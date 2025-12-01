Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Magyar Péter Trump Orbán Viktor

Óriási a kontraszt: miközben Magyar Péter habos almással és kerékcserével gyűjt izzadva lájkokat, addig Orbán Viktor Trumppal és Putyinnal tárgyal

2025. december 01. 11:20

A legnagyobb ellenzéki párt vezetője sodrófával és csavarkulccsal pózol, miközben a magyar miniszterelnök véleményet két nagyhatalmi vezető is kikéri.

2025. december 01. 11:20
null

„Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 15 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 1 kávéskanál sütőpor” – nem, ezt nem egy feltörekvő gasztroinfluenszer oldalán olvashatja, hanem a legnagyobb ellenzéki párt kormányzásra készülő vezetőjének közösségi oldalán. Miközben Orbán Viktor az orosz elnökkel tárgyalt, Magyar Péter az elmúlt héten leginkább azon pörgött, hogy bebizonyítsa a patyolatkonyhájában a „srácoknak” – ahogy a fiait nevezi – készült habos almást igenis ő sütötte. 

Magyar Péter azután kényszerült magyarázkodásra, hogy a liszttől és a mosatlan edényekből mentes stúdiókonyhában lebukott. Mint arról a Mandiner is beszámolt: az előtte lévő tálon ugyanis visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel. Kapaszkodjanak meg, hogy bizonyítsa nem létező igazát, még egy videót is leforgatott a habos almás sütéséről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Akinek ez nem volt elég, szombaton az ország jövője szempontjából rendkívül fontos képet posztolt: büszkén pózol egy autó hátsó kerekét tartva. A szöveg pedig így szól: „Jól jött a szabolcsi töltött káposzta a kerékcsere előtt😎 A második defekt a héten. Sietünk, mert nemsokára Székesfehérváron kell lennünk🫡ui.: legközelebb kormányt cserélünk…”. Erre egyébként Kocsis Máté is reagált: a Fidesz frakcióvezetője egy montázzsal tette egymás mellé Gyurcsány Ferencet és a Tisza Párt elnökét, majd annyit írt: 

Defektesek régen és most.”

Kommentben hozzátette: „A pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot Brüsszelből.”

Miután túl sokan kérdőjelezték meg, hogy valóban Magyar Péter cserélte a kereket, vidóban bizonyította, meg tudja ugrani ezt a feladatot.

Szükség is van a hasonló tartalmakra, ugyanis 

el kell terelni a figyelmet a kiszivárgott tiszás megszorítócsomagról

ami többek között brutális adóemelést, megvont kedvezményeket, új járulékokat és csökkenő nettó béreket tartalmaz. De azt is hivatottak elfedni ezeket a posztok, hogy jelentős mértékben apad a Tisza, amit már a a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismer.

Ennek egyik jele, hogy 

alig párszáz ember volt kíváncsi Magyar Péterre Nyíregyházán. 

„Még egy kis parkolót sem tudott megtölteni” – állapította meg Deák Dániel, aki még egy fotót is bemutatott ennek kapcsán a Facebook-oldalán.

Óriási a kontraszt: 

miközben Magyar Péter habos almást sütött és kereket cserélt, Orbán Viktor Putyinnal találkozott, 

kevesebb mint egy hónappal azután, hogy a világ másik vezető nagyhatalmának elnökével, Trumppal is tárgyalt. „Ezt akárhonnan is nézzük, figyelemre és elismerésre méltó teljesítmény. Különösen akkor, ha hozzáadjuk, hogy Magyarország méretét és erejét nézve nem tekinthető számottevő játékosnak a globális térben” – számolt be a Mandiner, erről bővebben itt:

Különösen fájhat Magyar Péternek, hogy miközben ő sodrófával keresi a lájkokat, addig Magyarország miniszterelnökéről Trump és Putyin is elismerően nyilatkozott. Ráadásul mindkét vezető ki is kéri Orbán Viktor véleményét, és meg is fontolja azt, mint arról Lázár János nyilatkozott.

„Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán a „húzós november” összefoglalója.

Orbán Viktor ismét jóval többeket tudott megszólítani Nyíregyházán is, a háborúellenes gyűlést a Mandiner közvetítette, itt nézhető vissza.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2025. december 01. 12:56 Szerkesztve
Egy napon se emlegethetők! Ideggörcs, a parikajancsi. Ilikeje hol vihog?
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 01. 12:36
Csádba toboroz mentősöket az Országos Mentőszolgálat Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. Mindeközben ebbe a teljesen agyament csádi misszióba, főigazgatói engedéllyel küldenek ki úgy orvost és mentőtisztet, hogy az a mentésből három hónapig biztosan hiányozni fog
Válasz erre
1
2
kalmanok
2025. december 01. 12:35
És ki gyüjtött több lájkot?
Válasz erre
0
1
massivement5
2025. december 01. 12:35
Két büdös bunkó geci szopatja a csicskuló harmadikat, a pötimagyarkát. Orbán VIktor nem tud egy kereket se kicserélni a dagadt hasa miatt. A magyarokat nem fogja érdekelni a retkes prolinak szánt bohóckodás Putler meg a szőke bohóc faszán.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!