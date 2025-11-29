A nap, amikor egész Európa felkapta a fejét: Orbán Viktor arra is képes, amire az EU-ban más nem

Orbán Viktor egy hónapon belül találkozott a világ két vezető hatalmainak államfőivel. Ezt akárhonnan is nézzük, figyelemre és elismerésre méltó teljesítmény. Különös ha hozzáadjuk, hogy Magyarország méretét és erejét nézve nem tekinthető számottevő játékosnak a globális térben. Ennek ellenére a magyar miniszterelnök előtt mindig megnyílnak a tárgyalószobák és szívesen fogadják, míg az Európai Unió vezetését ha vendégül látják is, nem érnek el áttörő sikereket. A Mestertervben azt bontottuk ki, hogy mekkora hatása van Orbán Viktor nemzetközi szerepe Magyarországra.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: