A nap, amikor egész Európa felkapta a fejét: Orbán Viktor arra is képes, amire az EU-ban más nem

Két mai gondolat Nyíregyházáról
Hallgassátok meg, mit mondott a miniszterelnök ma Nyíregyházán!
Az már sokszor bebizonyosodott, hogy hazánk kormányfőjének erős, nemzetközi kapcsolati hálója van, még az Unió vezetéséhez képest is. De a magyar miniszterelnök már olyan tárgyalóasztalokhoz is eljut, ahová Von der Leyenék nehezen.
Orbán Viktor egy hónapon belül találkozott a világ két vezető hatalmainak államfőivel. Ezt akárhonnan is nézzük, figyelemre és elismerésre méltó teljesítmény. Különös ha hozzáadjuk, hogy Magyarország méretét és erejét nézve nem tekinthető számottevő játékosnak a globális térben. Ennek ellenére a magyar miniszterelnök előtt mindig megnyílnak a tárgyalószobák és szívesen fogadják, míg az Európai Unió vezetését ha vendégül látják is, nem érnek el áttörő sikereket. A Mestertervben azt bontottuk ki, hogy mekkora hatása van Orbán Viktor nemzetközi szerepe Magyarországra.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Nem elég elmenni Washingtonba, meg Moszkvába, de az is kell, hogy fogadják az embert.
Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is úgy fogalmazott, hogy mindig szívesen látják Orbán Viktort. Felidézte, hogy ez volt a tizenötödik találkozójuk, mivel 2009-ben megállapodtak arról, hogy minden évben áttekintik az aktuális kérdéseket. „Magyarország érdeke, hogy Amerikával, Oroszországgal, és minden más nagyhatalommal megfelelő partneri viszonyban legyünk, és saját érdekeinket tudjuk képviselni, illetve megvédeni” - mondta az elemző.
Mráz Ágoston Sámuel szerint szerencséje van Magyarországnak, hogy van egy olyan vezetője aki mind erre képes. A Nézőpont Intézet vezetője elmondta, hogy Joe Biden elnöksége alatt egy természetellenes állapot állt fent hazánk és az USA között és nem álltak szóba a magyar vezetéssel. Helyette ideküldtek egy nagykövetet, aki Orbán Viktor ellenes koalíciót próbált szervezni. Hozzátette:
Nincs olyan pontja a világnak, ahol Orbán Viktornak ne lennének tárgyalási lehetőségei.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály