „srácoknak” – ahogy a fiait nevezi – készült habos almást igenis ő sütötte.

Magyar Péter azután kényszerült magyarázkodásra, hogy a liszttől és a mosatlan edényekből mentes stúdiókonyhában lebukott. Mint arról a Mandiner is beszámolt: az előtte lévő tálon ugyanis visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel. Kapaszkodjanak meg, hogy bizonyítsa nem létező igazát, még egy videót is leforgatott a habos almás sütéséről.